Ein Roman, der „Lustprinzip“ heißt und das Berlin der Neunziger Jahre vergegenwärtigt, dürfte auf dem Buchmarkt offene Türen einrennen. Doch „Null Bock“ wäre der passendere Titel für Rebekka Kricheldorfs Debüt gewesen. Es zelebriert das Lebensgefühl einer Anfangzwanzigerin, die sich gegen das Realitätsprinzip des bürgerlichen Lebens stemmt und sich im Punker-Milieu des noch nicht generalüberholten, noch nicht gentrifizierten Bezirks Friedrichshain einigelt.  Das eigentliche Problem der Ich-Erzählerin: „Ich glaube, ich empfinde einfach nicht genug Wut auf die Verhältnisse. Ich bin zu matt für eine gute Wut.“

Scharfkantige Beatliteratur

Die gesellschaftlichen Umbrüche in der Stadt werden nur als unscharfer Hintergrund wahrgenommen, etwa wenn Antiheldin Larissa „die armen, vom Kapitalismus gefickten Schweine beim Kaufen von sinnlosem Krempel“ bedauert. Ihr Fokus richtet sich auf heruntergekommene Örtlichkeiten, ihre Zweier-WG oder besetzte Häuser. Vor allem aber auf die eigene, etwas rätselhafte Libido. Angefeuert von einem Stapel mit „mehreren Bänden scharfkantiger Beatliteratur“ neben ihrem Bett lässt sie sich treiben. Ihr bisschen Kraft braucht sie, um sich der lächerlichen Anmache triebgesteuerter Kerle zu erwehren. Aber manchmal kommt sie auch durchaus auf ihre Kosten.

Rebekka Kricheldorf im heutigen Berlin. Quelle: Robert Frank

In den 90er Jahren hatte die deutschsprachige Popliteratur ihren Hype noch vor sich. Importe waren angesagt. So bringt die Ich-Erzählerin die Sprache immer wieder auf Säulenheilige wie Charles Bukowski, Allen Ginsberg, Jack Kerouac oder Philip Djian. Die heute 46-jährige Kricheldorf belässt es aber bei Andeutungen und Namedropping, ernsthafte Einlassungen auf ihre literarischen Vorbilder liefert das Buch nicht. Hier gefällt sich eine Frau, das zu praktizieren, was bisher meist männliche Autoren kultiviert haben: Sich gehen lassen, sich betont asozial verhalten und darüber schreiben. Bei Kricheldorf entsteht dabei aber weder ein poetischer Mehrwert noch ein eigener Stil.

Bar ohne Kühlschrank

Sporadisch lässt sich Larissa immer wieder vom eigentlich fiesen Eric beglücken. Oft lungert die junge Frau bis weit nach Mitternacht in der abgeranzten „Bar ohne Kühlschrank“ herum und hofft, dass Eric noch auftaucht. „Wir müssen nicht so tun, als seien wir lieb, treu und menschenfreundlich“, beschreibt sie ihr Verhältnis zu ihm. „Wir sind zwei Egoisten … gierig und scheiße und absolut triebgesteuert“. Aber Drogen-Absturz und Drogentod einiger Weggefährten beunruhigen sie schon. Sie ahnt, wenn sie den Absprung aus diesem Milieu nicht schafft, „dann werde ich zu einem dauergeilen alten Weib, dass verdorrt am Tresen einer Besetzerkneipe hängt, lauwarmen Gin Tonic trinkt und auf Erlösung, also Sex mit Eric, wartet“.

Ohne Sehnsucht

Es herrscht Stillstand. Aber keiner, der den Leser (wie etwa bei einem Anton-Tschechow-Stück) in nervös-produktive Ungeduld versetzt. Sondern ein ziemlich selbstgefälliger. Allen Protagonisten scheint es wichtig, dass alles so bleibt, wie es ist. Jeder Verweis auf die Welt jenseits der eigenen Blase unterbleibt als gebe es kein Vorher, Außerhalb oder Woanders. Und wenn jemand anders leben will wie plötzlich Eric, wird er zur verachtungswürdigen Spießerfigur. Larissa hat sich formal als Studentin für Ur- und Frühgeschichte eingeschrieben, doch die Uni löst bei ihr nur Fluchtreflexe aus. Sie will das Hier und Jetzt in seiner ganzen Kaputtheit spüren und „keine Verheißung, auf nichts, nirgends“. Leider bleibt die Rollenprosa von Rebekka Kricheldorf im Jargon und im Gepose stecken. Nennenswerte, interessante oder irgendwie zu Herzen gehende Literatur ist das nicht.

info Rebekka Kricheldorf: Lustprinzip. Rowohlt Berlin, 238 Seiten, 20 Euro.

