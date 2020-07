Potsdam

Die Errungenschaften der DDR kommen im Ostberliner Ortsteil Friedrichsfelde noch ziemlich ungeschminkt zur Geltung. Wer sich zwischen den sechs- bis 20-stöckigen Plattenbauten die vielen Westautos wegdenkt und auch die vietnamesischen Kleinhändler, kann die pragmatische Vorzeigeseite des gescheiterten Wohlfahrtstaates noch unmittelbar erleben.

An den Klingelschildern in der Massower Straße stehen kaum fremdländische Namen. Barbara und Winfried Junge zählen zu den Erstmietern und zahlen 600 Euro Miete warm. Wer ihre kleine, mit Teppichen, Furniermöbeln und Nippes vollgestellte Wohnung im vierten Stock betritt und erst einmal im winzigen, fensterlosen Bad verschwindet, vermutet nicht, dass er bei zwei angesehenen Mitgliedern der Akademie der Künste zu Besuch ist.

Szene aus „Kinder von Golzow“ Quelle: RBB

Der Dokumentarfilmregisseur und seine Frau wurden 1995 in die Sektion Film- und Medienkunst gewählt. Ihr Langzeit-Projekt „Die Kinder von Golzow“ erstreckt sich über vier Jahrzehnte und ist weltweit einzigartig. Die Filme über die Sprösslinge aus einem unspektakulären Oder-Dorf, die 1961 eingeschult werden, lesen und rechnen lernen, ihre Jugendweihe feiern und sich von zu Hause abnabeln, sollten das Heranreifen des Neuen Menschen wie in einem Brennglas zeigen und den Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus dokumentieren. 28 Jahre später passierte dann das Gegenteil: Die Parteigänger des erstarrten Sozialismus wurden 1989 durch eine Revolution entmachtet. Das Ehepaar Jung war selbst schockiert. Obwohl sie sich den DDR-Bürgern besonders nah wähnten, erlebten sie nun, dass die satte Mehrheit die D-Mark und die bürgerlichen Freiheitsrechte bevorzugte. Aber es gelang den Chronisten, das Filmprojekt bis 2007 fortzusetzen.

„I bambini di Golzwo“

„Wir merken, dass sich immer mehr Menschen den Friedrichshain nicht mehr leisten können und hierher nach Friedrichsfelde ziehen“, sagt Barbara Jung. Ihr Mann ergänzt: „Bei uns im Aufgang wohnt schon ein russisches Ehepaar.“ Eine Wanduhr in der Wohnung gibt vier schwere Töne von sich, der Anfang einer bekannten Melodie. Winfried Junge begeht am 19. Juli seinen 85. Geburtstag. Im Vorfeld des 30. Jubiläums der Deutschen Einheit hat der RBB zehn Golzow-Filme in sein Nachtprogramm aufgenommen. Die insgesamt 24 Stunden und 19 Minuten sind auch online abrufbar. 2011 und 2013 wurde das komplette 42-stündige Werk von „I bambini di Golzwo“ vom Sender Rai3 mit italienischen Untertiteln ausgestrahlt.

MP gegen Kamera getauscht

„Die Einschulung, mit der 1961 alles begann, lag nur wenige Wochen nach der Grenzziehung am 13. August“, erzählt Winfried Junge. „Der Kameramann Hans Dumke stand als Kampfgruppen-Mann mit der MP an der Grenze. Es gelang meinem Lehrer Karl Gass, dass er nach Golzow abgeordnet wurde.“ Geplant war ein viertelstündiger Kino-Vorfilm zwischen Augenzeuge und Hauptfilm über Bauernkindern, die eine neu gebaute zehnklassige Schule besuchen dürfen und damit die gleichen Bildungschancen erhalten wie ihre Altersgenossen in der Stadt.

Was dachte der damals 26-jährige Regisseur über den Bau der Mauer? „Ich verband damit Hoffnung und sah es als vorübergehende Maßnahme an. Ich dachte, vielleicht muss der Sozialismus ein Treibhaus haben, in dem man in Ruhe arbeiten kann. Auch Keimlinge von Pflanzen brauchen zunächst ein Treibhaus. Ich habe auch gemerkt, dass meine Stadt plötzlich auf ein Drittel reduziert war.“

Keine Arbeiterklasse und nur Kinder

Mit Verweis auf den 1961 erschienenen Erzählband „Ankunft im Alltag“ von Brigitte Reimann wurde in der DDR gern von „Ankunftsliteratur“ gesprochen. Es gab immer mehr Bücher - Romane wie „Beschreibung eines Sommers“ von Karl-Heinz Jakobs oder „Der geteilte Himmel“ von Christa Wolf - die besonders alltagsnah die Lebens- und Arbeitsbedingungen im Sozialismus schilderten. Doch Barbara noch Winfried Junge hören heute diesen Begriff zum ersten Mal. Sie kannten nur die Forderung nach dem „Bitterfelder Weg“. Winfried Junge wandte sich aber keinem Industriebetrieb zu, sondern den Bauern im abgelegenen Oderbruch. „Von offizieller Seite war das nicht so interessant, weil es keine Arbeiterklasse war und nur Kinder“, ergänzt seine Frau.

Die Standuhr mischt sich wieder ins Gespräch – vier schwere Schläge und noch einmal vier. Das akustische Wahrzeichen von Westminster, Big Ben. Die Eheleute sitzen in ihrer Wohnung, leicht versetzt hintereinander und lassen sich gegenseitig ausreden. Die acht Jahre jüngere Barbara, die seit 1978 als Defa-Dokumentaristin das Golzow-Archiv betreute, stieg 1983 als Co-Regisseurin ein. Seitdem sind beide auch beruflich ein Paar.

Barbara und Winfried Junge in ihrer Wohnung in Berlin-Friedrichsfelde. Quelle: Karim Saab

Doch dann fällt Barbara Junge ihrem Mann vorsichtig ins Wort und erklärt: „Mitte der Sechziger Jahre setzten im Dokumentarfilm zwei technische Revolutionen ein.“ Zum einen sei das bewegliche Zoom-Objektiv erfunden worden, das dann auch enthusiastisch genutzt wurde. Zum anderen wurde es möglich, mit dem Bild auch Tonspuren aufzunehmen. Das Wort musste also nicht mehr im Studio nachsynchronisiert werden. „Bei den ersten Aufnahmen in Golzow hatten wir noch ein Mikrofon von der Decke hängen. Das waren keine Töne, mit denen man arbeiten konnte“, wird Winfried Junge konkret. Der Versuch, mit einer versteckten Kamera von außen die Schüler im Klassenraum zu beobachten, erwies sich als untauglich. Fürs Kino wurde mit einer unhandlichen 35-mm-Kamera gedreht – „große, schwere Ateliertechnik“.

Die erste Schulterkamera

Bei der Dokumentar- und Kurzfilmwoche in Leipzig traf Junge dann auf Kollegen aus dem Westen, die bewegliche 16-mm-Kameras zur Verfügung hatten. 1975 gelang es ihm erstmals, beim Drehen in Golzow eine Schulterkamera einzusetzen, die er sich aus dem Innenministerium auslieh. Nun konnte er die Schüler auch auf Klassenfahrten und bei Wandertagen begleiten.

Junge blieb die kommenden Jahre an der Schulklasse dran. „Die Kurzfilme waren nicht als soziale Problemstudie gedacht. In 15 Minuten lässt sich nur wenig sagen“, sagt er heute. Doch mit dem Heranwachsen der Kinder wuchsen auch die Probleme. „Nun wollte man, dass die Jugendlichen auch etwas zurückstrahlen. Der Zuschauer sollte denken, das sind die Früchte der sozialistischen Erziehung. Ich wollte aber keine Lehrfilme machen“, so Junge. Viele Schüler seien dann – wie auf dem Lande lange üblich – nach der achten Klasse abgegangen.

Selbstzensur gestern und heute

Der Filmjournalist löste den Konflikt, in dem er tendenziöse Kommentare und Erläuterungen aufsagte. Heute darauf angesprochen, ermutigt ihn seine Frau: „Man kann schon andeuten, dass die Schere im Kopf immer mit dabei war.“ Junge über sich: „Man wusste, was man da zu sagen hatte, wenn man ein Statement machte. Da musste man was Staatserhaltendes sagen.“ Bei dem Film „Wenn man vierzehn ist“ (1969) habe er es übertrieben. Wenn er nach der Wende auf das alte Filmmaterial zurückgriff, schnitt er die glühendsten Sätze lieber raus und bezeichnete das als „Selbstzensur“. Es ehrt ihn, dass er sein Umdenken deutlich gemacht hat.

Golzow-Filme erkennt man sofort an Winfried Junges markanter Sprachmelodie und an der stets optimistisch-melodiösen, neoklassizistischen Kammerblasmusik des Komponisten Gerhard Rosenfeld. 1979 brachte Junge den ersten abendfüllenden Golzow-Film heraus - „Anmut sparet nicht noch Mühe“. 1980 folgte „Lebensläufe“, eine mehr als vierstündige Porträt-Dokumentation über die Golzower Kinder. Sie verschaffte Winfried Junge den großen Durchbruch, in der DDR und international. Festivals luden ihn ein und das Ehepaar durfte gemeinsam in den Westen reisen. Wie sind sie mit diesem Privileg umgegangen? „Man hat sich nicht getraut zu erzählen, weil man wusste, die anderen dürfen nicht reisen. Man hat sich geschämt“, meint Barbara Junge 30 Jahre nach dem Mauerfall.

Kim Il Sung in Golzow

Winfried Junges Filme bis 1989 setzten zusehends auch auf Zwischentöne und Differenzierungen. Gesten und Blicke sagten oft mehr als Worte und Beteuerungen. Ein Beispiel: Als 1980 im benachbarten Polen die unabhängige Gewerkschaft „Solidarność“ die kommunistische Führung brüskiert, begegnet die Golzowerin Marieluise einer polnischen Freundin. Als Junge ihr kritische Worte über diese Entwicklung entlocken möchte, druckst sie nur herum. So gesehen belegen die Originaldokumente auch, wie unfrei sich viele Menschen im Sozialismus gefühlt haben. Noch ein Beispiel: 1984 stattete Kim Il Sung dem Dorf Golzow einen Besuch ab. Eigentlich wollte der nordkoreanische Diktator die LPG im 30 Kilometer entfernten Döbberin besuchen, wo er 1956 schon einmal war. Doch das war kein Vorzeigebetrieb mehr, das war inzwischen Golzow. Dem Diktator wurde eine Lügengeschichte aufgetischt. Winfried Junge durfte den Staatsbesuch nicht drehen. Für seinen Film griff er auf offizielles Material zurück, das sich von seiner nachdenklicheren Erzählweise deutlich abhebt.

Zum 50. Jahrestag der DDR

Der Westminsterschlag zur Dreiviertelstunde zählt zwölf Töne. Die letzten vier bleiben irgendwie in der Luft stehen. Nach 1986 konnten sich Barbara und Winfried Junge immer freier fühlen. Bis dahin mussten alle Ortstermine in einen Film münden, der dann mehrere Abnahme-Stufen durchlief. „1986 wurde klar, wir können drehen, ohne zu veröffentlichen. Der nächste Film wurde von Egon Krenz und Kurt Hager erst zum 50. Jahrestag der DDR im Jahr 1999 in Aussicht gestellt. Nun konnten wir auch Dinge erfragen und aufzeichnen, die zu dieser Zeit nicht opportun waren“, so Barbara Junge.

Dramatische Zeitsprünge

Sie verfügten nach der Wende also über genügend historisches Material, um die Lebensläufe von Jürgen, Onkel Willy, Elke, Marieluise, Brigitte, Marcel, Dieter, Jochen und Bernd über den Epochenumbruch 89 hinweg zu erzählen. Ihre abendfüllenden Dokumentarfilme leben von den Zeitsprüngen und Perspektivverschiebungen auf die Frage, wie es sich in der DDR gelebt hat und was die deutsche Einheit für den Einzelnen bedeutet.

Dabei fällt es dem Interviewer Winfried Junge oft schwer, den eigenen ideologischen Standpunkt zu verleugnen. Er lässt aber seine Gegenüber mit Bedacht ausreden und spricht auch heikle Themen an. Dass er selbst gar nicht Mitglied der SED war, mag überraschen. „Ich wollte mich nicht vereinnahmen lassen. Aber ich habe alles, was ich für bejahenswert hielt, unterstützt mit meiner Arbeit. Die hatten keine Probleme mit mir“, sagt er rückblickend.

Im Kino und TV Große Golzow-Retrospektive: Der RBB strahlt in seinem Nachtprogramm bis zum 16. August jeden Sonntag, 23.30 Uhr, einen Film aus der Reihe „Die Kinder von Golzow“ aus. Die Filme sind auch in der Mediathek abrufbar. Ehrung zum 85. Geburtstag: Das Filmmuseum Potsdam zeigt am 5. Juli in Anwesenheit von Winfried Junge zwei Golzow-Filme, die in der DDR-Zeit entstanden. 11 Uhr steht „Anmut sparet nicht noch Mühe“ auf dem Programm. 15 Uhr „Lebensläufe – Die Geschichte der Kinder von Golzow“. 17 Uhr folgt ein Empfang.

Heute wäre es sicher von großem Interesse, einmal eine ganze Staatsbürgerkunde-Unterrichtsstunde ungekürzt im O-Ton zu erleben. Ein solches Zeitdokument blieben uns die Dokumentaristen der Defa und des DDR-Fernsehens schuldig. Aber mit ihrem Augenmerk für einfache Menschen haben sie vielleicht sogar Filmgeschichte mitgeschrieben. Im Jahr 2000 stilisierte eine Fernsehshow wie Big Brother erstmals Menschen wie Du und ich zu Helden. Und zwei Jahre zuvor erzählte der großartige Hollywood-Film „Die Truman Show“, wie ein ganzes Land voller Spannung einem Mann dabei zusieht, wie er lebt.

Nun folgt der Stundenschlag zur vollen Stunde, vier Mal vier Töne und noch einmal vier obendrauf. Winfried Junge wollte niemals fiktive Geschichten erzählen. Er sagt: „Natürlich haben wir ,Die Kinder von Golzow‘ gedreht, nicht um zu beweisen, das geht schief mit dem Sozialismus, sondern in der Hoffnung, dass es zu schaffen ist, dass sich eine solche Gesellschaftskonzeption umsetzen lässt und der Geldgesellschaft durch Menschlichkeit überlegen ist.“

Von Karim Saab