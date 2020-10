Potsdam

An einem Hochhaus in der Dresdner Innenstadt prangte über Jahrzehnte rot leuchtend die Losung „Der Sozialismus siegt“. Die Sachsen lächelten darüber höhnisch, denn aus ihrem Mund hieß das: „Der Sozialismus siecht.“

Über der Bühne in der Reithalle in Potsdam prangt ebenfalls in Großbuchstaben ein Leitsatz, der allerdings Rätsel aufgibt: „Not in Kansas anymore“. Was haben diese vier englischen Worte mit dem Dresden-Roman zu tun? Peter Richters beeindruckender autobiografischer Erlebnisbericht „89/90“ ist 2015 erschienen.

Anzeige

Leipziger Inszenierung setzte Maßstäbe

Aus Mangel an Theatertexten muss also wieder einmal ein Roman als Steinbruch für eine Bühnenfassung herhalten. Ein mutiges Unterfangen nicht zuletzt auch deshalb, weil das Leipziger Schauspielhaus mit „89/90“ einen ultimativen Erfolg gelandet hat. Die turbulente, laute Overkill-Inszenierung von Claudia Bauer nutzte den Stoff, um neue ästhetische Maßstäbe zu setzen und wurde dafür beim Theatertreffen 2017 in Berlin bejubelt.

Sicher ist es nicht verkehrt, im Jubiläumsjahr die Wendegeschichte noch einmal zu erzählen. Welche Absicht aber verfolgt das Hans-Otto-Theater? Will es mit seiner Aufführung dem Roman gerecht werden? Will es die konkreten Verhältnisse noch einmal nachstellen? Aus der Distanz von 30 Jahren hat der Stoff an Authentizität, Nähe und Brisanz eingebüßt. Immer mehr Menschen ohne DDR-Erfahrungen nehmen sich der DDR-Themen an. Das HOT engagierte hier zwei Österreicher: Fanny Brunner für die Regie und Daniel Angermayr für das Bühnenbild. Ihnen ist „Der Zauberer von Oz“, aus dem die vier englischen Worte stammen, näher als etwa eine Phrase aus dem DDR-Staatsbürgerkundeunterricht.

Lenin in Kansas

So ist es auch nicht verwunderlich, dass sich ihre Inszenierung weniger an den Realien der Revolution abarbeitet, sondern diese mit surreal-abstrakten Komponenten und Verfremdungseffekten garniert. Ein riesiger „Good Bye-Lenin“-Kopf liegt umgestürzt im Bühnenrund. „Not in Kansas anymore“ (wer es nicht weiß, mag es ahnen) steht im englischen Sprachraum für unbekannte Situationen, neue Erfahrungen.

Goldener Westen

Während der zweistündigen Aufführung wechselt jeder der acht Darsteller seine Kleidung. Kostümbildner Angermayr ließ sich dabei von Textstellen inspirieren. Der 16-jährige Dresdner im Buch spricht einmal verächtlich vom Rock und Pop aus der DDR, der irgendwie „ockerfarben“ klang. Deshalb stecken die DDR-Menschen in gedeckten, „schimmeligen“ Farben (inklusive Stonewash-Jeans). Bei aller Individualität ein Einheitslook. Und die Farbe für den Westen ist natürlich übertrieben golden. Die Schauspieler tragen am Ende (3. Oktober 1990) Anzüge aus knallgoldener Hochglanzfolie. „Golden American“ hieß eine Zigarettensorte, die damals extra für Ostdeutschland produziert wurde („Ein absoluter Supererfolg, weil die exakt so rauchig und kratzig und nikotin- und teerreich schmeckte wie die alten Zigaretten von uns“, so Richter). Und in der Residenzstadt August des Starken lief auch oft der Neue-Deutsche-Welle-Hit „Hey, hey, hey, ich war der Goldene Reiter“, allerdings grölten die Nazis: „Hey, hey, hey, ich war bei Hitler Gefreeeiter / Ich schickte Juden ins Gas“, heißt es im Buch.

Nazis nutzten die Schwäche des Staates

Die Nachwelt verbindet heute mit der Friedlichen Revolution recht schöne Bilder und Klischees wie Bananen, mit denen die Regisseurin nicht geizt. Peter Richters überraschende Grundaussage ist allerdings, dass dieser Umbruch in Dresden alles andere als eine friedliche Stimmung auslöste. In Sachsen hatte sich die Wut auf den DDR-Sozialismus so extrem angestaut, dass Nazi-Horden die Schwäche des Staates ausnutzten. Mit Baseball-Schlägern machten sie Jagd auf jeden, der keine Judenwitze riss. Auf das martialische Requisit und eine Nachstellung der Schlachten wird in Potsdam verzichtet.

Dennoch bilden die bitteren Erfahrungen der Revolution den Grundtenor der Inszenierung. Der lakonische Humor der literarischen Vorlage wird durch clowneske Melancholie ersetzt. Die Schauspieler legen sich am Ende Clownskrausen um den Hals und schminken sich wie Weißclowns, die weniger lustig als streng wirken.

Acht Schauspieler führen einen Monolog auf In der Inszenierung „89/90“ wirken acht Schauspieler mit. Es sind Jörg Dathe, Nadine Nollau, Philipp Mauritz, Hannes Schumacher, Andreas Spaniol, Paul Wilms, Alina Wolff und Katja Zinsmeister. Sie sprechen und spielen den Monolog eines 16-Jährigen. Alle Aufführungen bis Mitte November sind bereits ausverkauft.

Die Kritik, dass diese Inszenierung dem Buch deshalb nicht gerecht wird, greift zu kurz, denn immerhin wird hier eine neue Lesart angeboten. Dabei muss man aktuell in Rechnung stellen, dass auf der Bühne das Corona-Abstandsgebot eingehalten werden musste. Individuelle Einsamkeit und ruhige Grundstimmung gipfeln im Motiv des traurigen Clowns. Die acht Schauspieler erzählen den Monolog gemeinsam aus einem großen Halbkreis heraus. Kleine, auch irrwitzige Ideen lockern die Szenerie auf. Es macht Freude, wie genau und originell jeder spricht und wie die Puzzleteile gegeneinander gesetzt werden, um sich zu einem Bild zu fügen.

Von Karim Saab