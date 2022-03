Berlin

Eine Band auf der Suche nach ihrer Vergangenheit, nach den Orten, wo alles anfing: Diese Illusion vermitteln Acht Eimer Hühnerherzen im Video zu ihrem neuen Song, „Futur 25“. Gedreht in Eisenhüttenstadt, zeigt es ruinöse Sehenswürdigkeiten wie das unbewohnte Lunik-Hotels, aber auch pittoreske Plattenbauten und Wandmosaike aus DDR-Zeiten, kombiniert mit Jugendfotos der drei Musiker. Ein schöner Schwindel ist das, klärt die Band auf. „Wir kommen nicht aus Eisenhüttenstadt“. Immerhin: Sängerin Apokalypse Vega ist in der Nähe aufgewachsen.

„Futur 25“ vom neuen Album „Musik“ knüpft an einen älteren Song der Band an, der „Eisenhüttenstadt“ heißt. Der macht sich lustig über Menschen, die mit ihrer Weltläufigkeit prahlen. „Ich war halt nicht überall“, sagt Apokalypse Vega dazu im Interview, brandenburgisch-bodenständig eben. So reimt sich in diesem Lied Sankt Tropez auf Falkensee, Neuruppin auf Wien – und Angkor Wat eben auf Eisenhüttenstadt.

Acht Eimer Hühnerherzen gibt es seit fünf Jahren, „Musik“ ist ihr drittes Album. Ihr Alleinstellungsmerkmal: Sie spielen ihre äußerst eingängigen, zumeist zwei bis drei Minuten kurzen Punksongs auf Gitarren und Bässen mit Nylonsaiten. Sie hatte einfach keine andere Gitarre zur Hand, als die Band gegründet wurde, erzählt Apocalypse Vega. „Da steckt gar nicht mehr dahinter.“

Später erhob die Band diesen Umstand aber werbewirksam zum Dogma – auch Bassist Johnny Bottrop musste sich also ein entsprechendes Instrument zulegen. Er sagt dazu: „Es ist alles ein bisschen leichter beherrschbar auf dem Griffbrett. Andererseits ist es live extrem störanfällig: Die Saiten verstimmten sich, auch ohne bespielt zu werden, etwa bei hoher Luftfeuchtigkeit im Saal oder durch die von Schweinwerfern abgestrahlte Wärme.

Auf Live-Konzerte musste die Band fast zwei Jahre verzichten – die Veröffentlichung des zweiten Albums „Album“ fiel mit dem Beginn des ersten Corona-Lockdowns zusammen. Aus dieser Zeit dokumentiert ist der Auftritt bei einem Streaming-Konzert im Astra – es lässt sich kaum übersehen, wie unwohl sich die Musiker in diesem Setting fühlen. „Wir haben das daher auch nur einmal gemacht“, sagt die Sängerin. Zum ersten Mal spielte die Band mit Ohrstöpseln für den Monitorsound, das verstärkte das Gefühl, abgekapselt zu sein vom Publikum. „Man sieht im Saal nur fünf Leute und ganz viele Computer“, erinnert sich Johnny Bottrop. „Es fehlt alles, was ein Live-Konzert eigentlich ausmacht, es ist einfach nur eine Aufzeichnung.“

Auf der Tour im April wird die Band auch ihre beide neuen Berlin-Hymnen live vorstellen: Im Videoclip zu „Straße der Gewalt“ singt Apocalypse Vega im geblümten Rock und mit Iron-Maiden-T-Shirt – und diese gewagte Kombination findet sich auf in der Musik wieder: Vordergründig niedlich und trotzdem voll auf Nuss. Der Film ist ein hochtouriges hauptstädtisches Roadmovie, „wir fahren gerne mit komischen Autos rum“, erklärt die Band.

In diesem Fall ist es ein geliehener, rostfarbener Vintage-Citroen. „Nichts lag näher, als die Stadt, in der wir leben, als Kulisse zu nehmen“, sagt Johnny Bottrop dazu – natürlich keine abgedroschenen Backdrops wie die East Side Gallery. „Berlin bietet unfassbar viele Orte, die noch nie gefilmt worden sind.“

Auf ein paar Quadratmeter Kreuzberg konzentriert ist dagegen der Song „Farben“, zu sehen sind die Wohnsilos und die Hochbahn am Kottbuser Tor. Aus Sicht von Johnny Bottrop prallen nirgendwo sonst die Gegensätze oben/unten, arm/reich und Party/Elend so heftig auseinander. „Natürlich ist das absolut sarkastisch gemeint“, stellt er klar angesichts der Refrainzeile („Barfuß am Kotti/Wir waren frei“). „Wir wollen natürlich auch niemandem raten, dort barfuß herumzulaufen.“

Einen Kontrapunkt zum vorherrschenden charmanten Krawall auf dem neuen Album bietet der Song „Reqiuem“, der von einer Beerdigung handelt, schwerblütig arrangiert mit Klavier und Posaune. Und mit einem Text, der so ähnlich auch von Helge Schneider stammen könnte: „Wenn wir sterben, liegt alles einfach rum/alle Gründe/jedes Kohlenstoffatom“.

Das Gegensatzpaar heiter/depressiv wird oft bemüht, um zu erklären, wie Apocalypse Vegas Songs funktionieren. Das neue Album sei „musikalisch und textlich etwas düsterer geworden“, findet Schlagzeiger Bene Diktator, „das geht auch gar nicht anders in diesen Zeiten.“ Man sollte sich Acht Eimer Hühnerherzen gleichwohl nicht als unglückliche Menschen vorstellen, betont er. „Wenn wir zusammen Musik machen, sind wir ernst und konzentriert. Wir reden aber auch viel Quatsch und lachen viel.“

Konzerte: 17. April, Berlin, SO 36; 30. April, Eisenhüttenstadt, Museum Utopie und Alltag.

Von Thorsten Keller