Märkisch Buchholz

Auch im Elternhaus des Schriftstellers Franz Fühmann, der an diesem Samstag vor 100 Jahren zur Welt kam, hätte Corona einen Graben reißen können. Die Mutter war tiefreligiös, der Vater hat sein Geld verdient als Pharmaunternehmer. Soll man das Leben gesundbeten, oder lieber auf Impfstoff vertrauen? Doch selbst ohne das Virus war im Leben dieses Autors vieles abzuwägen oder zu verwerfen: „So grauenhaft viel vertane Zeit, so viel Gestocktes, so viel Hinausgezögertes, so viel Halbfertiges und Unabgegoltenes, von dem Misslungenen ganz zu schweigen“, schrieb er kurz vor seinem Krebstod 1984. „Ich weiß nicht, wie weiter.“

Dieses Fazit lässt sich nur in Teilen dulden. Er war einer der Größten in der DDR, erst für, dann beinhart gegen die Partei. Fühmann liegt auf ausdrücklichen Wunsch begraben in Märkisch Buchholz, heutiger Landkreis Dahme-Spreewald, nicht im ungeliebten Berlin, wo er viele Jahre lebte. In Märkisch Buchholz hatte Fühmann ein winziges Häuschen, inmitten der Heide, seit 1959 hat er dort gelebt und geschrieben. Meist saß er in der Garage, umgeben von Teilen seiner 13000 Bände umfassenden Bibliothek. Hier schuf er seinen „Prometheus“ und gab der deutschen Literatur das von den Nazis so missbrauchte Nibelungenlied zurück.

Vom Jung-Nazi zum glühenden Stalinisten

In der DDR ist er zunächst als „Vergangenheitsbewältiger mit der schönen Sprache, den lieben Kinderbüchern und den treffenden Nachdichtungen“ gefeiert worden. In sowjetischer Kriegsgefangenschaft hatte er sich zum Kommunisten entwickelt, nein, zum glühenden Stalinisten, und wurde in die DDR als treuer Funktionär und Autor entlassen. Bald saß er im Vorstand der „national-demokratischen“ Blockpartei NDPD.

Die Stasi hat ihn eingespannt als Informant, doch er lieferte keine Berichte. Noch stand er fest zur DDR. Literarisch machte er sich auf den Bitterfelder Weg, der von den Schriftstellern ab 1959 verlangte, das Leben der Arbeiter zu preisen, auszuloten und haarklein zu vermessen – Fühmann fügte sich, schrieb die Reportage „Kabelkran und Blauer Peter“ über die Rostocker Werften. 1961 war er überzeugt, als die Panzer kamen, um den Mauerbau zu sichern: „Es ist gut, dass sie da stehen, denn es ist notwendig.“ Da war er 40, nicht mehr jung, doch er sollte künftig Volten schlagen bis zu seinem Tod mit 62 Jahren, die anderen in einem ganzen Leben nicht gelingen.

Diese Zettelkästen gehören zu der geretteten Bibliothek von Franz Fühmann. Quelle: Frank Pechhold

1962 erschien seine Erzählung „Das Judenauto“, bis heute Schulstoff in Bayern und Baden-Württemberg. Ein Klassiker. Anerkennung. Ruhm? Nein, Fühmann fand nicht zur Ruhe. Nicht zu sich selbst und nicht zum Land, in dem er lebte. „Um nichts, so scheint es“, schrieb Marcel Reich-Ranicki 1967, „hat sich der Dichter Franz Fühmann geduldiger und aufrichtiger bemüht als um das Vertrauen der SED. Dennoch misstraut man ihm heute in Ostberlin – und nicht ohne Grund. Nichts lag ihm ferner, als die Leier des Aufruhrs zu schlagen. Zur Gefolgschaft, nicht zum Widerstand fühlte er sich immer schon gedrängt. Und doch gehört mittlerweile auch er zu den enttäuschten und verbitterten Künstlern in der DDR.“

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es kam erneut zum Bruch mit einem Staat, den er zunächst so liebte, wie damals schon mit Nazideutschland, für das er kämpfte – noch am 6. Mai, zwei Tage vor der deutschen Kapitulation, reiste er aus seinem Heimaturlaub in die Endkämpfe der Böhmischen Wälder. Joseph Goebbels lobte seine Gedichte, ließ sie 1944 in der NS-Wochenzeitung „Das Reich“ drucken, im Januar 1945 sogar auf der Titelseite: „Karg und klar ist die Zeit. / Ehern waltet die Not. / Zucht und Demut vollenden das Leid“, verfasste er mit 22 Jahren. „So schreibt der namenlose Soldat des Ostens“, pries Goebbels die frühe Lyrik des Franz Fühmann.

Wenn man die scharfen Brüche mit den Nazis und der SED grob überschlägt, ließe sich glauben, man schaue hier auf einen Rastlosen, Getriebenen, Prinzipienlosen. Reich-Ranicki aber kam zu einem anderen Schluss: „Fühmann ist weder flink noch wendig, sondern eher bedächtig und beharrlich. Er mag vielleicht kein angenehmer Zeitgenosse sein, aber er ist ein ernster Schriftsteller, der es sich nie leicht gemacht hat, und gewiss einer der weniger in der DDR wirkenden Erzähler dieser Generation, dem man nachrühmen kann, dass noch seine unerfreulichsten und schwächsten Arbeiten lesbar sind.“

Geboren im Riesengebirge Franz Antonia Josef Rudolf Maria Fühmann wurde am 15. Januar 1922 in Rokytnice nad Jizerou (damals Tschechoslowakei) geboren. Er starb am 8. Juli 1984 in Ost-Berlin an den Folgen einer Krebserkrankung. Seine frühen Erzählungen tragen häufig autobiografischen Charakter. Darin setzte er sich intensiv mit der Zeit des Nationalsozialismus und seiner eigenen Verstrickung damit auseinander. Ein weiterer Schwerpunkt seines literarischen Schaffens waren Märchen, Sagen und Mythen. Beginnend mit den „Zweiundzwanzig Tagen oder die Hälfte des Lebens“ (1973) setzte sich Fühmann zunehmend kritisch mit dem real existierenden Sozialismus in der DDR auseinander.

Franz Fühmann hatte lange die Gemeinschaft gesucht, doch er wurde ein Einzelgänger. War das unausweichlich? Er spürte, dass es kein Kollektiv gibt, in dem ein Mann wie er sich dauerhaft geborgen fühlt. Vielleicht war das seine trostloseste Einsicht. Im Testament vom Juli 1983 heißt es: „Ich habe grausame Schmerzen. Der bitterste ist der, gescheitert zu sein: In der Literatur und in der Hoffnung auf eine Gesellschaft, wie wir sie alle einmal erträumten.“

Trotz allem, er zählt zu den schillerndsten deutschen Autoren im zwanzigsten Jahrhundert. Vom NS-Dichter hat er sich zum kommunistischen Schriftsteller und Funktionär entwickelt, der sich unter Qualen zum kritischen Autor in der DDR gewandelt hat und 1976 zu den prominenten Protestierern gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns zählte. Seine letzte Berufung fand er als Entdecker und Förder junger Talente.

Mammutprojekt „Im Berg“ blieb unvollendet

Dieses Fördern junger Menschen war ihm ein Bedürfnis, womöglich eine Flucht, nach Jahren innerer Emigration und schwerster Krisen mit Alkoholexzessen. Endlich glückte ihm der Entzug, er fand Neuorientierung und schöpfte 1973 mit dem Band „Zweiundzwanzig Tage oder die Hälfte des Lebens“ eine neue Form: Aphorismen, Essays und Erzählungen ergänzen sich aufs Schönste.

Der besessene Rohkostesser wandelte sich vom Kettenraucher zum militanten Nichtraucher. Fühmann stürzte sich voll Energie, aber vergeblich in sein Mammutprojekt „Im Berg“, das sein Opus magnum werden sollte. Sein früher Tod hat die Vollendung verhindert, es blieb bei 129 Seiten Text und 20 Seiten Material. Ans Ende schrieb er, bereits vom Tode gezeichnet: „Bericht eines Scheiterns. Fragment.“ Dabei hatte er kurz vorher übers Haus in Märkisch Buchholz voller Stolz den Spruch gehängt: „Ich bin Bergmann! Wer ist mehr?“

Während der letzten Jahre hat er sich in die Romantiker verbissen, verfasste wunderbare Märchen und Kinderbücher, aus denen er in Märkisch Buchholz öffentlich und immer wieder las. 1982 erschien sein Georg-Trakl-Buch „Vor Feuerschlünden“, in der Bundesrepublik unter dem Titel „Der Sturz des Engels“ veröffentlicht, eine großartige und eigensinnige Summe lebenslanger Auseinandersetzungen.

Christa Wolf hat sich in ihrer Trauerrede an Fühmann erinnert, der „unheimlich in seiner Unbedingtheit“ war, denn „er konnte verachten, anhaltend und unversöhnlich. Aber er konnte auch – fast möchte ich sagen: vor allem – rückhaltlos bewundern und bejahen.“ In seinem Testament verbot Franz Fühmann den Schriftstellerfunktionären Hermann Kant und Dieter Noll die Teilnahme an seinem Begräbnis. Vielleicht war das sein letzter Sieg. Doch es war kein Trost.

Von Lars Grote