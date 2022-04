Die Römischen Bäder in Potsdam zeigen ihre Schätze

Potsdam

Diese Dame war schon lange nicht mehr zu sehen. Seit den 70er-Jahren war sie im Depot eingesperrt. Denn die Venus von Capua ist aus Gips – ein Material, das bei Wind und Wetter nicht lange durchhält. Von Sonntag an kann die Schöne in den Römischen Bädern im Park Sanssouci bewundert werden. Jedenfalls das, was von ihr noch übrig ist: der Oberkörper, davon abgetrennt die Beine und ein Arm.

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg hat tief in ihre Schatzkammer gegriffen und zeigt zahlreiche Skulpturen, die einst zu den Römische Bädern gehörten, aber schon lange nicht mehr ausgestellt werden konnten. Neben der Venus – „unserem Covergirl“, wie sie Dirk Dorsemagen, der Leiter der Architekturabteilung der Stiftung und Kurator der Ausstellung, den Gipsabguss einer 1750 im italienische Capua ausgegrabenen Marmorskulptur liebevoll nennt – sind etwa die Köpfe von Homer und Euripides zu bewundern, die 1846 auf Pfeilerschäften den Terrassenaufgang vor dem Pavillon schmückten.

Zur Galerie Viele Exponate aus den Römischen Gärten mussten bislang im Depot verbleiben. Nun zeigt die Stiftung Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg in der Ausstellung „Denk x Pflege“einige ihrer Schätze. Zu sehen bis Ende Oktober, dann werden die Bäder geschlossen und saniert.

Fast alle Exponate sind ziemlich ramponiert. Und das ist auch das Thema der Ausstellung. Mit „Denk x Pflege“ ist sie überschrieben, was so viel sagen will wie, dass es heutzutage durchaus nachdenkenswert ist, wie mit Denkmalen umzugehen ist, an denen nun mal der Zahn der Zeit nagt.

Römische Bäder werden bis 2025 saniert

Wie viel sind sie uns wert, und wie können sie der nachfolgenden Generation angemessen übergeben werden? Es seien „besonders anspruchsvolle Pflegefälle“, die jetzt gezeigt werden, sagt Christoph Martin Vogtherr, der Generaldirektor der Stiftung. Und zugleich ist es eine Ausstellung über den gesellschaftliche Auftrag der Stiftung: Bewahren für die Zukunft.

Eine niemals endende Arbeit, die sich in den Römischen Bädern besonders gut zeigen lässt. Das Ensemble, das Friedrich Wilhelm IV. in den Jahren 1829 bis 1840 von Karl Friedrich Schinkel und seinen Schüler Ludwig Persius nach römischem und altitalienischem Vorbild erbauen ließ, ist so runter, dass in den vergangenen Jahren nur noch Teile davon öffentlich zugänglich waren. Nun soll es im kommenden Jahr komplett geschlossen und bis 2025 saniert werden.

Doch erstmal ist fast alles geöffnet. Die Ausstellung erläutert an 15 Stationen die Schwierigkeiten, so eine Architektur zu erhalten, die auf sumpfigem Gelände errichtet wurde, so dass sich die Fundamente teilweise absenken. Manches wurde auch später verbockt, etwa weil zu DDR-Zeiten das richtige Material fehlte. So wurden in den 70ern im Billardzimmer neben den Thermen Holzverschalungen mit Teerpappen unterlegt. Krebserregende Substanzen verdampfen dort heute, weshalb das Zimmer nur hinter Glas gezeigt werden kann.

Gebäudeschäden durch den Klimawandel

Und der Klimawandel sorgt für weitere Schäden. Außergewöhnliche Temperaturschwankungen zwischen Frost und 20 Grad plus innerhalb von zwei Tagen haben im vergangenen Jahr in der Vorhalle der Thermen die Wandbemalung aufplatzen lassen.

Doch Kurator Dorsemagen ist optimistisch, dass die Römischen Bäder nach der Sanierung wieder zu einer Perle im Park Sanssouci werden dürften. 90 Prozent des Inventars lagert im Depot. Und selbst der Pavillon, dessen Wände bereits in den 90er-Jahren schon einmal vom Schwamm befreit wurden – leider vergeblich – soll nun dank neuer Verfahren besser saniert und dann fast wieder in seinen Urzustand versetzt werde. Inklusive des runden Sofas mit dem Amazonenfries und der zwölf Gemälde, die dort einmal hingen.

Und draußen vor dem Eingang werden Homer und Euripides wieder stehen. Die Venus wird allerdings nur als Kopie aus Kunststein zurückkehren – damit sie das Wetter besser aushält.

Denk x Pflege. Zukunft für das Welterbe Römische Bäder. Park Sanssouci, Di-So, 10-17.30 Uhr, 1. 5. bis 31.10.