Christopher Lehmpfuhls Sicht auf das Sanatorium Beelitz-Heilstätten

Nur Fotografieren geht schneller. Etwas mehr als zwei Stunden habe er für eines der kleineren Bilder gebraucht, sagt eine, die dabei gewesen ist. Damals im vergangenen März, als der Berliner Maler Christopher Lehmpfuhl für zwei Tage nach Beelitz-Heilstätten gekommen war, um den morbiden Charme der noch nicht sanierten Gebäude der ehemaligen Lungenheilanstalt einzufangen. An diesem Wochenende kann besichtigt werden, was der Künstler in diesen kalten Wintertagen auf die Leinwand gebannt hat. Im historischen Männersanatorium sind seine Heilstätten-Bilder zwei Tage lang ausgestellt.

„Berliner Freiluft“ in Beelitz-Heilstätten

„Berliner Freiluft“ hat Lehmpfuhl die Schau genannt, in der neben den acht in Heilstätten entstandenen Gemälden noch acht weitere, auf denen Motive aus Berlin und der näheren Umgebung abgebildet sind, gezeigt werden. Dazu gibt es einen kleinen Film, der den Künstler bei der Arbeit begleitet.

Beim Gang durch die abgenutzten Räume des Männersanatoriums offenbaren sich die Spuren der Vergangenheit. Im Flur blättern die Farbschichten unterschiedlicher Jahrzehnte von den grünlich schimmernden Wänden, so dass deren Oberflächen fast wie kunstvoll gefertigte Mosaike wirken. Im einstigen Speisesaal des Sanatoriums, dem Zentrum der Ausstellung, sind noch russische Piktogramme zu erkennen, die verschiedene Sportarten darstellen – Spuren, die daran erinnern, dass die zu DDR-Zeiten dort stationierte Sowjetarmee den Raum als Gymnastikhalle nutzte.

Perspektive auf das Männersanatorium in Beelitz-Heilstätten, das der Berliner Künstler Christopher Lehmpfuhl im vergangenen März gemalt hat. Quelle: Julius Frick

Jetzt stehen dort die großformatigen Gemälde von Christopher Lehmpfuhl. Sie hängen nicht, sondern sie stehen auf groben Holzgestellen, weil in dem denkmalgeschützten Gebäude, das langfristig von der Berliner Firma KW-Development saniert werden soll, keine Löcher in die Wände gebohrt werden dürfen. „Vorfrühling in Beelitz-Heilstätten“ hat Lehmpfuhl eine Ansicht des ehemaligen Badehauses betitelt. Ein schwungvoll dahingeworfenes Ölgemälde. Man meint den Wind zu hören, der durch die blattleeren Äste der Bäume auf dem Vorplatz pfeift. Das Gebäude scheint zu vibrieren. Über die Wege ziehen sich tiefe Spuren als wären gerade im Zeitraffer sämtliche Autos und Fuhrwerke der Vergangenheit darüber hinweggerollt.

Und so sieht das Männersanatorium auf Lehmpfuhls Leinwand aus. Quelle: Julius Frick

Lehmpfuhl hat das Bild im März in einem Zug gemalt. Es war das erste von vieren, die an jenem Tag entstanden. Ein etwa gleich großes zeigt die Fassade des Männersanatoriums, auf zwei kleineren ist dessen Eingang und ein Balkon zu sehen. Ein Wahnsinns-Tempo. Warum lässt sich der Künstler nicht mehr Zeit für seine Werke? „Das Licht verändert sich rasant und deshalb muss es schnell gehen“, sagt Lehmpfuhl. Da bleibe keine Zeit für langes Überlegen.

Lehmpfuhl sagt, er habe ein fotografisches Gedächtnis

Das tut der Künstler vorher. Etwa beim Rundgang durch die Kulissen von Heilstätten einige Wochen vorher mit Jan Kretzschmar, dem Geschäftsführer der KW-Development, der ihn eingeladen hatte, dieses geschichtsgetränkte Areal zu besichtigen. Damals entstanden die Bilder im Kopf des Künstlers, die Motive, die Perspektiven. „Ich habe ein sehr gutes fotografische Gedächtnis“, sagt Lehmpfuhl. Es sei alles abgespeichert, Notizen, Skizzen oder gar Fotos brauche er nicht. Und wenn es so weit ist, wisse er bereits ganz genau, wie die Bilder aussehen sollen.

In der Tradition der Impressionisten Christopher Lehmpfuhl malt bevorzugt im Freien. Der 1972 in Berlin geborene Künstler steht damit in der Tradition der Plain-Air-Malerei der Impressionisten. Den Malvorgang, den die Impressionisten im Verhältnis zur damaligen akademischen Malerei erheblich beschleunigten, hat Lehmpfuhl noch weiter verkürzt. Seine Bilder entstehen innerhalb von weniger Stunden. Christopher Lehmpfuhl: Berliner Freiluft. Historisches Männersanatorium, Beelitz-Heilstätten, Straße nach Fichtenwalde 3, 11. und 12. September, 10-18 Uhr.

In den zwei Tagen ist Lehmpfuhl dann früh morgens mit Farbtöpfen und Leinwänden angerückt. Mit der bloßen Hand greift er in die Töpfe, mischt die Farben auf einer Plastikplane und trägt sie direkt mit den Fingern auf. Dabei ist der 50-jährige Maler nicht zimperlich. Er geht in die Vollen. Es spritzt und klatscht. Nicht nur auf der Leinwand.

Impressionisten und Van Gogh als Vorbilder

In Heilstätten sieht man heute noch an manchen Stellen Farbspuren auf der Erde, dort wo eine der Leinwände gestanden hat. Und auch dem Künstler ist irgendwann anzusehen, mit welchen Farbtönen er gerade gearbeitete hat. Doch Punkt für Punkt, Strich für Strich, Schliere für Schliere, Schicht für Schicht formen sich aus den kleinen Gebirgen, die auf der Leinwand entstehen, die Konturen von Heilstätten.

Die Vorbilder für Christopher Lehmpfuhls Malverfahren sind unschwer zu erkennen. Die Impressionisten, die im späten 19. Jahrhundert ihre Ateliers verließen, um im freien zu arbeiten. Sie wollten das Licht und den Augenblick einfangen. Und Van Gogh, der mit seinem brachialen Farbauftrag und seinen krassen Farbtönen dem späteren Expressionismus den Weg bereitete.

Lehmpfuhl malt bis zu drei Bilder am Tag

Aber warum macht man das heute noch so? Lehmpfuhl hat darauf eine schlichte Antwort: „Weil es den Leuten gefällt.“ Das Gegenständliche und zugleich Expressive komme eben an, und wer es lieber abstrakt wolle, müsse an seine Bilder nur näher ran gehen. Dann stelle sich das freie Spiel der Formen und Farben schon ganz von alleine ein.

Lehmpfuhls Malweise beschert dem Kunstpublikum auf alle Fälle ein reichhaltiges Angebot. Bis zu drei Bilder malt er pro Tag. Durchschnittlich 30 Ausstellungen bestückt er im Jahr. Derzeit sind es zehn. Mehr turbo dürfte kaum noch gehen.

