Potsdam

Das Stück des Kanadiers George F. Walker“ spielt in einem US-amerikanischen Motel in den USA, in dem sich Verlierertypen treffen. Es entstand 1997 und beruht auf einer sechsteiligen TV-Kriminalgroteske.

Worum geht es?

„Genie und Verbrechen“ ist eine Persiflage auf den Wilden Westen. Es geht um Gewalt und um die Angst davor, einfach abgeknallt zu werden. Es geht um zwei ängstliche Männer, die eigentlich keine Träume mehr haben, aber der Utopie anhängen, ohne die Ausübung körperlicher Gewalt durchzukommen. Und es geht um Selbstmitleid. Es geht auch um Hoffnungslosigkeit, denn die Frauen, die Aufbruchstimmung verbreiten und das Heft des Handelns in die Hand nehmen, scheitern ebenso.

Wie hat Regisseurin Elina Finkel das Stück inszeniert?

Sie hat sich ganz auf die Dialoge der Antihelden konzentriert und auf ihre lebensphilosophischen Pointen. Galgenhumor und Komik kommen etwas kurz. Elina Finkel hat nichts falsch gemacht. Aber auch kaum eigene Ideen eingebracht. Deshalb wird diese Inszenierung wohl auch nicht im Langzeitgedächtnis haften bleiben.

Welche Schauspieler haben am meisten überzeugt?

Guido Lambrecht stattet die Säufer-Figur Phillie mit viel Herzenswärme und Lebenswitz aus, sie gerät ihm nicht zur Karikatur. Auch das Vater-Sohn-Verhältnis von René Schwittay (Rolly) und Paul Sies (Stevie) ist nuancenreich gestaltet.

Was waren die Höhepunkte des Abends?

Eigentlich gab es keinen. Alles war gut und solide, aber nichts herausragend. Vier plötzliche Schüsse hinterließen Einschusslöcher in der Tür, die dem dauererregten Stillstand im Hotelzimmer ein fast befreiendes Ende setzten. Die Livemusik von Marc Eisenschink sorgte für stimmungsvolle Wildwestfilm-Atmosphäre. Das Bühnenbild von Matthias Müller passte sich äußerst gekonnt in den Gasometer ein.

Fazit?

Der Stoff, das herzerweichende Treiben Kleinkrimineller, ähnelt „mächtig gewaltig“ den dänischen Filmen „Die Olsenbande“. Doch im Wilden Westen gibt es weniger zu lachen.

Von Karim Saab