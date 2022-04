Falkensee

Ins Grübeln kamen Paula und auch Jolan, als sie in der Musikschule von Falkensee (Havelland) die Fotos von den Reisen sahen, aufgehängt im Flur, mal ging eine Orchesterfahrt nach England, dann nach Namibia. Damals spielten sie Klavier, ein Instrument, das sich am Ende selbst genügt – denn es trägt beides, Melodie und Bass, zu gleichen Teilen in sich. Es braucht keine Begleitung. Das ist erhaben, aber einsam. „Ich wollte endlich Teil eines Ensembles werden“, sagt Paula Stiller, 21 Jahre, „ich wollte mit anderen Leuten spielen.“ Vor sechs Jahren ging sie zum Leiter des Blasorchesters in Falkensee, Christoph Lipke, sie fragte ihn, „welches Instrument braucht ihr?“ Lipke sagte: „Tuba!“ Ein Wort wie Donnerhall. Nicht nur, weil die Tuba das tiefste Instrument unter den Bläsern ist.

Paula Stiller und Jolan Stolper vom Landesjugendblasorchester Quelle: Lars Grote

Die Tuba ist eine Männerdomäne, weil man Volumen in der Lunge braucht, doch das hat Paula nicht geschreckt, sie hat sich auf die Tuba eingelassen, knapp acht Wochen lediglich geblasen auf dem Mundstück, als Vorbereitung auf das Instrument. „Das erfordert Disziplin!“, sagt sie. „Das Mundstück klingt eher sonderbar, es ist ein Surren wie von einer Tröte.“ Nun studiert sie Tuba an der Universität der Künste in Berlin, als einzige Frau der Stadt.

Paula ist gefragt, auch in Frankreich, wo sie mit dem Landesjugendblasorchester Brandenburg während der Osterferien auftrat. Etwa 50 Mitglieder waren dabei, drei Leute an der Tuba zählen zum Orchester, einer ist wegen Covid ausgefallen. Darum gab es umso mehr zu tun für Paula, die von der Fahrt erzählt, gerade kommt sie von der „Brasselbande“, den kleinsten Bläserinnen und Bläsern der Musikschule in Falkensee, wo Paula dirigiert. „Brassel“ kommt von Brass, englisch für Blechbläser. Paula studiert Musik auf Lehramt, hier kann sie sich Erfahrung holen mit den Kindern.

„Englishman in New York“ bis „Bohemian Rhapsody“

Auch Jolan, 17 Jahre, ist zum Gespräch über die Frankreichfahrt gekommen, die nach Lyon ging, selbst wenn der Kopf oft in der Ukraine steckte. Für das Land, das so massiv unter dem Krieg zu leiden hat, gaben die Brandenburger an der Uni von Lyon ein Benefizkonzert vor den Studierenden, drei französische Studentinnen gingen mit Sparschweinen herum, 700 Euro kamen zusammen. Sie spielten populäres Repertoire, „Englishman in New York“ von Sting oder „Bohemian Rhapsody“ von Queen. Doch auch den letzten Satz der neunten Sinfonie von Beethoven, der heute als „Europahymne“ bekannt ist. Und schließlich spielte das Brandenburger Orchester die Hymne der Ukraine. „Sie ist erhaben und sehr schön“, sagt Paula, Jolan ergänzt, denn hier liegt sein Fachgebiet: „Sie hat Rhythmus, sie ist griffig!“

Jolan Stolper spielt Schlaginstrumente, denn auch ein Blasorchester braucht Struktur. Zu seinem Arbeitsfeld gehört das Xylophon, Vibraphon, Glockenspiel, auch Triangel und Pauke. Nein, kein Drum-Set, kein Schlagzeug, das zählt zu einer anderen Sportart, in die Welt des Rock’n’Roll. Weil Jolan Teil des Landesjugendblasorchesters und jenes in Falkensee ist, weiß er um die Probleme der Bläser. Neben den Chören hat es sie am härtesten während der Pandemie getroffen, weil Aerosole in die Luft treten, wenn sie spielen. Kleine Partikel, die Corona übertragen können.

Überall galt Abstand. „2,50 Meter rechts, links, hinten, vorne“, fasst Paula die Vorschriften zusammen. „Wo sollten wir proben? Zu einem Orchester zählen bis zu 60 Leute, wenn wir die Zwischenräume wahren, brauchen wir Platz, der kaum zu finden ist.“ Sie hatten eine Scheune in der Uckermark gebucht, um nach langer Pause wieder zu spielen, im Herbst 2020. Zwei Proben waren vorher ausgefallen. Räume brauchten plötzlich eine Lüftung, „die so laut war, dass die Wände wackelten.“ Die natürliche Autorität der Bläser hat geholfen, solche Anlagen zu übertönen.

Internationale Auftritte Das Landesjugendblasorchester (LJBO) ist ein sinfonisches Blasorchester und Landesjugendorchester zur Förderung junger Musiker in Brandenburg. Es besteht aus etwa 60 Mitgliedern zwischen 14 und 27 Jahren. Das LJBO wurde 1993 vom Landesmusikrat Brandenburg gegründet, Träger sind der Verband der Musik- und Kunstschulen Brandenburg und der Landesblasmusikverband. Das LJBO Brandenburg ist ein brandenburgisches Auswahlorchester, für das sich die Musiker oftmals durch ein Probespiel qualifizieren können und sich dann in der Regel zwei Mal jährlich zu Probenphasen treffen. Auf folgenden Reisen vertrat das Orchester bereits das Land Brandenburg international: 2002 Italien (Perugia), 2006 Frankreich (Nizza), 2008 Russland (Wologda, Moskau), 2011 England (Cardiff, Bath), 2013 Namibia, 2019 Kuba, 2022 Frankreich (Lyon).

Niemand ist abgesprungen in der Pandemie, das ist ein Wunder, was vielleicht dadurch erklärbar ist, dass im Landesjugendblasorchester die Fortgeschrittenen, die Motivierten, oftmals die Besten sitzen, die nicht so leicht das Handtuch werfen. Denn als Bonbons gibt es die Reisen – vor drei Jahren, kurz vor der Pandemie, ging es nach Kuba. „Natürlich haben wir uns dort in Teilen an den Traditionen der Musik orientiert“, berichtet Jolan, „wir hatten Latin im Gepäck, auch karibische Stücke, die wir immer noch spielen, als Erinnerung an diese gute Zeit.“

Als sie in der deutschen Botschaft von Havanna aufgetreten sind, „hat es gegossen wie seit zehn Jahren nicht mehr, wurde uns gesagt“, erzählt Paula. Schnell wurden Zelte aufgestellt. Die Kunst, sich auch unter extremen Umständen zu helfen, nahm auf Kuba ihren Anfang. Auch in der Pandemie hat diese Findigkeit geholfen.

Nun hängen Fotos auch von Jolan und Paula auf den Fluren der Musikschule von Falkensee. Der Wechsel vom Klavier hat sich gelohnt. Sie spüren, in Krisenzeiten gibt so ein Orchester Halt, so sehr, dass es in Frankreich in der Lage war, nun selbst zu helfen. Mit dem Benefizkonzert für Menschen in der Ukraine.

Von Lars Grote