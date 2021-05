Potsdam

Zeiten ändern sich. Die Probleme aber bleiben die gleichen. Christoph Hein hat in seinen Büchern immer wieder darüber geschrieben. Geboren 1944 in Schlesien und aufgewachsen im sächsischen Bad Düben, hatte er als Aussiedlerjunge und Sohn eines Pfarrers keinen leichten Stand in der jungen DDR. Am eigenen Leib hat er erfahren, was es heißt, ein Fremder zu sein. Das spiegelt sich in seinem Werk. „Diese Außenseitergeschichten gehören zu meinem Leben“, sagt er selbst. Mit seinem neuen Roman kehrt er jetzt in das fiktive Städtchen „Guldenberg“ zurück, in dem schon seine Romane „Horns Ende“ (1985) und „Landnahme“ (2004) angesiedelt waren.m

Kommt in der Gegenwart an

Und erneut geht es ums Fremdsein und um die provinzielle Angst vor dem Fremden. Diesmal sind es weder „Zigeuner“ noch „Aussiedler“, wie damals. Christoph Hein dreht das Rad der Geschichte weiter und kommt mit der „Flüchtlingskrise“ unmittelbar in der Gegenwart an. Das kleine Städtchen Guldenberg besitzt mittlerweile eine Wellness-Therme und darf sich „Bad“ nennen. Sonst aber hat sich nicht viel geändert, die Menschen, die dort leben, sind immer noch dieselben. Schon als das leerstehende alte Seglerheim zu einer Einrichtung für elternlose Migranten umgebaut wird, verfolgen die Bewohner das mit Misstrauen.

Lässt die Einwohner sprechen

Als die 15-jährige Bärbel Nimrod schwanger wird und behauptet, sie sei „vergewaltigt“ worden, scheint die Sache klar. Die Lage eskaliert. Ein Stein fliegt durchs Fenster von Bürgermeister Kötteritz, bald steht die Flüchtlingsunterkunft in Flammen.Christoph Hein schildert das alles und hält sich als Erzähler völlig zurück. Es gibt kaum beschreibende Passagen, fast ausschließlich Dialoge. Mühelos ließe sich der Roman auf die Bühne bringen. Und Hein, der in den 70er Jahren als Dramaturg an der Volksbühne in Ostberlin anfing, kann Dialoge. In einem Chor der Stimmen lässt er die Einwohner sprechen und ihre Standpunkte äußern.

Adil aus Syrien

Da ist Adil, der mit ansehen musste wie seine Eltern auf der Flucht aus Syrien übers Mittelmeer im Boot verhungerten. Marikke Brummig, die froh ist, im Flüchtlingsheim Arbeit gefunden zu haben. Pfarrer Fuschel, der darüber staunt, was Bärbel ihm im Beichtstuhl gesteht. Der windige Unternehmer Haubrich Becker, der es irgendwie geschafft hat, sich direkt neben dem Naturschutzgebiet eine Villa auf dem Muldefelsen bauen zu lassen. Und dann sind da noch die Skatbrüder, die weiterplappern, was der Buschfunk sagt. Das typische Nachwende-Szenario einer ostdeutschen Kleinstadt. Ein wenig erinnert das an Juli Zehs „Unterleuten“ (2016). Jeder kennt jeden und weiß, wie der andere tickt. Aber Hein schildert das alles sachlicher. Indem er subjektives Erzählen vermeidet, gerät er nie ins Moralisieren, was bei einem Buch, in dem es um Migration geht, genau richtig ist.

Zur Person 1944 in Niederschlesien als Sohn eines Pfarrers geboren, wuchs Christoph Hein in Bad Düben bei Leipzig auf. Er studierte Philosophie, arbeitete in den 1970er Jahren als Theaterdramaturg und ist seit 1980 freier Schriftsteller. In der DDR hielt er 1987 eine viel beachtete Rede gegen die staatliche Zensur. Hein blieb auch nach der Wende einer der produktivsten deutschen Schriftsteller. Er lebt heute in Havelberg.

Lange schon sieht Christoph Hein sich als Chronist. Großartige Romane sind so entstanden wie zuletzt „Glückskind mit Vater“ (2016) oder „Trutz“ (2017). Nie wieder wollte er seine Leser so „nötigen“, so „zwingen“ wie einst in „Der fremde Freund“ (1982). Es war ihm unangenehm damals, was er mit seiner Suggestion erreicht hatte. Schon in „Horns Ende“ wechselten deswegen die Erzähler von Kapitel zu Kapitel, alle fünf Seiten etwa, um einen Sog zu vermeiden. „Ich will keine Urteile, ich stelle die Figuren vor“, sagte Hein bereits bei seinem Roman „Landnahme“. Jeder solle mit seinen Lebenserfahrungen sich selbst ein Bild machen. „Ich will niemandem ein Urteil aufnötigen.“ Auch im neuen Roman geht es um Heimat, die auch immer etwas mit der Verteidigung dessen zu tun hat, was man gemeinhin als Heimat bezeichnet.

Trilogie des Fremden

Die Menschen in Guldenberg fühlen sich bedroht durch die Fremden, die ungebeten kommen, und nehmen deswegen eine Verteidigungshaltung ein.Weil Christoph Hein bei seinen Figuren weitestgehend einen Personalstil vermeidet, mutet die Sprache seines neuen Romanes sehr sachlich an. Das mag so mancher Leser bedauern, ist aber gewollt. Zusammengelesen ergeben die drei Guldenberg-Romane eine Trilogie des Fremden. Subversiv erzeugen sie Empathie. Hier spielt einer sein Thema durch und findet dafür immer eine neue Form. Und wer weiß, vielleicht ist das letzte Kapitel ja noch gar nicht geschrieben und es wird ein viertes Buch folgen. Fremde wird es immer geben, genauso wie die Angst vor ihnen. Wer wüsste das besser als Christoph Hein.

Christoph Hein: Guldenberg. Suhrkamp, 286 Seiten, 23 Euro.

Von Welf Grombacher