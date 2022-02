Potsdam

Im März vor zwanzig Jahren erschien mein erster Roman mit dem Titel „Junge Talente“. Schriftsteller war ich vermutlich schon vorher, ohne veröffentlichtes Buch, aber ernst nimmt einen so niemand. Ein Schriftsteller ohne Buch ist eine schwierige Figur. Spätestens wenn er gefragt wird, wo sich seine Werke erwerben lassen, muss er sich winden und auf vereinzelte Beiträge in Literaturzeitschriften verweisen, die niemand kennt außer denen, die selbst darin veröffentlichen. Also böse gesagt. Denn wir wissen alle, dass diese winzigen Spezial-Zeitschriften genauso zum Kosmos „Literaturbetrieb“ gehören wie die Regionalliga Nordost zum deutschen Profi-Fußball. Das eine ist ohne das andere nicht denkbar.

Fotostrecke in der „Marie Claire“

Zum Glück konnten mir solche Gedanken ab März 2002 egal sein. Mein Roman war angekündigt und Ort der Initiation als offizieller Schriftsteller sollte die Buchmesse in Leipzig werden. Am meisten hat sich darüber meine Oma gefreut. Endlich konnte auch sie den Freundinnen bei der Volkssolidarität erzählen, was der Enkel beruflich macht. Ich tauchte vorab sogar in einer Fotostrecke der „Marie Claire“ auf über die jungen Wilden der neuen Literatur-Saison, abgelichtet im abendlichen Großstadtgewühl der Schönhauser Allee, eine Zigarette zwischen den Fingern, wie es sich damals gehörte.

Die wichtigste Person für mich auf dieser ersten Buchmesse war die Pressefrau. Sie trug stets ein Klemmbrett bei sich, auf dem die Termine ihrer Schützlinge verzeichnet waren. Sie begleitete uns zu den Podien, zu den Ständen des Öffentlich Rechtlichen Rundfunks und zu den Ü-Wagen der Radiosender, die in langer Schlange neben den Messehallen parkten. Während wir Interviews gaben oder kurze Lesungen abhielten, wartete die Pressefrau in Sichtweite und sie nahm uns anschließend mit zurück an den Verlagsstand, unsere Homebase.

Der Schriftsteller Andre´ Kubiczek im Potsdamer Wohngebiet Am Stern. Quelle: Bernd Gartenschläger

Hier gab es hinter den Stellwänden, betretbar durch eine Art Tapetentür, ein Kabuff mit Kühlschrank und Kaffeemaschine, mit Sektkartons und Ikea-Klappstühlen, in dem man unbeobachtet eine Weile verschnaufen konnte, bevor man draußen als lebende Dekoration erneut vor einer Wand aus seinen eigenen Büchern Platz nahm. Wie bestellt und nicht abgeholt.

Skizze eines Sommers Der Potsdamer Schriftsteller André Kubiczek gelangte 2016 mit dem Buch „Skizze eines Sommers“ auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises. Mit dem Potsdam-Roman „Skizze eines Sommers“ schaffte es der Schriftsteller André Kubiczek 2016 auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises. 1969 in Potsdam geboren, erzählt er die Jugend des 16-jährigen René, der den Sommer 1985 allein mit Freunden in Potsdam verbringt und sich das erste Mal verliebt. Im Jahr 2020 folgte mit „Straße der Jugend“ eine Fortsetzung, die zumeist in Halle/Saale spielt. Dort bereitet sich René, der Sohn eines DDR-Diplomaten, auf der Arbeiter- und Bauernfakultät auf ein Auslandsstudium in Moskau vor. Mit dem Roman „Der perfekte Kuss“, der am 8. März erscheint, wird die Trilogie nun vollendet. Rebecca, die Freundin aus Potsdamer Tagen, folgt ihm nach Halle. Beide werden ein Paar. René lernt ihre Eltern kennen. Beide sind unangepasste Künstler. Rebeccas Einfluss lässt René bald an Dingen zweifeln, die bisher für ihn normal waren.

Ich weiß noch: Damals, im März 2002, fragte mich jeder nach Sascha Anderson, und was ich zum Stand der deutschen Wiedervereinigung zu sagen hätte. Meine Antworten darauf habe ich vergessen. Schlagfertig aber waren sie garantiert nicht gewesen. Und ich kann mich erinnern, dass die Verlagsleute kleine, blaue Buttons am Revers trugen – anders als die Autorinnen und Autoren waren sie festlich gekleidet –, auf denen „Junges Talent“ stand.

Ich fand es anstrengend, so viele Interviews geben zu müssen und dabei ständig das Gleiche zu erzählen. Ein paar Jahre später sollte ich merken, dass es viel anstrengender war, so gut wie keine Termine zu haben. Nur die Zeit totzuschlagen in den Messehallen, statt wie vorher die Zeit zwischen zwei Interviews.

Das war das Jahr, in dem ich die Manga-Halle entdeckte. Ich verbrachte in jenem Messejahr mehr Zeit damit, japanische Rollbilder zu begutachten als über mein aktuelles Buch zu sprechen, und zu meiner nächsten Leipziger Messe 2012 – ich stellte meinen Roman „Der Genosse, die Prinzessin und ihr lieber Herr Sohn“ vor – war meine Tochter auch in dem Alter, um sich über Gunslinger-Girls-Poster und Hartgummifiguren von Miku Hatsune zu freuen, weshalb ich noch länger dort verweilte.

Meine – wie es aussieht – letzte Leipziger Buchmesse 2018 verbrachte ich dann hauptsächlich damit, meine alte Nachbarschaft in der Südstadt abzulaufen, in der ich von 1990 an zwei Jahre lang gelebt hatte. Diese ausgedehnten Spaziergänge habe ich unter „Recherche“ abgebucht. Man weiß nie, wozu sie noch mal gut sein werden.

Partys in der Moritzbastei

Einen Vorteil aber hatte es, terminlos zu sein: Man konnte am nächsten Morgen in Ruhe seinen Kater ausschlafen. Denn wenn das bürgerliche Publikum allmählich zu Bett geht, wird der Literaturbetrieb erst munter. Es beginnt mit einem Tisch beim Edel-Italiener, und es endet in den Gewölben der Moritzbastei, jenem legendären Studentenklub neben dem Gewandhaus, wo weiter gefeiert wird, wenn die anderen Buchmessepartys der Stadt zu Ende sind. Hier trudeln alle ein, die noch zwei, drei Gläser mehr vertragen, Autorenschaft, Presse- und Verlagsleute, und davon gibt es viele. Hier kommt es zu Verbrüderungsszenen, es wird getratscht und gelästert, getorkelt und getanzt. Jeder hat von seinem Verlag Dutzende Getränkebons bekommen, niemand muss irgendwas bezahlen in diesen Nächten. Doch alles hat seine Zeit. Man soll das Schicksal nicht sinnlos herausfordern: 2018 lag ich um eins im Hotelbett.

Diese Jahr wäre ich gern noch einmal nach Leipzig gefahren, um das zehnte Buch meines zwanzigjährigen Schriftstellerdaseins vorzustellen. Es heißt „Der perfekte Kuss“, wie dieser eine Song von New Order, und es beschließt die Trilogie um einen Potsdamer Jungen namens René, die 2016 mit dem Große-Ferien-Roman „Skizze eines Sommers“ begann. Ich bin sehr froh über dieses Buch, auch weil es den zweiten Teil „Straße der Jugend“ wieder einfängt, der naturgemäß ein bisschen in der Luft hing bis jetzt. Nun ist alles rund, finde ich, und ich hatte sogar einen Premium-Termin für eine Lesung, um den Beweis zu erbringen: 20 Uhr, Moritzbastei.

2009 musste ich dort als letzter einer langen Lese-Nacht antreten, kurz vor zwölf. Alle waren betrunken und warteten, dass das Gelaber endlich aufhört und die Disko beginnt. Glauben Sie mir: Da ist das Vergnügen, mal direkt auf sein Publikum zu treffen, ein eher theoretisches.

Aber die Leipziger Buchmesse ist abgesagt, vielleicht für immer, zur Lesung wird es nicht kommen. Schade, denke ich, wäre schön gewesen. Richtig leid aber tut es mir für den Messebau und die Taxifahrer und das Gastgewerbe in Leipzig. Um den freien Tag der Schulklassen tut es mir leid, und für die jährlichen Rekord-Besucherzahlen und die Cosplayer und natürlich für alle Debütantinnen und Debütanten, die als aufgehende Sterne der neuen Saison gehandelt werden.

Von André Kubiczek