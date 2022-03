Potsdam

Die Christuskirche in Brandenburg/Havel ist von Schadstoffen befreit, in Potsdam wird in diesem Jahr der Einsteinturm saniert und auch in Beelitz-Heilstätten (Potsdam-Mittelmark), wo die Räume des ehemaligen Sanatoriums seit Jahrzehnten verfallen, tut sich etwas. Landeskonservator Thomas Drachenberg hatte am Freitag bei der Vorstellung des aktuellen Denkmalreports seiner Behörde einige Erfolge zu vermelden.

Anzahl der Denkmale im Land gestiegen

In Brandenburg stehen derzeit 14.126 Bauwerke, Kunstdenkmäler, Gärten und technische Anlagen unter Denkmalschutz. Das sind 18 mehr als im vergangenen Jahr.

Zu den neu hinzugekommen gehören unter anderem ein Herrenhaus in Drewen (Ostprignitz-Ruppin), das sowjetische Weltkriegsdenkmal in Fürstenberg an der Havel (Oberhavel) und eine Miniaturanlage von historischen Gebäuden wie der Potsdamer Garnisonkirche oder Schloss Sanssouci in Rangsdorf (Teltow-Fläming). Und so manches Bauwerk konnte von der Abrissliste gerettet werden – zum Beispiel ein Gutshaus in Gentzrode bei Neuruppin.

Newsletter MAZ kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Top-Meldungen des Tages aus Brandenburg – täglich gegen 6 Uhr in Ihrem Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Drachenberg ist trotzdem besorgt. Nicht nur, weil immer noch Denkmale im Land vom Verfall bedroht sind, oder, wie in Falkensee (Havelland) die ehemalige Stadthalle einem Wohn- und Geschäftshaus weichen soll. Abriss sei generell der falsche Weg. Schon allein wegen der negativen Energiebilanz. „Es ist deshalb viel sinnvoller, ein altes Gebäude zu sanieren und für eine neue Verwendung fit zu machen, als ein neues zu bauen“, so Drachenberg.

Bundesweit stünden nur zwei Prozent aller Gebäude unter Denkmalschutz. Der Rest könne jederzeit abgerissen werden. Denkmalschutz sei deshalb nachhaltig und der richtige Weg – auch angesichts des Klimawandels. Selbst wenn sich seine Behörde gegen so manches Windrad und gegen Solaranlagen wehre: „Wir sind für die Energiewende“, so Drachenberg.

Von Mathias Richter