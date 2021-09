Berlin

Wer eine große Revue im Friedrichstadt-Palast besucht, erwartet eine bizarre Bühnenparty voller frivoler Überraschungen und extraordinärer Figuren. Aus dem kunterbunten Treiben der 52 Tänzer, die vor einer 17-köpfigen Orchesterband ambitionierte Choreografien umsetzen, sticht in „Arise“ ein Charakter in ganz normalen Straßenkleidern heraus. Es ist der Fotograf Cameron, über dessen Stimmungsschwankungen nach einem Schicksalsschlag der Abend auf unterhaltsame Weise erzählt.

Szenenbild aus „Arise“. Quelle: Annette Riedl

Dank an Steuerzahler

Am Mittwochabend hat der Berliner Friedrichstadt-Palast endlich seinen Betrieb wieder aufnehmen können. „Vivid“, die Vorgänger-Show von 2018, erfreute sich 2020 noch großen Zuspruchs, da kam die Pandemie und entzog dem Theater über 17 Monate die Geschäftsgrundlage. Vor der Premiere von „Arise“ dankte Intendant Bernd Schmidt ausdrücklich der Politik und den Steuerzahlern, dass sie das große Privattheater in der Krise nicht im Stich gelassen haben. Der Friedrichstadt-Palast nutzte die Zwangspause, um eine neue Frischluft-Zufuhr-Anlage einzubauen, die vom Tüv sogar ein Infektionsschutz-Siegel erhielt. Künftig wird es möglich sein, dass die Besucher wieder ohne Maske von den 1900 Plätzen das aktuelle Spektakel verfolgen können.

Schwarze Dämonen

Dem Neuanfang durften 1300 Gäste beiwohnen und die Eingangskontrollen trübten den Glamourfaktor nicht. Auch die Prominenz musste sich in die 3-G-Nachweis-Schlange einreihen. Für Fotografen, Klatschreporter und Zaungäste eine optimale Gelegenheit, Stars wie Modeschöpfer Jean Paul Gaultier oder Fernsehgesichtern wie Simone Thomalla, Conchita Wurst und Kim Fischer aufzulauern.

Bevor sich der Vorhang hob, erfuhr das Premierenpublikum von Intendant Schmidt, dass „der Theater-Gott“ dem Friedrichstadt-Palast eine „weitere Prüfung“ auferlegt hatte. Die erste wie auch die zweite Besetzung der Mittelpunktsfigur Cameron waren erkrankt. Die Rolle des Fotografen konnte deshalb von Balletttänzer Dimitri Genco nur mit Lippenbewegungen gespielt werden. Dass sein Gesang lediglich vom Band kam, während alles andere live passierte, war aber kaum zu bemerken. Die Showband unter Leitung von Daniel Behrens intonierte brillant.

Muse mit Soulstimme

Genco musste auf der Bühne also einen normalen Menschen mimen, dem die Lebensgeister abhanden kommen. In der Anfangsszene wird noch mit Windmaschinen und großen Stoffbahnen ein lebhaftes Foto-Shooting ausgemalt, wie es Lifestyle-Fotograf Helmut Newton praktiziert haben könnte. Doch dann zerrt ein ganzes Geschwader schwarzer Dämonen den erfolgreichen Künstler in die Finsternis. Die Show erzählt im Format einer kurzweiligen Nummernrevue, mit welchen lebensphilosophischen Einsichten sich der Verlust der Muse (sprich: eine Depression) verkraften lässt. Die Muse wird von Kediesha McPherson verkörpert, deren prachtvolle Soulstimme musikalisch herausragt. Cameron bekommt es mit zwei weiteren allegorischen Figuren zu tun, die als Solisten andere musikalische Stilrichtungen besetzen. Das Licht wurde in der Premiere durch den inbrünstigen Schlagergesang von Jaqueline Bergrós Reinhold beschworen. Mit Hitparaden-Tremolo singt sie „Du siehst es noch nicht,/ aber am Ende wartet Licht“. Und die Zeit repräsentiert Oliver Erie St. Louis, der manchmal auch wie ein Erzähler durch die Geschichte führt.

Carpe diem!

Es ist eine überzeugende Idee, die Zeit durch charismatischen Rap-Gesang auszudrücken, doch leider beherrscht der Amerikaner eher das weiche Musical-Fach und markiert vor allem durch sein martialisches Äußeres die Härte des Grundgesetzes der Vergänglichkeit. Er eröffnet dem bekümmerten Fotografen eine Art faustischen Pakt. Bis zum Sonnenaufgang darf Cameron noch einmal seine Muse treffen. Der Experte für den schönen Moment soll dafür aber grundsätzlich lernen, seine knapp bemessene Zeit zu schätzen. Getreu nach dem lateinischen Leitspruch Carpe diem! (Nutze den Tag!).

64 lange Frauenbeine

Das bewährte Erfolgsrezept des Friedrichstadt-Palastes ist ein „Kessel Buntes“. Vielen Geschmäcker wird etwas geboten. Das Spektrum reicht vom Fernseh- bis zum Staatsballett, von Artistik bis zu einem Schattenspiel, vom strengen Ausdruckstanz bis zu süffigen Wimmelbildern. Mit dem immer wieder imponierenden Markenzeichen des Hauses, der Girlsline aus 64 Frauenbeinen, werden die Besucher auch diesmal in die Pause geschickt. Das war auch schon bei „Vivid“ der Fall, doch 2019 wurden die 32 Frauen als kühle, futuristische Armee aus Androiden in Szene gesetzt. In „Arise“ schmeißen sie ihre Beine ebenfalls in eindrucksvoller Synchronität in die Luft, aber mit Leichtigkeit und weiblicher Grazie.

Hypnotischer Sog

Nach der Pause gerät das Publikum in einen hypnotischen Sog und erlebt eine Nummer, die ein modernes Tanztheater nicht intensiver gestalten könnte. Zu einem Lied aus dem 16. Jahrhundert entwickelt der israelische Choreograf Ohad Naharin mit 16 Frauen ein strenges, energiegeladenes Schwarzweiß-Bild, das an Kraft und Entschlossenheit nicht zu übertreffen ist. Die Anstrengung, einen dunklen Tunnel voller dunkler Gedanken zu durchqueren, ist hier mit Händen zu greifen. Um so üppiger erscheint dann die farbenprächtige Szenerie auf einem Korallenriff mit echten Wasserspielen auf der Bühne, wundersamen Seepferdchen und malerischen Quallen. Kostümdesigner Stefano Canulli wartet mit einer überwältigenden Fülle von Details auf, die schnell untergehen. In einer Nummer steht aber seine Arbeit allein im Vordergrund, es ist ein Reigen mit farbenprächtigen, von Oscar Schlemmer inspirierten Figuren.

Szene aus „Arise“ im Friedrichstadt-Palast. Quelle: Annette Riedl

Flüge durch die Lüfte

Nicht alles glückt. Unter dem Niveau der Show bleibt der Versuch, eine kommunikative Brücke ins Publikum zu schlagen, und wie beim Eishockey mit ein paar Stimmungshit-Zitaten („Mister Bombastic“) den Saal aufzuheizen. Doch ein kleiner Fehlgriff, der bei der Premiere passierte, steigerte dann sogar den Respekt des Publikums für die Künstler. Die New Flying Cáceres vollführten auf mehreren Hochtrapezen atemberaubende Flüge durch die Lüfte. Und als einer der Akteure einmal neben die rettende Stange griff, stürzte er ab – in ein Netz. Am Ende gab es stehenden Applaus für die Truppe.

Kraft der Bilder

Auch wenn die Grand Show „Arise“ das Innovationspotenzial von „Vivid“ nicht erreichen kann, ist dem Friedrichstadt-Palast doch eine beherzte Auferstehung gelungen. Es heißt, Idee und Inszenierung seien eigentlich schon vor dem Lockdown abgeschlossen gewesen. So gesehen war das Kreativ-Team seiner Zeit voraus, denn „Arise“ erzählt, wie sich eine Krise bewältigen lässt. Am Ende dämmert dem Fotografen: „Die Kraft meiner Bilder ist stärker als die Zeit.“ Zwar wird es Cameron nie schaffen, dass die schönen Augenblicke verweilen. Die Stunden aber, die er mit seiner Muse und die der Zuschauer mit dem Ensemble verbracht haben, bleiben ein Erlebnis und führen in der Erinnerung ein Eigenleben.

info Bis Anfang 2022 sind täglich außer montags und mittwochs Vorstellungen geplant. Karten in den MAZ-Mediastores sowie unter 030/2326 2326 oder www.palast.berlin/show-tickets/

Von Karim Saab