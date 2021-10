Wiepersdorf

Der Braten hatte 2018 aufgehört zu brutzeln, die Köche und Stipendiaten blieben weg. In der Orangerie gab es sonntags nicht mehr Kaffee und Kuchen und auch das kleine Museum wurde abgebaut. Rings um das Schloss Wiepersdorf begann aber keine Dornenhecke zu wachsen. Die Schließung war zum Glück nur vorübergehend. Inzwischen hat das Künstlerhaus seinen Normalbetrieb wieder aufgenommen. Der Eigentümerwechsel wurde gut genutzt, um den Betrieb neu zu ordnen.

Schloss und Park in Wiepersdorf sind bestens in Schuss. Quelle: Dirk Bleicker

„Dauerkrise eines deutschen Sehnsuchtsortes“ hieß es noch im Sommer 2018 in der Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die private Deutsche Stiftung Denkmalschutz, über zwölf Jahre Träger der exklusiven Einrichtung, hatte sich übernommen und plötzlich den Stecker gezogen. In komplexen Verhandlungen mit dem Kulturministerium des Landes Brandenburg wurde dann ausbaldowert, dass der vorhandene Kapitalstock von etwa sieben Millionen Euro, die Immobilie und die Verpflichtung, Aufenthaltsstipendien zu ermöglichen, auf eine neue, landeseigene Stiftung übergehen.

Bewegte Geschichte Im Schloss Wiepersdorf wird seit der Zeit der Romantik der geistige Austausch unter Intellektuellen und Künstlern gepflegt. Das Dichterpaar Bettina und Achim von Arnim bezog das Haus im Jahr 1814 und korrespondierte mit Geistesgrößen wie Alexander von Humboldt, Friedrich Carl von Savigny und den Gebrüdern Grimm. Ab 1947 diente das Haus zunächst als Arbeits- und Erholungsstätte für Schriftsteller. Hier trafen sich Persönlichkeiten wie Anna Seghers, Christa Wolf, Sarah Kirsch, Franz Fühmann und Ernst Busch. 1956 wurde das Haus in „Erholungsstätte der Intelligenz – Wiepersdorf“ umbenannt. 1965 erhielt es den Namen „Bettina-von-Arnim-Heim“. 1979 fiel es unter die Rechtsträgerschaft des Kulturfonds der DDR. Im Jahr 1992 erfolgte die Wiedereröffnung des Schlosses als Künstlerhaus der Stiftung Kulturfonds. Von 2006 bis 2018 wurde das Haus unter der Trägerschaft der Deutschen Stiftung Denkmalschutz fortgeführt. Mehr als 1000 Künstler unterschiedlicher Sparten verbrachten seit 1992 hier Arbeitsaufenthalte. Am 1. Juli 2019 erfolgte die Gründung der Kulturstiftung Schloss Wiepersdorf durch das Land Brandenburg. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz übertrug die Liegenschaft am 1. August 2019 an die neue Stiftung. Für den Betrieb des Hauses sowie die Stipendien stellt das Land Brandenburg in diesem Jahr 906.000 Euro bereit. Weitere Aufenthaltsstipendien werden durch Partnerinstitutionen vergeben. Seit Juni 2021 werden wieder Stipendiaten vor Ort empfangen. Zuvor wurden die Stipendien pandemiebedingt nur virtuell umgesetzt. Insgesamt erhalten in diesem Jahr 22 Künstler und Wissenschaftler ein Wiepersdorf-Stipendium.

„Die Abgeschiedenheit ist unser großes Probleme, aber zugleich auch der Charme“, sagt Annette Rupp, die 2019 vom Land Brandenburg als Gründungsbeauftragte eingesetzt wurde. Das Schloss liegt 20 Kilometer südlich von Jüterbog im Niederen Fläming. Der Neustart war für 2020 geplant, hat sich durch die Corona-Pandemie aber deutlich verzögert.

Annette Rupp, Gründungsdirektorin der Landesstiftung Wiepersdorf. Quelle: Gunnar M. Bernskoetter

Die Frau mit dem feschen Kurzhaarschnitt steht mit drei Männern vor dem ehemaligen Stallgebäude, indem sich die meisten Stipendiatenunterkünfte befinden. Im Herbstlicht unter den mächtigen Kastanienbäumen beugt sich die Gruppe über einen Bauplan und diskutiert eingehend. Endlich soll ein Glasfaserkabel verlegt werden, das allen Mitarbeitern und Gästen eine stabile Internetverbindung ermöglicht. Schon Generationen von Stipendiaten haben diesen Fortschritt angemahnt.

Institutionelle Förderung

Annette Rupp hat ein knappes Dutzend Mitarbeiter zur Verfügung, um die große Schlossanlage mit dem barocken Park in Schuss zu halten und den Aufenthalt mit Vollpension für bis zu 24 Künstler und Wissenschaftler abzusichern. Jährlich kann sie dafür eine institutionelle Förderung von 906.000 Euro abrufen. „Zwar ist das große Schlossdach gerade neu gedeckt worden, aber der Teich muss noch entschlammt werden, das Ufer und die Bäume erfordern umfangreiche Pflegemaßnahmen“, sagt die 56-Jährige, die aus Nordhessen stammt und schon ein Künstlerhaus in Los Angeles geleitet hat. Heute lebt sie in Berlin-Kreuzberg, von wo aus sie auch die Abrechnungen erledigen und Förderanträge stellen kann. Mehrmals in der Woche pendelt sie ins Künstlerhaus.

Für das Kulturland-Themenjahr 2022, das unter dem Motto „Lebenskunst“ steht, hat sich Annette Rupp ein passendes Projekt ausgedacht. „Wir wollen die Dorfgaststätte wieder öffnen, die seit dem Tod der Wirtin verrammelt ist. Überhaupt ist es mir wichtig, dass auch die Einheimischen aus den umliegenden Dörfern unsere Angebote schätzen lernen.“ Aber einen Vergleich mit der Villa Massimo, der die Feuilletonisten in Frankfurt am Main aufhorchen ließ, würde die neue Chefin nicht wiederholen. Anfang der 1990er Jahre hatte ein ehrgeiziger Gründungsdirektor Schloss Wiepersdorf zur „Villa Massimo in der Mark“ ausgerufen, womit er auf das begehrteste Aufenthaltsstipendium für deutsche Künstler in Rom anspielte. Die nachfolgenden Direktorinnen beschworen dann „ein Haus der Stille“.

Streitgespräche werden dokumentiert

Annette Rupp möchte einen Mittelweg gehen und am liebsten den Satz wieder zurücknehmen. Denn sie verfolgt hoch gesteckte Ziele. „Aber auch die Trachtengruppe aus der Region kann bei uns ihre Jahrestagung durchführen. Vor allem aber möchte ich das Veranstaltungsspektrum erweitern“, so Rupp. Wiepersdorf soll für Qualität stehen. Aktuell konnte sie zusätzliche Mittel auftreiben, um hochkarätige Diskussionsrunden durchzuführen.

Wenn ihr Haus die Wiener Kulturwissenschaftlerin Eva Horn und den Jenenser Soziologe Klaus Dörre nach Wiepersdorf zu einem Streitgespräch über notwendige Schlüsse aus der ökologischen Krise einlädt, folgen nicht einmal 40 Besucher der Einladung. Der Aufwand lohnt sich dennoch, da ein professioneller Mitschnitt der Veranstaltung am 13. Oktober, 19 Uhr, ins digitale Veranstaltungsarchiv hochgeladen wird. Das Dokument wird der Öffentlichkeit auf unbestimmte Zeit zur Verfügung steht.

Veranstaltung in der Zimmerflucht des Schlosses. Quelle: Kathrin Burghardt

Noch bleiben viele Betten im Schloss Wiepersdorf leer. Gerade einmal zwölf Stipendiaten haben sich in diesem Herbst für ein bis drei Monate angesagt. „Das ist coronabedingt“, sagt Annette Rupp, Nachfrage gebe es schon. Sie steht auch vor der Herausforderung, im In- und Ausland neue Stipendiengeber zu gewinnen. Zur Zeit spendieren neben dem Land Brandenburg nur das Saarland, Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern regelmäßig Arbeitsstipendien für Wiepersdorf. Der Verein Jeunesses Musicales Deutschland hat den abgelegenen Ort für junge Komponisten entdeckt.

„Neu ist, dass auch Wissenschaftler in die Programme einbezogen werden und dass ganze Gruppen bis zu vier Wochen bei uns eine Workshop durchführen können.“ Auf der Webseite heißt es: „Die Kulturstiftung Schloss Wiepersdorf bietet KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen sowie Gruppen aus dem kulturellen und akademischen Bereich ein internationales und interdisziplinäres Residenzprogramm.“ Im Sommer waren acht Künstler zu Besuch, die gemeinsam ein Projekt über Rachegöttinnen erarbeitet haben. Dabei wurden auch die Grundschüler in Werbig einbezogen. Die abschließende Performance fand dann in der Schule im Nachbarort statt.

In der Orangerie gibt es Kaffee und Kuchen. Quelle: Dirk Bleicker

Auch Tagestouristen sollen künftig wieder auf ihre Kosten kommen. Eine neue Konzeption für das kleine Museum wird gerade erarbeitet. Es soll nicht nur die Ära der Romantik und die einstigen Schlossherren Bettina und Achim von Arnim beleuchten, sondern auch die Zeit zwischen 1947 bis 1989. Rund um das Schloss wird es außerdem mehrere Stationen geben, an denen sich Besucher mit Handy und QR-Codes historisch informieren können. Und wenigstens an Sonntagen in der wärmeren Jahreszeit wird in der stimmungsvollen Orangerie wieder Kaffee ausgeschenkt. „Den leckeren Kuchen backen unsere Köche selber“, schwärmt Annette Rupp.

