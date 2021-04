Potsdam

Als Jugendlicher wäre Dimitri Hegemann gern in seinem westfälischen Dorf geblieben. Doch dort wollte ihn niemand verstehen. Er ging nach Westberlin und wurde ein erfolgreicher Kulturmanager. Diese Lebenserfahrung hilft ihm heute, wenn er in abgehängten Klein- und Mittelstädten Entwicklungen anstößt.

Herr Hegemann, auf Ihrer Facebook-Seite hieß es kürzlich: „Ich suche junge Macher/innen in Prenzlau, die Interesse haben, einen kleinen Club für elektronische Musik aufzubauen und zu leiten. Eine sehr sympathische Location gibt’s schon. Wer hat Lust, kreative Nachtkultur in Prenzlau zu entwickeln? Die Stadt ist im Boot.“ Wie waren die Reaktionen?

Dimitri Hegemann: Die Botschaft ist absolut eingeschlagen und hat sich viral verbreitet. Schon nach Stunden hatte ich viele Bewerbungen. Darunter zum Beispiel auch Handwerker aus der Region, die gern helfen würden, und sogar Eltern und Lehrer, die meinten, endlich passiert etwas. Auf meinen Eintrag gab es etwa 1000 Reaktionen. Auch Menschen aus anderen Städten und Ecken der Republik haben sich wohlwollend gemeldet und Bedarf angemeldet.

Hilft bei der Auferstehung aus Ruinen Dimitri Hegemann (66) hat der Szenekultur in Berlin in den letzten Jahrzehnten viele wirksame Impulse gegeben. Mitte der 80er Jahre spielte er als Bassist in einer New-Wave-Band und organisierte Festivals und Konzerte zum Beispiel mit den Einstürzenden Neubauten. Um 1990 gehörte er zu den Pionieren der Berliner Techno-Szene. Die neue Stilrichtung hatte er in Detroit entdeckt und begründete mit dem Tresor einen der bekanntesten Technoklubs sowie ein gleichnamiges Label. Bis 2007 leitete Hegemann das angesagte Berlin-Mitte-Restaurant Schwarzenraben. Geboren wurde Dimitri Hegemann 1954 in einem Dorf in Westfalen. Er gilt als begnadeter Entwickler vergessener industrieller Ruinen und bezeichnet sich gern als „Raumforscher“. Gemeinsam mit Annette Ochs gründete er 2012 die Gruppe „Happy Locals“. Er entwickelt Strategien für kleine und große Gemeinden, die von Abwanderung betroffen sind. Derzeit wirkt Hegemann auch an der Wiederbelebung der sterbenden US-Metropole Detroit mit.

Was wollen Sie genau?

Ich möchte mit meiner Agentur „Happy Locals“ in Prenzlau ein Leuchtturm-Projekt entwickeln. Die Stadt hat ein großes Problem: Die Jugend wandert ab. Unter den Schülern und Auszubildenden gibt es viele Abbrecher und schwer Vermittelbare. Stadt und Landkreis möchten aber eine zufriedene Jugend haben. In Prenzlau gibt es – wie in vielen anderen Kleinstädten – zwar einige Sport-, aber keine Kulturangebote für Jugendliche. Wir wollen einen Freiraum entwickeln und ihnen Erfolgserlebnisse verschaffen.

Soll es ein Nachtclub sein, in dem man die Nacht durchtanzen kann?

Der Club ist dabei nur der populäre Aspekt. Es geht nicht nur um Vergnügen, Spaß und Clubkultur. Die Kreuzberger Bildungsmanufaktur S27 hat eine Methode entwickelt, die Jugendliche anregt, eigene Ideen zu entwickeln. Statt mit ihnen Berufsberatungsgespräche zu führen, können sie mit Handwerkern, Künstlern und Designern zusammentreffen und ihre eigenen Ideen entwickeln. Hochtrabend gesprochen könnte es darum gehen, Voraussetzungen für eine spätere Ausbildung zu schaffen. Die Werkstatt für Jugend und Kultur in Prenzlau soll auch Atelier- und Ausstellungsräume umfassen und Programm-Kino, Theater, Märkte und vieles mehr ermöglichen.

Wie sind Sie auf Prenzlau gekommen?

Ich bin öfters in der Uckermark. Bei einem wunderbar organisierten, äußerst stimmungsvollen Weihnachtsmarkt in dem uckermärkischen Dorf Gerswalde habe ich sehr aufgeschlossene Lokalpolitiker kennengelernt. Frau Meister und Frau Schlewitt haben mich auf die Situation im 20 Kilometer entfernten Prenzlau aufmerksam gemacht. Als ich dort bei einem Treffen Herrn Wiechmann von der CDU ein Bild vom Strohballen-Festival bei Barcelona gezeigt habe, lief ich offene Türen ein. Dabei hat Prenzlau nur 19 000 Einwohner plus vielleicht 10 000 in der Umgebung. Das ist eine wahre Herausforderung! Eigentlich wendet sich „Happy Locals“

an Mittelstädte über 100 000 Einwohnern, die ebenfalls darunter leidern, dass sich ihre schlaue, kreative und engagierte Jugend wegorientiert.

In Prenzlau gibt es interessante leerstehende Industrieruinen, die Sie in Berlin mit großem Erfolg zwischengenutzt haben.

Der Raum macht 50 Prozent des Erfolges aus! Da gibt es großartige Orte in Prenzlau. Das alte Stellwerk ist so ein Rohdiamant. Da es unter Denkmalschutz steht, hätte das den Vorteil, dass die Investitionen abgeschrieben werden können. Bisher ist aber eine andere spannende Location in Nähe des Bahnhofs im Gespräch. Auch die Innenstädte in Westdeutschland sind zusehends durch den immer stärker werdenden Onlinehandel von Leerstand bedroht. Ich bin dafür, dass man der Jugend einige der entstehenden Freiräume bewusst überlässt. Nicht nur für Galeriecafés, es muss schon ein bisschen frecher sein. Jugendliche zwischen 16 und 40 wollen sich ausdrücken, auch mal aus sich rausgehen, was auch zu Reibung führen kann. Passiert nichts, wandert die junge Intelligenz ab. Mit 17 willst Du nicht mehr nur töpfern oder den ganzen Tag Tischtennis spielen! Da brauchst Du auch mal eine tolle Band, die aus England kommt und vor 50 oder 80 Leuten spielt. Das setzt Gedanken frei und ermutigt Menschen.

Und so, meinen Sie, bleiben die Jugendlichen?

Wir können Prenzlau sichtbar verändern und zeigen: Prenzlau lebt! Es gibt gute Leute in der Verwaltung und junge Leute, die würden sofort mitmachen, wenn sie könnten. Aber beide Seiten kommen bisher nicht zusammen. Sprayer könnten zum Beispiel eine Auftragskomposition in Prenzlau verewigen. Das Kunstwerk könnte dann als Stadtwerbung dienen. Es geht um Wertschätzung. Die Botschaft heißt: Ihr gehört zu uns, Ihr seid ein Teil unserer Region und unserer Zukunft. Ohne Euch dreht sich Prenzlau nicht so wie es sich drehen soll. Eine solche Kooperation würde einen frischen Focus auf Prenzlau werfen.

Sie selbst sind als 24-Jähriger aus der westfälischen Provinz 1978 nach Westberlin gegangen. Unter welchen Umständen wären Sie in Büderlich/Werl geblieben?

Natürlich erinnert mich das an meine eigene Geschichte. Ich wäre gern geblieben, nicht im Elternhaus, aber irgendwo zwei Äcker weiter. Ich mochte mein Dorf und die ganze Umgebung. Büderlich war damals noch eine intakte Welt mit einem kleinen Edeka, einem Spar, drei Schneidern, drei Schustern, fünf Kneipen, einem Sportverein, dem Schützenfest und katholischen Prozessionen. Niemand lebte vereinsamt. Und es lebte sich auch ohne Auto gut. Ich hätte mir gern mit Freunden eine Ruine renoviert. Aber niemand hat gesagt: Macht mal, experimentiert mal! Legt los! Trotz meiner unschuldigen Vorstellungen und Ideen bin ich eigentlich nie auf eine positive Resonanz gestoßen. Ich wäre geblieben, wenn ich mal ein Ja gehört hätte, auch von Seiten der Verwaltung, der Behörden oder aus der älteren Generation. Den Dialog habe ich damals einfach nicht geschafft. Ich traute mich nicht.

1978 herrschte noch ein Generationskonflikt prinzipieller und kultureller Natur!

Ja, ich wollte in einer Wohngemeinschaft leben, mit Freunden laute Musik machen. Wir wollten aus raus dem bürgerlichen Korsett. Das Woodstock-Festival 69 diente uns als Maßstab – Frieden, Naturnähe, mehr Freiheiten, mehr Toleranz, lange Haare, Festivals, Jimi Hendrix. Dessen Musik sagte mir, Erfolg ist auch jenseits des Mainstreams möglich. Die Generation meiner Eltern war stark von den Erziehungsmethoden des Dritten Reich geprägt, auch mein Gymnasium war eine sehr strenge Schule. Ich wäre geblieben, wenn jemand gesagt hätte, wir brauchen Dich, wir verstehen zwar nicht, was Du willst. Aber mach doch.

Verbindet sich die Jugendkultur heute noch mit Protesten gegen das Establishment?

Ich musste mich nachts noch rausschleichen. Die Protesthaltung ist heute leider zu häufig einer Konsumhaltung gewichen. Aber es gibt auch kritische Gruppen, etwa die Friday-for Future-Bewegung, junge Leute, die kein Auto mehr haben wollen, nicht mehr so viel reisen, sich bewusst ernähren oder aufs Land ziehen wollen. Das Überangebot heute ist dennoch extrem. Ich hatte damals schon Probleme, meine Musikrichtung zu finden. Da gab es einen großen Schallplattenladen und es dauerte, bis ich dort meine kleine Nische entdeckte.

Nachtleben und Clubkultur gelten als Vorzüge der Großstadt. Viele Jugendliche in Brandenburg haben das Gefühl, das wahre Leben zu verpassen. Was verpassen sie wirklich?

Sie verpassen die Möglichkeit, neue Freundschaften zu schließen und ihre Träume und Visionen zu erörtern. Man sollte seine Ideen und Konzepte mit jemandem teilen. Was tun, wenn niemand zuhört? In Kleinstädten wie Prenzlau ist es sicher schwer, Programmkino oder Auftritte von guten Bands oder DJs möglich zu machen. Um so aufnahmefähiger und dankbarer sind dann aber die Leute, wenn was stattfindet. Es ist die Verantwortung der Bürgermeister/innen, für entsprechende kulturelle Angebote zu sorgen.

In Städten wie Potsdam, Cottbus, Neuruppin oder Brandenburg/Havel gibt es Jugendkultur-Häuser, die als soziokulturelle Einrichtungen subventioniert werden. Unterscheidet sich Ihre Idee von deren Arbeit?

Auch in Prenzlau wäre eine öffentliche Anschubfinanzierung notwendig. Perspektivisch rechnet sich diese Investition aber für die Stadt und den Landkreis, denn daraus können Jobs und positive Effekte bei der Ausbildung entstehen. Das Projekt braucht wahrscheinlich einige finanzierte Werkverträge. Ich hoffe, der ein oder andere Betrieb lässt sich vor Ort gewinnen, mal tausend oder zehntausend Euro dazuzugeben. Schließlich geht es um die künftigen Mitarbeiter und die kulturelle Zukunft der Stadt. Meine Agentur pflegt auch Kontakte zu anderen Förderern bis hin zur Bundeskulturstiftung. Wenn die Macher/innen vor Ort etwa ein Festival oder Veranstaltungsreihen organisieren, können die Jugendlichen bei der Programmgestaltung, Durchführung und dem Catering mitwirken. In der Szene gibt es immer Leute, die sich auch noch für was anderes als Musik interessieren. Manche wollen sich vielleicht etwas Kulinarisches aufbauen... Alles ist ein Experiment, ein Prozess, der seine Zeit braucht.

