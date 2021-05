Potsdam

Einen „echten Paradiesvogel“ gewann der Potsdamer Nikolaisaal für sein Zoom-Konzert am 7. Mai. Der Sopran Samuel Mariño war gekommen, um nicht nur zu singen, sondern auch zu tanzen. Der gebürtige Venezuelaner führte gemeinsam mit sieben Künstlern ein Programm auf, das auch für Liebhaber des männlichen Falsetts ziemlich ungewöhnlich war. Nicht barocke Arien standen auf dem Programm, sondern Werke aus dem 19. Jahrhundert, etwa von Gioachino Rossini, Felix Mendelssohn Bartholdy und Franz Schubert.

Samuel Marino ist kein Countertenor, sondern ein Mann, der sich seine Knabenstimme erhalten hat. Michael Dühn, Programmchef vom Nikolaisaal, spricht von einer seltenen „Laune der Natur“. Seine Ausnahme macht es möglich, sich nach 200 Jahren noch einmal der legendären Kunst der Kastraten zu nähern. Kritiker attestieren Marino ein „elegantes, leichtfüßiges, frei flatterndes Vibrato“.

Das Konzert in Potsdam sollte an Maria Malibran und die Salon-Kultur erinnern, die in der Romantik eine große Blütezeit erlebte. Die Pariserin war eine Sopranistin, die überall in Europa für ihre Leidenschaft, ihre Anmut und ihre Unabhängigkeit verehrt wurde. Sie soll auch viele Komponisten inspiriert haben. Allerdings nahm „La Malibran“ ein frühes tragisches Ende. Sie starb 28-jährig in Manchester nach einem Reitunfall.

Mit den regelmäßig an Freitagabenden ausgestrahlten Zoom-Konzerten hat sich der Potsdamer Nikolaisaal weltweit neue Freunde gemacht. Wer sich rechtzeitig über www.nikolaisaal.de anmeldet, kann zu den 100 Konzertbesuchern gehören, die auf der großen Videowand auf der Bühne erscheinen. Aber auch über Youtube und Facebook lässt sich jedes Konzert live verfolgen und bleibt dort noch etwa drei Monate abrufbar. Der Eintritt ist frei, die Veranstalter werben aber um Spenden.

Von Karim Saab