Früher sang sie als „Kleingeldprinzessin“ auf den Straßen Berlins, heute vertont Dota Kehr Gedichte. Im MAZ-Interview spricht sie über die Schwierigkeit, Lyrik in Musik zu gießen und die Zusammenarbeit mit Hannes Wader.

Dota Kehr: „In Sachen Dichtung steht Mascha Kaléko Erich Kästner in nichts nach“

Berliner Musikerin - Dota Kehr: „In Sachen Dichtung steht Mascha Kaléko Erich Kästner in nichts nach“