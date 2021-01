Potsdam

„Die acht Monate in Lindow haben mir extrem geholfen, meinen Stil weiterzuentwickeln. Den Weg in Richtung Reduktion und Abstraktion will ich weitergehen. Das Einfache ist das Allerschwerste“, sagt Jan Burggraaf. Der hoch gewachsene Maler steht in seinem Atelier in Berlin-Tempelhof. Das Bild auf der Staffelei zeigt einen märkischen See in drei Graustufen, umsäumt von einem dunklen Wald. Der Wasserspiegel und lose Teile des Himmels sind als Flächen weiß belassen. Erst am Ende des Atelierbesuchs wird deutlich, was es damit auf sich hat.

Sehnsucht nach der Großstadt

Im Ruppiner Land sind Burggraaf 20 Bilder gelungen, auf die er zurecht sehr stolz ist. Einige hängen bei ihm noch an der Wand, viele sind schon verkauft. Aber erst einmal die Frage an den Holländer, was ihn überhaupt nach Deutschland und nach Brandenburg verschlagen hat? Vor 40 Jahren ging er der Liebe wegen nach Berlin. „Ich bin kein Naturmensch. Eigentlich liebe ich die Unruhe, das Leben, den Lärm“, bekennt er. Seine Kindheit in Vianen verbindet er mit Enge, obwohl die 5000 Einwohner-Stadt mitten in Holland in der weiten Rheinebene liegt. In Utrecht, wo er Medizin studierte, fühlte er sich schon wohler. Seine Karriere als Arzt startete er dann 1981 als Anästhesist im Berliner Virchow-Krankenhaus. Nach dem Fall der Mauer baute Burggraaf in Stendal eine Intensivstation auf. „Schon damals hat mich das Licht fasziniert, etwa die Frage, wie man für liegende Patienten am besten ein Krankenhauszimmer beleuchtet“, erzählt er. Doch dann warf ihn nach einigen Jahren eine schwere Krebserkrankung aus der Bahn. „Es war dramatisch, mit vielen Rückfällen, der Onkologe gab mir maximal noch fünf Jahre.“

Wolken, Hände, Bäume

In dieser Phase entdeckte Burggraaf das Malen. „Ich fing mit Acryl an, denn ich stand ja unter Zeitdruck, es sollte schnell gehen“, sagt er rückblickend. „Von Linien, Formen und Farben hatte ich überhaupt keine Ahnung. Aber ich spürte, dass mich das Malen glücklich macht“, erzählt der heute 67-Jährige. Damals sei er ständig in Museen gerannt, um zu schauen, wie man Wolken, Hände oder Bäume darstellt. Vor allem die Farbgebung blieb ihm ein Buch mit sieben Siegeln, obwohl er eine Unmenge Bücher konsultierte. „Es machte mich wahnsinnig, dass Acryl beim Anmischen immer heller wirkt, deshalb wechselte ich bald zum Öl.“ Burggraaf begann mit Stillleben, wagte sich auch an Porträts und Berliner Stadtlandschaften.

Zur Galerie Jan Burggraaf malt in Brandenburg und in Berlin.

Um nach den entsetzlichen Chemotherapien seine kognitiven Fähigkeiten wieder zu trainieren, begann er, Chinesisch zu lernen. In dieser Phase stieß er auch auf japanische und chinesische Farbholzschnitte, deren klaren Linien und farbigen Flächen ihn faszinierten und an die belgischen Comics seiner Kindheit erinnerten. Was er vor seinem Aufenthalt in Lindow auf die Leinwand brachte, möchte Burggraaf heute kaum noch gelten lassen. Wegen einer schmerzhaften Trennungsgeschichte suchte der Großstädter Abstand zu seinem bisherigen Leben. Seine langjährige Förderin Hildegard Baumgart bot ihm einen Rückzug in ihrem Lindower Haus am See an. Der Autodidakt ließ sich also noch einmal auf ein unbekanntes Gefilde ein. „Ich merkte dort schnell, ich kann die Natur nicht so malen, wie ich bisher Stadt gemalt hatte“, erzählt er. Zum einen schärfte sich sein Blick für das Wesentliche. Zum anderen quälte ihn aufs Neue die Frage, wie das Licht die Farbgebung der Wiesen und Wälder, Seen und Wolken gestaltet.

Perfekte Natur

„Auf einem Bild sehe ich sofort, wenn die Farbpalette nicht harmoniert. Trete ich aus der Tür nach Draußen, habe ich nie das Gefühl, dass die Farben nicht stimmen. Wie macht das die Natur?“, fragte sich Burggraaf. Und er fand für sich eine Antwort. „Bei bedecktem Himmel stechen blaue Dinge besonders hervor, bei direktem Licht die gelben und roten. Dabei zeigt er auf seinen Bildern nie die Sonne, sondern immer nur ihre charaktervolle Wirkung.

Ausstellung im Eiskeller

Man darf sich Jan Burggraaf nicht als Maler vorstellen, der mit Strohhut, Rotweinflasche und Staffelei loszieht. Später im Atelier zieht er aber Handyfotos und Bleistiftskizzen zurate. Ihn interessiert nicht der schöne Moment, vielmehr versucht er, seine tiefen emotionalen Eindrücke zu einem Konzentrat zu verarbeiten. Seine Gastgeberin in Lindow, die 92-jährige Romanistin und Witwe des Ausnahmegermanisten Reinhard Baumgart, stellte zum Abschluss im ehemaligen Eiskeller ihres Hauses die märkischen Landschaftsbilder von Burggraaf aus. Als Titel verpasste er ihnen Namen wie „ Gnewikow“ und „ Gudelacksee“, eine Hommage an die Orte, obwohl viele Motive auch austauschbar scheinen. Der Künstler interessiert sich nicht für touristische Highlights, sondern möchte die Poesie am Wegesrand entdecken. Das Bild „Meseberg“ zeigt nicht das preziös hergerichtete Gästehaus der Bundesregierung, sondern einen hohen, klaren Abendhimmel, der die weichen Schwünge einer Ackerlandschaft und eines alten LPG-Gelände mit zwei Silos in ein diffuses Licht taucht.

Grafische Struktur

„Die Wirklichkeit ist oft sehr unordentlich. Das blende ich nicht aus.“ Im Kontrast dazu steht die klare grafische Struktur seiner Bilder, die auf den ersten Blick wie minutiös hergestellte Siebdrucke wirken. Schon einige Monate ist Burggraaf wieder zurück in Berlin. Heute sieht er die Hinterhöfe, Gewerbegebiete und Straßen ganz anders. Er verliert sich nicht mehr in Details, sondern möchte die Essenz ganz konkreter Lokalitäten herausarbeiten.

Das Hell-Dunkel muss stimmen

Ganz unweigerlich zieht es ihn neuerdings aber in die Natur. Dem Ruppiner Land will er die Treue halten. Das Bild auf der Staffelei zeigt den Berliner Grunewaldsee, den er vor einigen Tagen umrundet hat. Treibt ihn das Bedürfnis nach Verknappung jetzt zur Schwarzweißmalerei? Der Holländer verneint, sichtlich froh, dass der Besucher kein Missverständnis mitnimmt. „In der Intensivmedizin gibt es die Regel, äußerst komplexe Probleme auseinanderzunehmen. Mir fiel es schwer, die drei Probleme – Linienführung und Form, Lichteinfall im Raum sowie die Farbigkeit – auf einmal zu lösen.“ Deshalb zeichnet Burggraaf in einem ersten Arbeitsgang mit Bleistiftlinien auf die Leinwand. Dann füllt er die Szenerie mit Grau- und Schwarztönen aus. „Das Hell-Dunkel muss stimmen, erst dann versteht der Betrachter auch die Aussage eines Bildes und weiß, wo er ist“, betont er. Und zum Schluss kommt Burggraaf dann mit seinen Farben.

www.janburggraaf.com

Von Karim Saab