Potsdam

Bevor Igor Levit die vielleicht bekanntesten Triolen der Klassik dem Steinway-Flügel entlockt, schraubt er erst einmal den Klavierschemel im Nikolaisaal höher. „Letzte Chance, das Handy auszumachen“, sagt er dabei auflockernd in Richtung Publikum. Gerade er, der als Handy-Junkie allein bei Twitter schon 150 000 Follower auf sich vereint hat, weiß um die Gefahr der Ablenkung und der Zerstreuung.

Antonelleo Manacorda und Igor Levit beim Schlussapplaus im Nikolaisaal. Quelle: Karim Saab

Doch nun ist volle Konzentration auf Beethovens Mondschein-Sonate angesagt. Levit selbst hat sie in seinem Podcast „32 x Beethoven“ eindrucksvoll analysiert. Beethoven habe einen Raum komponiert, in den er einen einsamen Menschen stelle. Der Titel der Sonate stammt nicht von Beethoven. Wer mit „Mondschein“ eine edle, ruhige Stimmung wie auf Caspar- David-Friedrich-Gemälden verbindet, wird spätestens im tragisch-aufgewühlten dritten Satz geschockt sein, denn der erzählt von einer inneren Apokalypse. Levit weiß diese Dramatik zu zelebrieren, indem er die ruhigsten und die temperamentvollsten Momente voll auskostet. Manchmal lässt er den Arm neben dem Schemel hängen, mit Bewegungen, als ließe sich die Hochspannung in Tastennähe nach unten ableiten.

Hinter ihm hat nach der Pause die Kammerakademie Potsdam Platz genommen. Antonello Manacorda hebt den Taktstock, um Beethovens Klavierkonzert Nr. 3 zu dirigieren. Das lange Orchestervorspiel überbrückt der 34-Jährige am Flügel mit leichten gymnastischen Bewegungen. Er richtet sich immer wieder kerzengerade auf und fasst sich auch mal an die Schulter. Die Orchestertöne spielt er manchmal wie zum Scherz mit. Nach etwa drei Minuten darf er endlich einsetzen. Spielerisch nimmt er die Melodie des Orchesters auf und treibt den ersten Satz bis in sein Finale. Hier eröffnet ihm eine Kadenz einen Freiraum, den er als Solist charaktervoll ausschmücken kann. An diesem Montagabend in Potsdam zaubert er besonders durch die dynamische Wiederholung leiser Töne Momente zärtlicher Verzweiflung.

Orthopädische Schmerzen

Wenn sich Igor Levit nach Links zum Orchester drehen möchte, dann geht der ganze Oberkörper mit. Nun wird es immer offensichtlicher, der Solist leidet aktuell unter einem steifen Hals, einem harten Nacken, unter Verspannungen. Manchmal verzieht er das Gesicht, als habe er orthopädische Schmerzen. In manchem Passagen gewinnt der Zuschauer sogar den Eindruck, er spiele gegen sich. Wer die Augen schließt, kann das aber nicht hören. Das Stück dankt es ihm vielleicht sogar. Denn Beethovens Konzert in c-Moll handelt von der Verletzlichkeit und der Empfindlichkeit einer starken Seele.

Mensch mit Pensum

Dass Igor Levit auch nur ein Mensch mit natürlichen Grenzen ist, mag einigen sogar tröstlich und sympathisch erscheinen. Denn wer Levits enormes Pensum betrachtet, könnte daran zweifeln. Der Pianist hat sich für die nächsten Wochen viel vorgenommen. Dafür braucht er viel Entspannung und einen guten Physiotherapeuten.

Von Karim Saab