Am 19. Januar 1921 wurde Kurt Mühlenhaupt auf einer Zugfahrt zwischen Prag und Berlin geboren. Der damalige Ortsbürgermeister, der auch Wirt der einzigen Gastwirtschaft in dem Örtchen Klein Ziescht ( Teltow-Fläming) war, stellte die Geburtsurkunde aus. Mühlenhaupt wurde selbst langjähriger Kneipenwirt, außerdem Kartoffelschalenbimmler, Leierkastenmann, vor allem aber Künstler. Er schuf etliche Grafiken, Gemälde, Skulpturen und starb 2006.

Sobald Ausstellungen wieder öffnen dürfen, sind seine Werke am neuen Standort des Kurt-Mühlenhaupt-Museums in der Fidicinstraße 40 in Berlin-Kreuzberg zu sehen und an ausgewählten Tagen in einem Teil des ansonsten 2019 verkauften Gebäudes in Bergsdorf. Informationen gibt es unter www.muehlenhaupt.de

Im Jubiläumsjahr sollen zahlreiche Ausstellungen und Veranstaltungen an Mühlenhaupt erinnern. Zum Beispiel ein von der Schauspielerin Katharina Thalbach eingesprochener Audioguide und eine Open-Air-Ausstellung in den Mühlenhaupt-Höfen in der Berliner Fidicinstraße. Dazu ab 7. Mai die Ausstellung „Mühlenhaupt trifft Schinkel und Schadow“ im Sockelgeschoss des Denkmals auf dem Kreuzberg im Berliner Viktoriapark.