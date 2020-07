Potsdam

Der wichtigste deutschsprachige Literaturpreis geht in diesem Jahr an eine 82-jährige Dame, deren Gedichte nur noch von Kleinstverlagen gedruckt worden sind. Elke Erbs Lyrik ist sperrig, schwer zugänglich und eine echte Herausforderung für den Leser. Die Entscheidung der Jury geht dennoch in Ordnung, denn Elke Erb hat mit ihrem Lebenswerk bewiesen, dass jedem bewussten Sprechen eine verschärfte Wahrnehmung, Individualität und Kritik innewohnt.

Ließ sich nicht vereinnahmen

Wer sich ihren Texten ernsthaft nähert, muss wissen, dass die Außenseiterin nie verbissen zu Werke geht, sondern mit Spielfreude und Witz. Die Intellektuelle ließ sich in der DDR ideologisch nicht vereinnahmen. Konflikte, die sie bis 1965 als Lektorin beim Mitteldeutschen Verlag Halle erlebte, löste sie für sich, indem sie sich selbstständig machte. Ihr von Christa Wolf gefeierter Band „Der Faden der Geduld“ (1978) machte vielen Menschen Mut, die Stagnationszeit zu überstehen. In den 80er Jahren entwickelte Elke Erb dann eine noch radikalere Schreibweise. Sie verabschiedete sich von der Idee, die Welt linear und schlüssig zu erzählen.

Anzeige

Ein Gedichtband als Reiseführer

Im Band „Kastanienallee“ (1987) verknüpfte sie ihre Verse mit einem Anmerkungsapparat, der einzelne Wortzusammenhänge kommentiert. Nun wurde man auch im Westen auf sie aufmerksam. 1988 wurde Elke Erb in Staufen, Baden-Württemberg, der Peter-Huchel-Preis verliehen.

Weitere MAZ+ Artikel

Gut möglich, dass der heute im Peter-Huchel-Haus in Wilhelmshorst ( Potsdam-Mittelmark) lebende Schriftsteller Lutz Seiler die Juroren des Georg-Büchner-Preises auf die Fährte Elke Erb gebracht hat. In seinem aktuellen Bestseller „Stern 111“ erfüllt sich Seilers Alter Ego Carl kurz nach Maueröffnung einen großen Traum. Während es alle anderen DDR-Bürger in den Westen zieht, möchte der Thüringer nur eines: nach Ost-Berlin. Im Handschuhfach seines Shigulis liegt – quasi als Reiseführer – ein Band mit dem Titel „Kastanienallee“.

Zwischen Wuischke und Prenzlauer Berg

Es sind die Gedichte von Elke Erb, die Carls Sehnsucht nach dem Prenzlauer Berg ausgelöst haben. In dem legendären Berliner Arbeiterbezirk hofft der angehende Schriftsteller auf Menschen zu treffen, denen das Leben in der Sprache wichtiger ist als die äußere Welt. Elke Erb steht für jene Szene-Poeten im Prenzlauer Berg, die Mittel und Ausdrucksformen gefunden haben, dem normierten Leben etwas Eigenwilliges entgegenzusetzen.

Nach der Wende blieb Elke Erb ihrer Minderheitenposition treu. Sie ließ sich nicht nur vom Prenzlauer Berg inspirieren, sondern auch von dem sorbischen Dorf Wuischke. In die sächsische Oberlausitz war Elke Erb 1970 mit ihrem damaligen Ehemann Adolf Endler gezogen, einem anderen großen Freigeist der DDR-Literatur („Tarzan vom Prenzlauer Berg“). Aus der Ehe ging 1971 der Sohn Konrad Endler hervor, heute ebenfalls Schriftsteller.

Zwei Freigeister mit Kind: Die Dichterin Elke Erb schneidet ihrem Mann, dem Dichter Adolf Endler, 1976 in Wuischke die Haare. Zu ihren Füßen spielt der gemeinsame Sohn Konrad. Quelle: Christian Borchert

Wuischke wurde zum geselligen Mekka vieler DDR-Schriftsteller. Kito Lorenc und Heinz Czechowski wählten es ebenfalls zeitweise zu ihrem Lebensmittelpunkt und Kollegen wie Franz Fühmann, Heiner Müller, Brigitte Struzyk und Uwe Kolbe kamen zu Besuch.

Von Karim Saab