Doch, es gab sie – die eindrucksvollen Kunstausstellungen in vergangenen Jahr. Trotz Corona-Lock-down. Doch das Ausstellungsjahr in Berlin und Brandenburg ist dreigeteilt: in die kurze Zeit vor Corona, den Sommer nach den ersten Schließungen der Museen und das Jahresende, als viele Schauen schon wieder vorfristig dicht machen mussten. Die zehn interessantesten Ausstellungen 2020:

1. Sachliche Blicke in Frankfurt (Oder)

Geilsdorf, Monika: Selbstbildnis, 1976. Quelle: Mausolf, © VG Bild-Kunst, Bonn 2020

Los ging es im Januar mit einer starken Schau in Frankfurt (Oder). Das Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst zeigte in der Frankfurter Rathaushalle Arbeiten von DDR-Künstlern, die sich einem Realismus verschrieben hatten, der nicht so ganz zu den staatlichen Vorgaben passte. „Der sachliche Blick in der DDR“ war die Ausstellung überschrieben. 80 Werke von 45 Künstlern aus allen vier Jahrzehnten des Arbeiter- und Bauern-Staates. Zu sehen waren die unterschiedlichsten Stile – von Wolfgang Mattheuers Anschmiegen an den sozialistischen Realismus über Monika Geilsdorfs Rückgriff auf die Neue Sachlichkeit bis zu Hans Tichas Pop-Art. Eine gelungene Zusammenstellung, die wieder einmal zeigt, welche Schätze im Depot des Landesmuseums schlummern.

2. Monet im Barberini

Claude Monet: Getreideschober, 1890, Sammlung Hasso Plattner. Quelle: Museum Barberini

Ein Besuchermagnet war, wie üblich, das Museum Barberini mit seiner Monet-Ausstellung. Der Ansturm war gigantisch als das Haus am Potsdamer Alten Markt Anfang Februar die Ausstellung „Monet. Orte“ eröffnete. Mehr als 100 Arbeiten des französischen Impressionisten aus alle Schaffensphasen waren zu sehen. Ein Fest des Lichts und der Farben. Aber leider nur bis Mitte März. Denn dann mussten die Museen coronabedingt bis Mai schließen. Die Monet-Schau wurde daraufhin bis Mitte Juli verlängert. Bis dahin kamen knapp 110 000 Besucher. Im September öffnete dann die neue Dauerausstellung mit Impressionisten aus der Sammlung von Museumsgründer Hasso Plattner. Die für November geplante Schau über Russischen Impressionismus fiel dann dem zweiten Lockdown zum Opfer.

3. Hagemeister im Potsdam-Museum

Karl Hagemeister: Teich in der Mark, von 1902. Quelle: Varvara Smirnova

Dass Impressionismus zwar eine französische Erfindung ist, in Deutschland aber um die Jahrhundertwende ebenfalls bedeutende Vertreter dieser Kunstrichtung auf den Plan traten, demonstrierte im Februar das Potsdam-Museum. „ Karl Hagemeister. „...das Licht, das ewig wechselt“ hieß die Ausstellung, in der das Museum tief in seinen Bestand griff und 88 Ölgemälde, darunter freilich auch Leihgaben, des lange als märkischer Heimatmaler verkannten Künstlers zeigte. Bilder, die nicht nur ziemlich impressionistisch beeinflusst sind, sondern teilweise sogar einen abstrakten, fast gegenstandslos malenden Hagemeister zeigten. Dem Potsdam-Museum gelang damit eine interessante Ergänzung und zugleich eine deutsche Antwort auf die Monet-Schau nebenan im Barberini.

4. Katharina Grosse im Hamburger Bahnhof

Das Kunstwerk "It Wasn’t Us" von Katharina Grosse im Hamburger Bahnhof in Berlin. Quelle: dpa

Groß ist ziemlich untertrieben, um das zu charakterisieren, was die in Berlin und Neuseeland lebende Künstlerin Katharina Grosse im Juni dieses Jahres im Hamburger Bahnhof in Berlin hinterlassen hat. Denn Grosse sprengte mit ihrem Mega-Gemälde alle vorgegebenen räumlichen Dimensionen. Es erstreckt sich schlicht über 12.000 Quadratmeter und ergießt sich über Fußböden, Innen- und Außenwände, Rasenflächen und Gehwegen rund um das Gelände des Hamburger Bahnhofes und schraubt sich teilweise zu Skulpturen empor. „It wasn’t us“ – wir waren es nicht – hat sie die Installation genannt. Ein begehbares Kunstwerk, in dessen Farbenpracht sich die Besucher verlieren können. Noch bis 10. Januar sollte die Schau geöffnet sein – so Corona es gewollt hätte.

5. Der Skulpturenpark in Schwante

Schallplattenplastik von Gregor Hildebrandt in der Skulpturen-Schau im Schlosspark Schwante. Quelle: Enrico Kugler

Im Park des Schlossgutes Schwante ( Oberhavel) wuchsen diesen Sommer plötzlich wundersame Gestalten aus dem Boden. Die Schlossbesitzer, ein Ehepaar, das sein Geld mit der Finanzierung von Kunstkäufen verdient, verwandelte im Juni die Garten- und Baumlandschaft in einen Skulpturenpark. 20 Künstler stellten zum Teil tonnenschwere Kunstwerke in die Landschaft. International große Namen waren darunter wie Ai Weiwei, Martin Creed, Toshihiko Mitsuya oder Yehudit Sasportas. Parkbesucher konnten den ganzen Sommer über zeitgenössische Kunst bewundern, die weit verteilt im Park manchmal ganz plötzlich vor einem auftauchte. Die Freiluftausstellung hatte einen großen Vorteil: Corona konnte ihr nichts anhaben.

6. Rohkunstbau: Zärtlichkeit in Lieberose

Installaltionen von Ola Kolehmainen (unten) und Via Lewandowsky (oben) beim diesjährigen Rohkunstbau im Schloss Lieberose. Quelle: Jan Brockhaus

Zum dritten Mal in Lieberose ( Dahme-Spreewald) und insgesamt zum 25. Mal gab es in diesem Jahr im Juni den weit über Brandenburg hinaus bekannten Rohkunstbau. Die Ausstellung zeitgenössischer Kunst zeichnet sich dadurch aus, dass international bekannte Künstler in einem märkischen Schloss Arbeiten zu einem vorgegebenen Thema zeigen. „Zärtlichkeit – vom Zusammenleben“ lautete das Motto der diesjährigen Jubiläumsausstellung, bei der erstmals 20 Künstler ausstellten, die schon in den vergangenen Jahren dabei waren – darunter internationale Stars wie Alicja Kwade, Ole Kolemainen, Bettina Pousttchi und Julian Rosefeldt. Die Schau entwickelte sich in den Sommermonaten zu einem Mekka der Kunstkenner. Mehr als 4000 Kunstinteressierte pilgerten zum Teil von weit her in die sonst so verschlafene Kleinstadt Lieberose im Süden Brandenburgs.

7. Voll das Leben – Harald Hauswald in Berlin und Lehnin

"Fahnenflucht", 1. Mai Demonstration auf dem Alexanderplatz, Berlin-Mitte, 1987, DDR von Harald Hauswald. Quelle: www.ostkreuz.dewww.ostkreuz.dewww.ostkreuz.de

Die Stasi hatte in immer im Visier. Das hinderte Harald Hauswald nicht, mit der Kamera draufzuhalten – oft auf das, was man offiziell nicht sehen wollte. Die Berliner c/o-Galerie widmete dem bedeutenden kritischen Chronisten des letzten Jahrzehntes der DDR im Herbst eine große Sonderausstellung. „Voll das Leben“ lautete ihr Titel. Sie zeigte eine Auswahl seiner Berlin-Fotos – voll das Leben in Ostberlin eben. Bilder vom politischen Underground ebenso wie von parteioffiziellen Veranstaltungen. Darunter das legendäre Foto von der 1.-Mai-Demonstration von 1987. Es goss in Strömen, die Leute nutzen die Fahnen als Regenschirme. Entstanden ist ein Foto, das die schwenkenden Fahnen in Mehrfachbelichtung zeigt. „Fahnenflucht“ hat Hauswald das Bild genannt. Eine kleine Parallel-Ausstellung gab es in der Lehniner Galerie Klostersee zu sehen. Die Berliner Schau sollte eigentlich bis 23. Januar gehen.

8. Liebe, Hass und Einsamkeit in Cottbus

Norbert Bisky, Extase, 2008. Quelle: VG Bild-Kunst, Bonn 2020

In emotional so aufgewühlten Zeiten wie im Corona-Jahr kam diese Ausstellung genau richtig. Bei den vielen Appellen an die Vernunft und der Verordnung von Disziplin kochte so manches Gemüt. Gefühle lassen sich eben nicht so leicht unterdrücken. „Liebe, Hass und Einsamkeit“ hießt die Ausstellung im Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst in Cottbus, die sich mit Emotionen in der Kunst auseinandersetzte. Das Landesmuseum hatte zum Thema in seinem Bestand vor allem Werke aus den 80er-Jahren der DDR zu bieten, den Zeiten, als sich viele Künstler den Normen des sozialistischen Realismus und seien idealisierten Menschenbild zu entziehen versuchten und sich der Verletzlichkeit der menschlichen Existenz zuwandten. Wut, Aggression aber auch Freude und Euphorie ins Bild gesetzt von bekannten ostdeutschen Künstlern wie Norbert Bisky, Michael Morgner oder Sven Marquardt.

9. Marquardts Balletttänzer im Friedrichstadtpalast

Sven Marquardts Porträt der Tänzerin Théa in der Ausstellung „Stageless“. Quelle: Sven Marquardt:

Der Fotokunst von Sven Marquardt war auch in Berlin eine ganze Ausstellung gewidmet. Der Friedrichstadtpalast nutzte die Zeit der verordneten Schließung des Varietés, indem er sein Foyer im Oktober für ein Fotoprojekt des vielen als Türsteher des Technoclubs Berghain bekannten Künstlers zur Verfügung stellte. Marquardt hatte für die Ausstellung „Stageless“ Angehörige des Hausballetts unmittelbar nach der Vorstellung fotografiert. Kurz vor dem Abschminken und Umkleiden hat er sie in Szene gesetzt. Dadurch gelingen ihm Bilder von den Momenten, in denen die Tänzerinnen und Tänzer noch halb in ihrer Bühnenrolle stecken, halb aber schon runterkommen und wieder zu ihren eigenen Persönlichkeit zurückkehren. Lange waren die Fotos leider nicht zu sehen. Im November kam Corona massiv zurück und der Friedrichstadtpalast musste auch sein Foyer schließen.

10. Versammlungsfreiheit in der Villa Schöningen

Die Potsdamer Malerin Marion Fink hat zum Thema Versammlungsfreiheit das Bild mit dem ironischen Titel „Es hatte Ihnen noch niemand den Gefallen getan, vor ihrem Fenster niedergefahren zu werden“ beigesteuert. Quelle: Varvara Smirnova

Nicht besser erging es der Villa Schöningen. Das kleine Kunstmuseum an der Glienicker Brücke in Potsdam hatte sich zum 30. Jahrestag des Falls der Berliner Mauer eine Schau zum Thema Versammlungsfreiheit ausgedacht. Dass die Ausstellungsmacher im Jahr der zeitweisen Versammlungsverbote und anschließenden Anti-Corona-Demos eine Volltreffer landen sollten, konnten sie nicht ahnen. Die Schau, die mit dem sperrigen Titel „1+1+1+1+1+1+1+1 Art. 88 GG Versammlungsfreiheit“ auf das in der Verfassung verbürgte Grundrecht anspielte, zeigte Werke von Künstlern, die sich damit auseinandersetzen, wie sich Bürger zu kollektiven Aktionen zusammenfinden und inwiefern sie damit möglicherweise auch andere ausgrenzen oder gar bekämpfen. Kunstwerke zwischen Revolution und Shitstorm, zwischen Bürgerbewegung und Mob. Die Schau sollte eigentlich bis zum 10. Januar gehen.

Von Mathias Richter