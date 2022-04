Siegfried Kühn wollte in den 1960er Jahren am liebsten nach Moskau auswandern. 1980 begeisterte ihn die polnische Gewerkschaftsbewegung Solidarność. Der Defa-Regisseur trat 1982 aus der SED aus, konnte aber trotzdem in Babelsberg noch Spielfilme drehen. Nun hat der 87-Jährige eine Erzählung über Potsdam geschrieben, wo er 20 Jahre lebte.