Werder (Havel)

Die Referenzen an die Kunstgeschichte sind unverkennbar. Picasso, Malewitsch, Degas, Frida Kahlo, Eugen Schiele und immer wieder die Meister der Renaissance: Botticelli, Leonardo da Vinci. Katerina Belkina schöpf aus den Schätzen der großen Meister.

Trotzdem schafft die russische Fotokünstlerin etwas ganz Neues: Befremdliche Perspektiven auf eine vermeintlich vertraute, moderne Welt. Und doch zeigt sie zugleich Menschen und Gegenstände, die wirken, als wären sie nicht von diesem Planeten.

Ihre Arbeiten sehen auf den ersten Blick aus wie Gemälde, doch Katerina Belkina arbeitet mit Laptop und Kamera. Aber ihre Werke sind auch nicht einfach Fotos, denn die digitalen Dateien werden hinterher bearbeitet. Belkina malt auf dem Computer.

Seit kurzem lebt die 46-jährige Künstlerin mit Mann und Kind in Werder ( Havel) im Ortsteil Glindow. Im vergangenen August hat sie auf der Insel in Werder eine kleine Galerie eröffnet. Das Leben in Berlin, wo sie sieben Jahre wohnte, war ihr zu stressig, erzählt sie. „Und in Werder habe ich mich sofort verliebt“, sagt Belkina. Und dann noch Glindow, ein Ort, dessen Namen aus dem Slawischen stammt. „ Glina“ heißt auf Russisch „Lehm“ oder „Ton“. Da fühlte sie sich doch gleich ein bisschen zuhause.

Katerina Belkina redet Englisch. Deutsch zu sprechen fällt ihr noch immer etwas schwer, wenngleich sie fast alles versteht. Geboren wurde sie in der Sowjetunion. In Kuibyschew, wie das heutige Samara seit der Stalin-Zeit bis 1990 hieß.

Belkina weiß, wie sehr die Vergangenheit prägt

„Ich bin in einem Land und einer Stadt zur Welt gekommen, die es beide heute nicht mehr gibt“, sagt Belkina, und man glaubt in ihren freundlichen Augen zu erkennen, wie sie innerlich schmunzelt. Denn sie weiß sehr wohl, wie sehr die Vergangenheit die Menschen einer Gesellschaft prägt. Sie führt es mit ihrer Kunst immer wieder von Neuem vor.

Und die ist eben geprägt vom ästhetischen Kanon der Sowjetunion: Sozialistischer Realismus und die Alten Meister. „Mit diesen Bildern bin ich groß geworden“, sagt die Tochter einer Malerin und eines Mathematikers. Die Werke im Puschkin Museum in Moskau und in der Eremitage in St. Petersburg – damals Leningrad – waren in ihrer Jugend der Maßstab.

„Die habe ich schon im Alter von sieben Jahren geliebt“, sagt Belkina. Und das Modernste, was es da zu sehen gab, waren die Impressionisten. Alles danach galt als bürgerlich dekadent. Selbst die russischen Konstruktivisten aus der Revolutionszeit waren verpönt.

Fotografie, Malerei, Collage – ein „Media-Mix“

Das sowjetische Kunstverständnis hat ihren ästhetischen Blick programmiert. Daran haben auch die vielen modernen und zeitgenössischen Kunstwerke nichts ändern können, mit denen sie nach dem Zusammenbruch der UdSSR konfrontiert war und auf die sie immer wieder anspielt. Schiele, Klimt, Modigliani, van Gogh, Picasso – deren Werke zu sehen sei wie eine Befreiung gewesen, sagt sie. Sie eröffneten einen neuen Blick auf die Welt.

Auf eine Welt, die sich aber zugleich nach 1990 revolutionierte – nicht nur politisch und wirtschaftlich, sondern mit der Digitalisierung auch technologisch. Darin liegt sicherlich, trotz aller Anleihen, der schärfste Kontrast zu den Klassikern der Kunstgeschichte. Katerina Belkina bezeichnet ihre Arbeiten selbst als ein „Media-Mix“ – als eine Art Mischung aus Foto, Malerei und Collage.

Auf den ersten Blick ist das nicht unbedingt zu erkennen. Das Bild der jungen Frau im blauen Kleid die auf ihre entblößte Brust hinabschaut, erinnert an eines der Madonnengemälde von Botticelli. Gemalt ist allerdings lediglich der türkis-pastellene Hintergrund. Die Zweige des ornamentalen Gewächses, das Hintergrund und Teile der abgebildeten Person überwuchern, wurden mithilfe eines Computerprogramms gezeichnet, während die Blüten fotografiert, eingescannt und anschließend verfremdet wurden.

Häufig ist Belkina selbst auf ihren Bildern zu sehen

Das Model wiederum – es ist Belkina selbst, wie häufig auf ihren Bildern – wurde fotografiert und ebenfalls digital bearbeitet. Indem die Künstlerin diese Elemente wie bei einer Collage am Bildschirm zusammenfügt, entsteht ein hyperrealistisches Kunstwerk. Sein und Schein fallen ineinander, eine Traumwelt inszeniert im Gewandt der Tradition der Kunstgeschichte.

Belkinas Traumkompositionen wollen allerdings nicht als Weltflucht verstanden werden. „Träume zeichnen sich dadurch aus, dass scheinbar unwichtige Details in den Mittelpunkt rücken“, sagt sie. So funktionieren ein Stückweit auch ihre Bilder. „Nur da bin ich es, die die Details auswählt“, so Belkina.

Wie zum Beispiel in dem Bild „Cirkus“. Grundlage ist der Zirkus in Samara – heutzutage ein ziemlich heruntergekommenes Gebäude. Belkina hat es aufgehübscht, die eingeworfenen Scheiben wieder repariert, auch die übrigen Vandalismusschäden am Computer behoben und die sowjetische Architektur in grelles Licht getaucht. Und weil ihr das so gut gefiel, hat sie gleich noch ein zweites Exemplar daneben gesetzt.

Davor eilt eine knapp bekleidete junge Frau auf hochhackigen Schuhen mit langen Schritten durchs Bild. Zielgerichtet der Blick, unübersehbar ihre Anspannung. Belkina hat an ihrem Handgelenkt jede Pulsader minutiös nachgezeichnet. Auch an den Füßen schwellen die Adern. Kein Wunder. Wie soll man mit diesen Schuhen so durch die Stadt rennen können?

Ein feministischer Blick auf Russland

Die futuristische Stadt, die Belkina in vielen ihrer Bildern entwirft, zeigt ihre geleckte Oberfläche. Und die Frauen, die darin vorkommen, sehen mal wie hübsch geschmickte Püppchen aus, dann wieder wie ferngesteuerte Maschinen. Schön anzusehende, gut funktionierende Rädchen im patriarchalen Getriebe. Persönlichkeit? Fehlanzeige.

Es sind feministische Bilder, die Belkina kreiert. Aber sie sollen nicht belehren, sie sollen den Betrachter emotional berühren – durch den Anblick der pulsierenden Äderchen, der angespannten Muskeln unter den knappen Büstiers, durch die leeren Blicke dieser seelenlosen Wesen. „Kunst muss etwas sichtbar machen und dabei wahrhaftig bleiben“, ist Belkina überzeugt. Was sie zeigen will, entsteht durch einen Blick von außen auf den Alltag. „Ich biete eine andere Perspektive an, die vielleicht hilft, sein eigenen Tun kritisch zu hinterfragen“, sagt sie.

Ihr Feminismus ist einer, der sich aus den Erfahrungen der postsowjetischen Gesellschaft speist. MeToo habe in Russland so gut wie keine Wirkung gezeigt. Junge Frauen lebten gefährlich. Der frauenfeindliche Alltag fange schon im Kindergarten an. „Mein Alptraum wäre es, wenn meine Tochter in so einem Land groß werden müsste“, sagt Belkina.

Deshalb sei sie von dort weggegangen. Aber auch, weil es in Russland keinen wirklichen Kunstmarkt gebe. Die unabhängige Kunstszene aus dem Underground der Sowjetzeit sei heute ein elitärer Zirkel und vom Staat werde ohnehin nur Propaganda-Kunst gefördert.

Zur Person Katerina Belkina wurde 1974 in Kuibyschew/ Samara im Südosten des europäischen Teils Russlands geboren. Sie studierte Anfang der 90er-Jahre an der Petrow-Wodkin-Kunstakademie in Samara Malerei und Fotografie. 2013 kam sie nach Berlin. Seit Kurzem lebt sie in Werder ( Havel). 2015 wurde Belkina für das Bild „Die Sünderin“, auf dem sie sich selbst vor dem Bild „Christus und die Ehebrecherin“ von Lucas Cranach dem Jüngeren als Schwangere inszeniert, mit dem Lucas-Cranach-Preis ausgezeichnet. Im Kocmoc-Verlag in Berlin ist gerade ein opulenter Bildband erschienen, in dem Werke aus ihren verschiedenen Schaffensperioden versammelt sind. Katerina Belkina: My Work is my Personal Theatre. Englisch, Deutsch, Russisch, Kocmoc-Publishing Space, 252 Seiten, 104 Abbildungen, 40 Euro.

Sehnsucht nach Russland hat sie trotzdem. Schon allein weil die Eltern noch dort leben. Ein Wiedersehen nach vier Jahren ist erst kürzlich wegen Corona geplatzt. Was bleibt sind derzeit die Erinnerungen an die großen Meister ihrer Jugend.

Und die kunsthistorischen Spuren in ihren Arbeiten – wenn sie etwa sich selbst madonnengleich vor einer Renaissancelandschaft inszeniert, die sich bei näherem Hinsehen als sowjetische Industriestadt entpuppt oder wenn sie die klassische Mutter-Gottes-mit-dem-Jesu-Kind-Ikonografie verfremdet, indem sie ihren Mann in Unterwäsche mit Kind auf dem Schoß zeigt. Katerina Belkinas zweite Heimat ist eben die Kunstgeschichte.

Von Mathias Richter