Bei diesem Konzert war so ziemlich alles erlaubt. Während der Show im Nikolaisaals am Freitagabend durfte getrunken und gegessen werden. Hund und Katze mussten nicht draußen bleiben. Und viele Zuschauer haben auch ausgelassen getanzt.

Eine Familie irgendwo in der Welt hat sich in den Livestream des Nikolaisaals eingeloggt und tanzt zum Konzert der Gruppe El Flecha Negra. Quelle: Karim Saab

Mutige Ermöglicher

Die tapfere Crew von Potsdams größtem Veranstaltungshaus versteht sich immer wieder eindrucksvoll als Ermöglicher und schlägt den Corona-Einschränkungen ein Schnippchen. Als im Mai das Hygienekonzept nur etwa 90 Besuchern erlaubte, die große Gala zum 20. Geburtstag des Nikolaisaals zu besuchen, wurde eine Live-Übertragung organisiert. Das Publikum konnte sich Tische und Liegestühle mieten und bei einer Flasche Sekt in Loungeatmosphäre auf der Wilhelm-Staab-Straße auf Bildschirmen die Auftritte der Stars drinnen im Saal zu verfolgen. Ende September wurde dann das lange ausverkaufte Konzert des Deutschrappers Curse mit dem Filmorchester Babelsberg kurzerhand in eine große Sporthalle verlegt, um die Fans nicht zu enttäuschen. Und nun, da ein generelles Veranstaltungsverbot gilt, setzt der Nikolaisaal jeden Freitag ein Zoom-Konzert aufs Programm.

Der Nikolaisaal sucht immer einen Weg: Im September hat er sich in die MBS Arena eingemietet, um unter Corona-Bedingungen das Konzert CURSE & Filmorchester Babelsberg zu ermöglichen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die meisten Konzerthäuser und Theater fühlen sich schon auf der Höhe der Zeit, wenn sie Streams von alten oder neuen Aufführungen ins Netz stellen. Doch das Team um Programmdirektor Michael Dühn und Geschäftsführerin Heike Bohmann geht einen deutlichen Schritt weiter. Um die eigentliche Mission, das In-Szene-Setzen von Live-Erlebnissen, nicht aus den Augen zu verlieren, wurden am Freitag erstmals per Video-Konfernz 100 interaktive Internet-Nutzer mit einem Auftritt der Band El Flecha Negra in Echtzeit zusammengeschaltet.

Die Freiburger Mulitkulti-Band El_Fleche Nagra. Quelle: Markus Koepke

Vor leeren Rängen

Die fünf Musiker aus Freiburg stammen aus Chile, Peru, Spanien, Argentinien und Deutschland und versetzen mit ihrem feurigen Latin-Mix normalerweise ganze Stadtfeste in einen kollektiven Bewegungsrausch. Im Nikolaisaal spielten sie nun vor leeren Zuschauerrängen zum Tanz auf. Die Konzertbesucher wurden auf einer großen Videowand dazugeschaltet, ein gewagtes Unterfangen. Vor Ort bedienten neun Mitarbeiter Ton, Licht, Kameras, besorgten den Auf- und Abbau sowie die Social-Media-Kommunikation.

Aqlux an Alle

Während der Zoom-Schaltung konnte natürlich gechattet werden. Um die Uhrzeit 20:48:47 schrieben „Martin & Vici an Alle“: „Könnt ihr bitte, bitte nochmal in den Gewächshäusern in Magdeburg spielen?“ 21:20:06 verkündete Felicitas Greis an Alle: „Grüße gehen raus an Nico und Amei - unsere Nachbarn, denen wir auf den Köpfen tanzen. Lol“ Und 21:40:56 hieß es von Aqlux an Alle: „Gracias por el concierto! Lo disfrutamos mucho!!!“ Spanischen Wortmeldungen wie diese – zu deutsch: „Danke für das Konzert! Wir haben es sehr genossen“ - zeigten, dass das Konzert an vielen Orten in der Welt verfolgt wurde.

Gute Stimmung bei dem Konzert mit El Flecha Negra. Quelle: Karim Saab

Einblicke in Privatsphären

„Kameras an, Mikros aus!“ - unter dieser vereinbarten Devise ist es möglich, dass jeder Nutzer jeden anderen Nutzer beobachten kann. Was sich auf der Bühne abspielte, wurde also zusehends zweitrangig. Während die fünf Jungs in bunten Jacken mal einen Mambo oder Cumbia, Samba oder Reggae anstimmten und mit zwei Trompeten munter die eingängigen Melodien ausschmückten, bedurfte es nur eines Doppelklicks auf eines der vielen kleinen Fenster, um Live-Einblicke in die Privatgemächer im Großformat zu gewinnen. Voyeuristisch gab es da einiges zu entdecken. Angefangen damit, wie die Wohnzimmer und Küchen eingerichtet waren. Die Familie von „ Camilo Cruz“ verfolgte das Konzert vom Schlafzimmer aus. Nicht nur bei „Ivona Lukazewska“, wo auch ein aufgekratztes Kind im Schlafanzug mit von der Party war, wurde viel mit Perücken, Hüten, Schaumgummi-Gitarren und schrillen Outfits hantiert und kokettiert. Die fröhlichste Fiesta mit vier Frauen stieg unter der Adresse „ipad von Laura“. In einigen Wohnungen liefen auch Hunde und Katzen durchs Bild.

Sehen und Gesehen-Werden: Einblick in eine Wohnung, in der das Potsdamer Konzert mit El Flecha Negra verfolgt wird. Quelle: Karim Saab

Virtuelles Anstoßen

Die Zuschauer, egal ob in Teltow, Potsdam, Dublin, Polen, Peru, Chile, München oder aus der Schweiz, brachten sich beherzt ein. „Vielen Dank für das Geklatsche“, sagte der Sänger der Band. „Das ist keine Floskel. Ich sehe euch wirklich klatschen.“ Und nach sieben Titeln forderte er die Gemeinde auf, sich einen Drink zu nehmen und mit den Musikern anzustoßen, was dann auch geschah. Unter den Zuschauern waren viele Freunde und Angehörige der Gruppe, die sich untereinander kannten. Entsprechend persönlich und banal fielen auch die Grußbotschaften aus, die Michael Dühn als Regisseur von der Seitenbühne vorlas. Doch immerhin konnten auch Fragen beantwortet werden, etwa: „Wie heißt diese lange Flöte?“

Jeder Teilnehmer konnte sich inszenieren und einbringen, wie er lustig war. Die Kameras blickten nicht nur in fröhliche, sondern auch traurige Gesichter. Manchen schien die viel zu niedrige Decke zu Hause schon auf den Kopf zu fallen. Der ganze Aufwand erinnerte daran, was Konzertbesuchern in diesen schwierigen Zeiten vermissen. Der virtuelle Raum kann einen echten Raum eben doch nicht ersetzen.

Der Autor versucht ein Tänzchen mit sich selbst. Quelle: Karim Saab

Es lebe die Kunst!

Doch es gibt auch interessante positive Effekte. So ermöglicht es etwa die Technik, dass ein Beteiligter zur Abwechslung mal mit sich selbst tanzt. Wer das eigene kleine Bildfenster großzoomt, kann sich selbst groß auf seinem Beamer sehen und zusätzlich vor der Kamera in anderen Perspektiven posieren. Obendrein mischt dann auch noch das eigene Schattenbild mit.

Zum Konzertfinale wurden dann auch Schilder mit Botschaften in die Kameras gehalten. Nach einer Jonglage mit Leuchtkeulen notierte „Aplux“ in dicken Buchstaben auf einen Zettel „que viva el arte!!!“ (Es lebe die Kunst!). Und mit der Tafel „Sprache ist Macht www.lovemegender.de“ nutzte eine Frau mit dem Nutzernamen „ Trino“ das Podium auch noch für Gender-Propaganda.

Der Sound ließ während der Live-Übertragung zu wünschen übrig. Die Ursache dafür lag aber nicht an der Tontechnik im Nikolaisaal, sondern an Engpässen bei der Datenübertragung. Ein qualitativ guter Mitschnitt lässt sich noch mindestens eine Woche unter Youtube abrufen. Doch der interaktive Status ist natürlich passé.

