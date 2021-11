Rangsdorf

Reinhard Baier macht einen tiefenentspannten Eindruck. Weißer Haarschopf mit Vollbart, gutmütige Augen und muskulöse Arme. Man sieht es dem 74-Jährigen irgendwie an, dass er ein Naturbursche ist. So einen hätte man gern zum Opa. Er ist Mitbegründer und Geschäftsführer des ökologisch ausgerichteten Planungsbüros Natur+Text in Rangsdorf. Dutzende Wissenschaftler verdienen hier ihr Geld mit Gutachten und Landschaftsplanung. „Aber die Mitarbeiter freuen sich alle, dass wir auch Bücher machen“, sagt Baier.

Über dem Rangsdorfer See

Das Unternehmen wahrt einen vornehmen Zehn-Kilometer-Abstand zum Moloch Berlin und residiert in einer ruhigen Wohngegend in Teltow-Fläming. Wer hier rauszieht, liebt Gärten unter Kiefern und Eichen und die Anhöhe über dem motorbootfreien Rangsdorfer See, der als Naturschutzgebiet ausgewiesen wurde. Die Schreibtische von Natur+Text stehen aber nicht in einer Gründerzeit-Villa, die es hier auch gibt, sondern in einer funktionalen Baracke, die weitläufiger ist als es von außen den Anschein hat. In der DDR hat hier die Konsum-Genossenschaft die Verkaufsstellen für die ganze Republik projektiert.

Basilisken-Presse im Schlepptau

Baier arbeitete bis 1990 als Biologe am Institut für Virale Zoonosen in Potsdam-Hermannswerder. Dort untersuchte er Viruskrankheiten, die von Tieren auf Menschen überspringen können. Nebenher hat er immer schon ehrenamtliche Naturschutzarbeit geleistet und war sich auch nicht zu fein, Kröten über die Straße zu tragen. Nachdem sein Institut aufgelöst wurde, tat sich Baier mit drei Naturwissenschaftlern aus Westberlin zusammen und gründete 1992 die Firma Natur+Text, in der 1995 die ersten Bücher entstanden. 2008 schlüpfte die Basilisken-Presse, ein Kleinverlag von einem Marburger Professor, mit unter das breite Dach. „Die Fixkosten der Verlagsarbeit lassen sich durch den laufenden Gutachter-Betrieb decken“, erklärt Baier die Konstruktion.

Das naturmagazin Berlin-Brandenburg erscheint vier Mal im Jahr. Hier die aktuelle Nummer mit einem Wald-Schwerpunkt. Quelle: Natur + Text GmbH

Natur im Klimawandel

Inzwischen hat Natur+Text einige dünne, aber feste Standbeine entwickelt. Hier erscheint das Naturmagazin Berlin-Brandenburg, das mehr als 10 000 Mitglieder des Nabu (Naturschutzbund) vier Mal im Jahr zusätzlich zur bundesweiten Mitgliederzeitschrift als regionale Zugabe erhalten. Kerstin Koch hat im letzten Jahr die Chefredaktion übernommen und ihre ersten Hefte mit Schwerpunktsetzungen wie „Brandenburger Seen im Klimawandel“ oder „Streuobstwiesen“ herausgebracht. Gerade hat natur+text das 22. Jahrbuch für Feldherpetologie und Ichtyofaunistik (Lurch- und Kriechtierkunde) herausgebracht, das gemeinsam von elf Bundesländern finanziert wird. Manche Themen sind sehr speziell. Allein über „Libellen in Schleswig-Holstein“ gibt es drei Titel im Verlagsprogramm. Und auch den „Bildatlas zur Regenwurmbestimmung“ und Bücher über die „Flora in der Prignitz“ oder „Die Vogelwelt in der Nuthe-Nieplitz-Niederung“ setzen ein konkretes Interesse voraus.

„Unser großer Vorteil ist, dass wir für unsere Publikationen auf dem Gebiet Biologie und Naturschutzes auf ein lebendiges Netzwerk von Experten zurückgreifen können“, sagt Roland Lehmann, ein studierter Vogelkundler, der als Verlagsleiter fungiert. Die Expertise hat dazu geführt, dass etwa auch Landesverbände in Sachsen-Anhalt mehr als 700 Seiten starke Fachbücher wie „Die wasserbewohnenden Käfer“ oder die „Pilzflora von Sachsen-Anhalt“ in Rangsdorf lektorieren lassen. Daneben gibt es auch gefälligere populärwissenschaftliche Bände mit Themen wie „Vögel im Harz“ oder einen Fototextband über die „Geheimnisvolle Unterwasserwelt“ in Deutschland. „Wir versuchen, Natur verständlich und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger darzustellen und setzten auf Aha-Effekte“, versichert der 70-Jährige, der bisher noch keinen Nachfolger für seine Arbeit gefunden hat. Vor sich hat er die Reihe „Alte Buchenwälder Deutschlands“ ausgebreitet, die 2011 von der Unesco zum Weltnaturerbe erkoren wurden. Die Einzelbände über die Schutzgebiete in Jasmund, Serrahn, Hainich, Grunsin und Kellerwald-Ederke verknüpfen Fachwissen mit Wandervorschlägen und einem Service. Auch die Titel über einheimische Moore oder über Bauerngärten sprechen eine breite Leserschaft an.

„Der zottige Seelöwe“ aus dem opulenten Bild-Textband „Die Geschichte der Tierillustration in Deutschland 1950-1950“ von Hans-Jörg Wilke. Quelle: Natur+Text

Die Fachpresse schwärmt

Vertriebsleiterin Katrin Wähner, die auch für die liebevolle Gestaltung der Bücher sorgt, steht vor der schweren Aufgabe, die Zielgruppe zu erreichen. Einen Titel wie „Die Geschichte der Tierillustration“ von Hans-Jörg Wilke stellt leider kein Buchhändler einfach so in den Laden. Dabei ist es ein Band zum Verlieben, in dem man stundenlang blättern und lesen möchte. Die 850 Illustrationen und die hochwertige Ausstattung lassen den Preis, 78 Euro, niedrig erscheinen. Ursprünglich war es doppelt so teuer. So verhielt es sich auch mit dem Schwergewicht „Die Süßwasserfische des Karl von Meidinger“. Thomas Sterba hat das historische Kompendium viele Jahre untersucht. Die Naturwissenschaftliche Rundschau schwärmte, das Werk sei „hervorragend gedruckt und großzügig ausgestattet“ und „übertrifft alle Wünsche“.

Foto aus dem Buch „Verborgenes Leben. Die artenreiche Tierwelt in der Schorfheide“ von Tim Steinert. Quelle: Tim Steinert

Kritik an der Forstwirtschaft

Auf dem Tisch liegt auch eine 600-seitige Biografie über den deutschen Physiknobelpreisträger von 1912, Max von Laue. „Das Buch wird gerade von einem großen Konzernverlag ins Englische übersetzt“, freut sich Lehmann. „Und hier, das ist unser Frontalangriff auf die Förster und die Forstwirtschaft“, sagt Reinhard Baier zum Abschied und legt zwei druckfrische Bücher zum Thema ökologische Waldwende vor den Besucher. „Fichtenland. Wie Deutschland seine Wälder verlor“ ist eine Abrechnung mit der „Verfichtung der deutschen Landschaft“. Der Wald sterbe nicht nur an Hitze und Trockenheit, sondern vor allem an einem „chaotischen Forstwirtschaftssystem, das sich längst überholt hat“, lautet die Hauptthese. Und das Paperback „Dauerwald – Leicht gemacht“ versteht sich als praktischer Leitfaden für den Waldumbau. Auch wenn der Verlag Natur+Text nur eine Nischenexistenz führt, seine Bücher sind gesellschaftlich relevant.

Von Karim Saab