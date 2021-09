Berlin

Es war auf dem Höhepunkt seiner Popularität, als der Skandal hereinbrach. Sämtliche deutsche Künstlervereinigungen schlossen ihn aus. Keines seiner Bilder wurde mehr in Deutschland gezeigt. Der Grund: Der Schweizer Maler Ferdinand Hodler hatte eine Protestnote gegen die Beschießung der Kathedrale im nordfranzösischen Reims unterschrieben.

In Berlin wurde das als Parteinahme für Frankreich im Ersten Weltkrieg verstanden. Das konnte nicht ungestraft bleiben. Am weltweiten Ruhm Hodlers änderte der Vorfall von 1914 freilich wenig. Heute gilt er neben Cézanne und van Gogh als einer der Wegbereiter des Expressionismus und der Abstraktion und damit als einer der Väter der modernen Malerei.

Hodler in Berlin

Hodlers Weg auf den internationalen Kunstmarkt verlief über weite Strecken über Berlin. Die deutsche Hauptstadt war zur Jahrhundertwende neben Paris das wichtigste europäische Zentrum der modernen Kunst. Hodler war in Berlin bis 1914 in rund 40 Ausstellungen vertreten gewesen. Anfangs von einem Publikum, das sich gerade an den Impressionismus gewöhnt hatte, skeptisch aufgenommen, erlangte er im Laufe der Jahre in gewissen Kreisen fast schon Kultstatus.

Von Montag an zeigt die Berlinische Galerie in Kreuzberg vor allem Arbeiten jener Zeit unter dem Titel „Ferdinand Hodler und die Berliner Moderne“. Rund 50 Gemälde des Schweizer Nationalmalers sind zu sehen, Arbeiten von Künstlern, die damals gemeinsam mit ihm ausstellten, wie Max Liebermann, Lovis Corinth oder Georg Kolbe, kontrastieren Hodlers Bilder und verdeutlichen so deren Avantgarde-Charakter, den sie bis heute behalten haben.

Hodler malte Gefühle

Hodlers Aufstieg in den europäischen Kunst-Olymp war von Skandalen und Niederlagen orchestriert. Der aus einfachen Verhältnissen stammende Schweizer, der im Alter von 14 Jahren Vater und Mutter verloren hatte und anschließend die Geschwister als Lehrling des Vedutenmalers Ferdinand Sommer durchzubringen versuchte, arbeitete sich zielstrebig nach oben. Anfangs noch dem Naturalismus verbunden, begann er früh seine Bilder nach strengen Regeln zu komponieren und ließ Form und Farbe in den Vordergrund treten. Hodler malte Menschen so, dass deren Gefühlslagen aus den Bildern herausbrachen, und Landschaften wie emotionale Arenen.

Den ersten Skandal löste Hodler 1891 in Genf mit einem noch recht naturalistisch gebauten Gemälde aus, auf dem mehrere zum Teil unbekleidete, schlafende Menschen zu sehen sind. Die einzige wache Person wird von einer schwarz verhüllten Gestalt bedroht. Ein symbolistisches Bild über den Tod, der die Menschen im Schlaf ereilt. „Die Nacht“ empörte die Schweizer Honoratioren damals dermaßen, dass es im Musée Rath nicht ausgestellt werden durfte. Hodler zeigte es daraufhin in einer Privatschau, die so gut nachgefragt war, dass er von dem Eintrittsgeld eine Reise nach Paris finanzieren konnte und das Skandalbild im Salon du Champ-de-Mars zeigen konnte.

Lange vor Warhol fertigte Hodler Serien

Hodler war das, was man heute einen Selfmade-Man nennt. Er nutzte solche Skandale geschickt aus, um sich zu vermarkten, fertigte seine Bilder häufig in Serien an, die zwar nicht wie später bei Warhol fast identisch waren, sondern die Motive variierten, und drängte so mit Macht auf den Kunstmarkt. Der Schweizer entsprach mitnichten dem Klischee des verarmten Künstler-Genies, sondern war am Ende seines Lebens durch seine Kunst reich geworden.

Schweizer Nationalmaler F erdinand Hodler (1853- 1918) gilt als Wegbereiter des Expressionismus und der abstrakten Malerei. Charakteristisch für seine symbolistischen Bilder sind ein strenger, häufig symmetrischer Bildaufbau und die Darstellung von Gefühlszuständen. Endgültig zum Schweizer Nationalmaler wurde Hodler 1909. Die Schweizer Nationalbank wählte Motive seiner Bilder „Der Mäher" und der „Holzfällers" für zwei Banknoten.

Trotzdem haben die gemalten Serien nicht nur kommerziellen Hintergrund. Hodler stellte seine Figuren in immer wieder andere Perspektiven, Posen und emotionalen Zuständen dar. Oft wirken die abgebildeten Personen wie festgehalten in einer Momentaufnahme. Aneinandergereiht erinnern sie an Filmschnipsel, die sich zu einer Bewegung zusammensetzen lassen.

Nach dem Krieg stand Hodler wieder hoch im Kurs

So erscheinen zum Teil auch seine Darstellungen von Menschengruppen. Den vier Damen der „Heiligen Stunde“ zum Beispiel, die Hodler 1911 eingerahmt von Blumenornamenten gemalt hat, ist das Wiegen ihrer Körper unmittelbar anzusehen. Oder „Die Lebensmüden“ von 1882: fünf alte, sich ähnelnde Männer, jeder für sich in seiner Depression gefangen, die Zusammenschau einer Abfolge emotionaler Befindlichkeiten.

Die Berliner Ausstellung zeigt beeindruckende Porträts, darunter das von Hodlers sterbender Geliebten Augustin Dupin, und Landschaftsansichten, die so streng komponiert und in ihre geometrischen Grundformen zerlegt sind, dass es nur noch einer minimalen Verschiebung zur abstrakten Malerei bedarf.

Dem Skandalbild „Die Nacht“ hat Hodler übrigens knapp zehn Jahre später fünf aus dem Schlaf erwachende Frauen unter dem Titel „Der Tag“ gegenübergestellt. In der Ausstellung hängen sie sich gegenüber. Und in Berlin stand Hodler, der 1918 starb, schon bei Kriegsende wieder hoch im Kurs.

