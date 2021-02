Berlin

Bund und Länder sehen in deutlich gesunkenen Ansteckungsraten viel erreicht im Kampf gegen das Coronavirus - aber noch lange keinen Anlass für Entwarnung. Denn neue Varianten des Virus, die ansteckender sein könnten, breiteten sich aus, warnen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Die bestehenden Auflagen sollen deshalb grundsätzlich bis zum 7. März verlängert werden.

Weitergehende Öffnungsschritte sind demnach erst bei einer stabilen 7-Tage-Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner möglich. Dann sollen nicht nur der Einzelhandel und Betriebe mit körpernahen Dienstleistungen, sondern auch Museen und Galerien wieder aufmachen können.

Ob auch Kinos und Theater unter diese Regel fallen, wurde in dem Beschlusspapier vom 10. Februar nicht dezidiert genannt.

Für Lockerungen in Kultur, Sport in Gruppen, Freizeit, Gastronomie und Hotelgewerbe wollen Bund und Länder eine „sichere und gerechte Öffnungsstrategie“ weiterentwickeln, heißt es darin. In Ländern und Landkreisen, wo es binnen sieben Tagen weiterhin mindestens 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gibt, sollen gegebenenfalls weiter härtere Auflagen gelten.

Das Land Brandenburg muss die Beschlüsse noch in einer eigenen Eindämmungsverordnung verabschieden. Berlin werde sich eng mit Brandenburg abstimmen, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD). „Mit den benachbarten Gebieten mit höheren Inzidenzen sind gemeinsame Vorkehrungen zu treffen, um länderübergreifende Inanspruchnahme der geöffneten Angebote möglichst zu vermeiden“, heißt es auch in dem Beschluss. Die nächste Bund-Länder-Schalte findet am 3. März statt.

Die coronabedingten Schließungen machen Brandenburgs Museen zu schaffen. Viele verzeichnen durch den Besucherrückgang und abgesagte Veranstaltungen hohe finanzielle Einbußen. Die Geschäftsführerin des Brandenburgischen Museumsverbands, Susanne Köstering, verweist auf eine Umfrage ihres Verbands zu den Folgen der Corona-Schließungen. An der hatten sich im Juli und August 80 Museen beteiligt, das entspricht gut 20 Prozent aller Museen im Land.

Die 80 Umfrageteilnehmer berichten von einem Minus bei der Besucherzahl von insgesamt 268.000 sowie von 2103 abgesagten Veranstaltungen. Knapp zwei Drittel der Museen haben demnach finanzielle Einbußen von bis zu 10.000 Euro erlitten. Einen Antrag auf finanzielle Unterstützung hatten demnach 37 Prozent der befragten Einrichtungen gestellt.

Von MAZonline