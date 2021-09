Potsdam

Der ehemalige Intendant des Potsdamer Hans-Otto-Theaters, Uwe Eric Laufenberg, beteiligt sich an der Internet-Aktion #allesaufdentisch, in der unter anderem die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung und die Berichterstattung darüber in den Medien kritisiert werden.

Laufenberg befragt dort den Bonner Philosophen Markus Gabriel zum Thema Wahrheit. „Unser Wissen über die Pandemie hat sich in den vergangenen anderthalb Jahren ständig geändert, da fand ich es wichtig, darüber zu reden, was wir eigentlich unter Wahrheit verstehen“, sagte Laufenberg am Donnerstag der MAZ.

Philosoph Markus Gabriel über die Wahrheit von Fakten

In dem etwa eine Viertelstunde dauernden Gespräch diskutieren Laufenberg und Gabriel über die Wahrheit von Fakten, den Wert von Statistiken und darüber, ob es nachvollziehbar ist, dass sich jemand nicht gegen Covid-19 impfen lässt.

Gabriel entfaltet darin den Unterschied von Wissen und Glauben, erklärt, warum eine statistische Wahrscheinlichkeit noch keine Wahrheit ist und besteht darauf, dass die unmittelbare Erfahrung von Menschen mit der Krankheit einen ganz andere Bedeutung hat als die Prognosen von Epidemiologen.

Weder Gabriel noch Laufenberg sind Coronaleugner. Beide sind geimpft. Trotzdem kritisieren beide, die Impfstatistiken würden von Politikern zum teil willkürlich interpretiert und dazu genutzt, um den Bürgern Angst zu machen.

An der Online-Aktion, in der in 55 Videoclips jeweils ein Schauspieler einen Wissenschaftler interviewt, beteiligen sich unter anderem die Schauspieler Volker Bruch (bekannt als Hauptdarsteller der Erfolgsserie „Babylon Berlin“), der Hamburger „Tatort“-Kommissar Wotan Wilke Möhring und der Moderator und Anwalt Joachim Steinhöfel, der die AfD 2020 im Verfahren gegen Andreas Kalbitz vertreten hatte. Auch der Potsdamer Historiker René Schlott ist dabei.

Verantwortlich ist der Schauspieler Volker Bruch

Verantwortlich für die Aktion ist laut Impressum der Potsdamer Volker Bruch, der bereits ein prominentes Gesicht der Aktion #allesdichtmachen im April dieses Jahres war. Die Aktion, an der sich auch Ulrich Tukur und Jan Josef Liefers beteiligt hatten, war im Nachhinein zum Teil scharf kritisiert und in das Umfeld der Corona-Leugner gerückt worden. Einige der Beteiligten, wie die Schauspielerin Heike Makatsch, zogen daraufhin ihre Teilnahme zurück.

Dass auch diesmal Leute wie der AfD-Anwalt Joachim Steinhöfel dabei sind, war Laufenberg offenbar nicht bekannt. „Ich bin gefragt worden, ob ich da mitmache und einen Wissenschaftler interviewe. Wer sonst noch dabei sein wird, wusste ich nicht“, sagte er der MAZ. Markus Gabriel habe er sich selbst als Gesprächspartner ausgesucht. Er finde es richtig, auf dem Portal über den Begriff der Wahrheit zu diskutieren. „Derzeit hat jeder seine eigene Wahrheit und wir müssen irgendwie zusammenkommen“, so der Schauspieler und Regisseur.

Laufenberg war von 2004 bis 2009 Intendant am Hans-Otto-Theater in Potsdam. Danach wechselte er an die Kölner Oper. Seit 2014 ist er Intendant am Hessische Staatstheater in Wiesbaden.

Von Mathias Richter