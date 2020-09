Potsdam

Der Terroranschlag des Islamischen Staates auf den Pariser Club „ Bataclan“ veränderte alles. „Uns allen war klar, dass uns das Thema Europa nicht mehr loslassen wird“, sagt Linn Schröder. Wie konnte es auch? In den folgenden Jahren wurde die 1989 geborene Hoffnung auf einen friedlich vereinten Kontinent fast nur noch enttäuscht. In der Ukraine wurde geschossen, es folgte der Streit über den richtigen Umgang mit den Bürgerkriegsflüchtlingen aus Syrien, Brexit und rechtspopulistische Regierungen in Osteuropa drohen die Europäische Union zu spalten.

Linn Schröder ist Mitglied der Fotoagentur Ostkreuz. Als Fotoagentur will Ostkreuz nicht bezeichnet werden. Denn sie versteht sich als Kollektiv. „Wir sind eine Agentur der Fotografen“, betont Schröder.

Initialzündung Bataclan

Und der Anschlag in Paris hat dieses Kollektiv ins Mark getroffen. Denn eigentlich sollte damals in Paris das 25-jährige Bestehen der 1990 gegründeten Fotografenvereinigung gefeiert werden. Und dann die Anschlagserie auf Cafés in der Pariser Innenstadt, das Bataclan und das Stade de France.

Zwei der Agenturmitglieder, Annette Hauschild und Maurice Weiss, packten damals ihre Kamera und fingen den Horror und das Entsetzen in den Gesichtern von Passanten und Polizisten ein. Diese Bilder bilden das Herz einer Fotoausstellung in der Akademie der Künste in Berlin, die am Donnerstag eröffnet wird.

„Kontinent – Auf der Suche nach Europa“ zeigt die Arbeiten der 23 Ostkreuzmitglieder. Die 401 Arbeiten gehören zu Langzeitdokumentationen, die in den vergangenen Jahren in knapp zwei Dutzend Ländern entstanden.

Einen bitteren Kontrast zu den Bataclan-Bildern bilden Aufnahmen der 2010 verstorbenen Ostkreuz-Legende Sibylle Bergemann. Sie konnte bereits in den 70er und 80er-Jahren nach Paris reisen und hat in Schwarz-weiß ein Paris der Gelassenheit und des „Savoir vivre“ festgehalten – aus heutiger Sicht eine erträumte Idylle. Die französische Hauptstadt als Projektionsfläche der eigenen Wünsche und Fantasien wie sie nicht nur DDR-Bürger damals hatten.

Paris ist deshalb auch das Zentrum der Ausstellung, die sich dann aber mit unterschiedlichsten Themen und Perspektiven über 23 Stationen in ganz Europa erstreckt – von Norwegen bis Sizilien, von Gibraltar bis Kiew und Istanbul. Gleich der Einstieg führt dem Besucher vor Augen, wie weit die gesellschaftlichen Schichten in Europa von einander entfernt sind.

Dawin Meckel hat den Finanzdistrikt in London fotografiert. Männer und Frauen hetzen in Business-Klamotten durch die Bilder, irren wie ferngesteuert an Betonwänden entlang und aneinander vorbei, ohne den anderen zu beachten.

Die ärmste Gemeinde Großbritanniens

Gegenüber dann das andere Großbritannien. Jaywik, ein kleiner Ort im Osten Englands, ist die ärmste Gemeinde im Vereinigten Königreich. Dort wohnen Menschen, die sich ein Leben zu den Hochpreisen der Finanzmetropole London nie leisten könnten.

Tobias Kruse zeigt diese Menschen in ihren heruntergekommenen Behausungen, ihre verbitterten Gesichter, und man ahnt, warum diese Leute von Europa enttäuscht sind und ihre Hoffnungen an den Brexit hefteten.

Die Ausstellung richtet den Fokus auf solche Spaltungen in Europa, sozial wie geografisch. Heinrich Voelkel ist im Frühjahr als Corona den Kontinent heimsuchte, die geschlossenen Grenzen zu den Nachbarländern abgefahren und hat Absperrgitter und rot-weiße Plastikbänder an den deutschen Übergängen nach Luxemburg, Frankreich, Dänemark, Österreich und der Schweiz fotografiert.

Als Ostdeutscher habe er beobachtet, wie so mancher Westler erstmals begriffen hat, was es heißt, in einem Land eingeschlossen zu sein, betont er.

„Kontinent – Auf der Suche nach Europa", Akademie der Künste, Pariser Platz 4 in Berlin, Di-So 11-19 Uhr, Do 11-22 Uhr, 2. Oktober bis 10. Januar.

Ina Schoeneburg hat die Grenzregion zwischen Polen und Brandenburg ins Bild gesetzt. Melancholische Landschaften, Gebäude, deren Fassaden die Geschichte von Krieg und Vertreibung nicht verleugnen können. Und dazwischen Porträts von jungen Menschen, die sich grenzüberschreitend für eine gemeinsame Zukunft engagieren.

Gesichter der Proteste

Ja, die Leute von Ostkreuz haben den Glauben an Europa noch nicht verloren. Sie stellen kritische Fragen und suchen nach ungewöhnlichen Perspektiven. An den Decken der Schau hängen Porträts, die Jörg Brüggemann bei Demonstrationen aufgenommen hat: Rechtspopulisten in Deutschland und Ungarn, Nationalisten in Katalonien, Gelbwesten in Frankreich, Slowaken, die für Pressefreiheit in ihrem Land kämpfen. Man sieht nur ihre Gesichter, verbissen, empört, jubelnd.

Aus welchem Anlass der eine oder die andere demonstriert, ist nicht zu erkennen. Es liegt allein am Betrachter, wie er diese Mitbürger beurteilt.

