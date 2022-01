Potsdam

Wenn das Stück vorbei ist, traut man sich nicht mehr ins Auto. Am besten, gleich zu Fuß nach Hause, denn selbst der Bau des Fahrrads braucht ja Rohstoffe, und dass wir materiell längst überzogen haben, muss uns keiner mehr erklären. Trotzdem kamen wir Samstag Abend in die Reithalle des Hans-Otto-Theaters, um uns das alles noch mal bündeln und sortieren zu lassen. Bündeln und Sortieren? Intellektuell glich die Premiere von „Good. Better. Greta. Oder wer, wenn nicht wir?“ eher einer Brandrede, die uns nahelegt, zu Hause mal im Kleiderschrank zu gucken, ob wir wirklich alles brauchen, was da hängt.

95 Klamotten finden sich in einem durchschnittlichen deutschen Schrank. Zwei junge Frauen auf der Bühne kippten Kleidersäcke aus, zogen Schicht um Schicht um ihre schlanken Körper, am Ende wirkten sie wie dieses Reifenmännchen, das eher breit als hoch ist. Auch gelbe Regenmäntel gab es auf der Bühne dieses kleinen Hauses, der experimentalen Nebenbühne des Theaters, das wegen der Coronamaßnahmen höchstens zur Hälfte gefüllt war und wo man inhaltlich noch immer Dynamit vermuten darf.

Schönheit mit aufgerissenen Augen

In den Regenmäntel, der Dienstkleidung von Greta Thunberg, steckten junge, freundliche Menschen, die mit aufgerissenen Augen von der Schönheit der Erde erzählten. „Die Sonne liegt genau in der richtigen Distanz, um uns das Leben zu ermöglichen“, sagten sie, flüsterten sie, fast war ein Tremolo zu hören, so übermannt sind sie von diesem Glück gewesen. Auch wenn die Sonne über Potsdam vor vier Stunden unterging.

Nach dem Prolog setzten sich diese zwei Romantiker, Marla Gohl und Gustav Henlein, in ihren Regenmänteln an die Bühnenwand ganz hinten, hockten dort und hielten mahnend ihre Schilder in die Sichtachse des Publikums. „Good“ und „Bye“ haben sie draufgeschrieben, das ist der friedliche, leidende und unabweisbare Gestus von Greta Thunberg, die vor knapp vier Jahren „Skolstrejk för Klimatet“ auf ihr Pappschild pinselte, ein ikonografisches Bild, das keiner mehr zu übersetzen braucht. Das Schwedisch klingt uns so vertraut wie diese Namen der Ikea-Möbel, auf denen wir unsere Bücher stapeln.

So umgänglich und gut erzogen diese beiden jungen Menschen in der Ecke saßen, hatten wir am Ende keine Zweifel, dass sie uns verhaften würden, wenn wir einräumten, dass wir noch schnell per Flugzeug nach New York heimfliegen müssten. Ein Flug von London nach New York, das lernten wir in dieser Inszenierung, setzt mehr schädliche Emissionen frei, als eine Frau aus Nigeria in einem ganzen Jahr verantwortet.

Was war das eigentlich für ein Theaterabend? Er hat sich hinter der friedlichen Diskussionswut einer Wohngemeinschaft getarnt – doch er gab sich aus als „theatraler Dialog“, so der offizielle Name, den Regisseur Frank Abt vergeben hat. Vielleicht reden Menschen in lateinischen Begriffen, wenn sie selbst nicht wissen, was sie auf die Beine stellen. „Theatraler Dialog“ klingt nach Behelf, der die Sache aber ganz gut trifft. Denn hier wurde nicht gepredigt, sondern auf Antwort gewartet. Die das Publikum nicht laut, aber im Geiste zu geben versuchte.

Jugendliche als Verstärkung Regie, Idee und Konzept des theatralen, generationsübergreifenden Dialog über das Klima stammen von Frank Abt, der 1976 in Laupheim bei Ulm geboren wurde. Während seines Studiums der Theaterwissenschaft in Berlin und Paris assistierte er unter anderem am Burgtheater Wien, an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz Berlin und an den Sophiensaelen Berlin. In der Inszenierung von „Good. Better. Greta“ sind Katja Zinsmeister, Mascha Schneider, Paul Sies, Joachim Berger und Hannes Schumacher als Mitglieder des Hans-Otto-Theater zu sehen sowie Potsdamer Jugendliche. Weitere Aufführungen des Stückes finden am 23, 29. Januar und 4., 5., 11., 22. Februar statt. Karten unter Tel. 0331 / 98118. Hans-Otto-Theater, Schiffbauergasse 11, Potsdam.

Der Dialog stockte, auch jener zwischen den Generationen, als Paul Sies am Ende eine sentimentale Rede hielt, im Jahr 2076 angesiedelt, an jene beiden Kindern, die zu Anfang noch den Greta-Thunberg-Regenmantel trugen. Sies erzählte aus Zeiten, als Netflix und Disney noch auf eigenen Beinen standen, nicht aufgingen in den Konzernen, die mit ihren Fangarmen die Welt in Geiselhaft genommen haben. Selbst ein junger Kerl wie Sies wirkte hier plötzlich wie ein alter weißer Mann, den man global ja allgemein zum Sündenbock erkoren hat. Er stand vor stummen Kindern. Keine Antwort. Nur böse Blicke.

Es gab keine Story, die uns in Bann schlug, es gab nur Episoden, die zwar dargestellt, doch nicht gespielt sind, wenn man unter „Spiel“ auf einer Bühne halt das Stolpern, Umarmen, Kämpfen oder Küssen versteht. Vom Küssen liegt das Stück so weit entfernt wie London von New York, auch wenn das Küssen keine Emissionen kostet. Fünf Schauspielerinnen und Schauspieler des Hans-Otto-Theaters spielten gemeinsam mit acht Mitgliedern des Theater-Jugendclubs, das erzeugte Spannung, denn die Jugendlichen zählen zur Generation, die alles ausbadet, was an Klimaschutz derzeit verpasst wird. Die jungen Leute haben keine abgeschlossene Schauspielausbildung, doch viel Dringlichkeit. Aufgefangen wird sie von den ruhigen, klugen Songs, die Moritz Krämer und Francesco Wilking, Mitglieder der Band Die Höchste Eisenbahn, für den Abend geschrieben haben.

Als die zwei Stunden des Stückes herum sind, in denen die Verbindung von Wirtschaftswachstum und Umweltzerstörung erklärt wurde, die halluzinogene Wirkung von Pilzen zur Sensibilisierung für Umweltfragen besprochen wurde, aber auch von Umweltkatastrophen in Nigeria und Widerstand gegen SUV-Fahrer die Rede war, trat der Schauspieler Joachim Berger vors Publikum und sagte, wegen Corona falle leider die Premierenfeier aus. Was wollte man nach diesem Abend auch feiern?, denkt man sich. So ernüchternd, unerschrocken und gelungen dieses Stück gewesen ist, brauchte es im Nachgang dringend kühle Winterluft. Keinen Champagner.

Von Lars Grote