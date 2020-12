Festival des osteuropäischen Film: wegen Corona diesmal nur online

Potsdam

„Die Grenze hat keine Bedeutung für mich. Jetzt haben wir ein Leben ohne sie – wir bewegen uns völlig frei“, sagt die 57-jährige Sofia in die Kamera. Die Polin wohnt an der Oder. Dort hat der Filmemacher Andreas Voigt sie getroffen. Er hat die weite, flache Landschaft hinter den Deichen an Oder und Neiße bereist und mit den Menschen dort über ihr Leben gesprochen: „Geschichten vom Rand, doch aus der Mitte Europas – Arbeit, Heimat, Liebe. Weggehen, Ankommen und Bleiben“, so beschreibt Voigt „Grenzland“, seinen neuen Film.

Für Sofia ist die Sache klar: Die Wende hat viel Positives gebracht. Andere hadern noch mit der Geschichte: „In der DDR gab es mehr Gemeinschaft“,erinnert sich eine Frau, die mangels Arbeit in den Westen ziehen musste, sich aber immer noch im Osten zuhause fühlt.

„Grenzland“ gewährt spannende und vielschichtige Einblicke in die Nachwendezeit und die deutsch-polnische Gegenwart. Zu sehen ist das Werk beim Cottbuser Festival des osteuropäischen Films. Es findet bereits zum 30. Mal statt – und zwar diesmal vom 8. bis 31. Dezember.

Filme on demand für 3,99 Euro

Eigentlich sollte das Festival wegen der Pandemie erstmals als duales Festival stattfinden: Mit physischen Vorführungen in Kinos und online per Stream. Doch die aktuellsten Corona-Beschränkungen unterbinden Kinobesuche. So wird ein Großteil der Produktionen online als Stream angeboten. Interessierte können auf den Festivalseiten nachschauen, welche Filme es als Video on Demand gibt und sie dann für 3,99 Euro pro Film leihen. „Manche Beiträge stehen nur limitiert zur Verfügung, weil es ja brandneue Filme sind. Buchen kann man ab sofort. Anschauen ab Festivalbeginn bis Donnerstag, 31. Dezember – und zwar wahlweise mit deutschen oder englischen Untertiteln“, erklärt Programmdirektor Bernd Buder.

Im Angebot sind in diesem Jahr erneut unterschiedlichste Stilrichtungen und Themen – vom Experimentalfilm bis zum kommerziellen Kino. Herzstück des Festivals ist der Spielfilmwettbewerb, indem zwölf Beiträge um die gläserne Lubina konkurrieren.

Mutter-Kind-Konflikt auf kroatisch

Wer Kammerspiele mag, die nah an den Protagonisten sind, der sollte den kroatischen Wettbewerbsbeitrag „Mater“ nicht verpassen: Es geht um eine Tochter – inzwischen selbst Mutter –, die in ihr Heimatdorf zurück geht, weil die eigene Mutter bettlägerig ist und langsam dement wird. Beide durchleben noch einmal einen Mutter-Tochter-Konflikt.

Liebhaber weiter Landschaften sollten sich „The Horse Thieves. Roads of Time“ anschauen. Dieser moderne Western aus Kasachstan zeigt ein Familienschicksal. Und aus der Türkei kommt die Produktion „In the shadows“, in der ein Minenarbeiter von einem Kamerasystem überwacht wird. Bis er eines Tages feststellt, dass hinter dem System niemand steht...

In einer Sonder-Reihe wird zudem das Scheinwerferlicht auf Tschechien geworfen: Zur Wahl stehen aktuelle Filme aus dem Nachbarland – von der augenzwinkernden Dokumentar-Komödie „Lost Coast“ bis zum emotionalen Vater-Tochter-Animationsdrama „Daughter“. Diese Tradition eines Länderschwerpunkts pflegt das Cottbuser Festival auch im 30. Jahr seines Bestehens.

Die Jury fuhr im Tschaika durch Cottbus

Dass es so lange überlebt, haben die Kino-Enthusiasten aus der Filmklubszene der DDR nicht gedacht, als sie 1990 das „Osteuropäische Nachwuchs- und Experimentalfilmfestival“ gründeten. Anfangs war es auch eher ein intimes Treffen ehemaliger Mitglieder ostdeutscher Filmklubs, die bis nachts um drei Beiträge schauten und anschließend das kopflastige postsozialistische Filmschaffen diskutierten.

Bei allem Ernst hatten die Festivalmacher aber auch viel Spaß: So lieh Mitbegründer Lutz Hattenbach eines Tages einen Tschaika aus und chauffierte in der sowjetischen Luxuslimousine die Festivaljury durch die Stadt. Der Tschaika ist Geschichte, geblieben ist die Idee, über die Grenzen hinweg zu den Nachbarn aus dem Osten zu schauen. Das hat dem Festival das Leben gerettet.

„ Ostdeutschland befand sich damals ähnlich wie alle anderen ex-sozialistischen Länder in einer Transformation“, sagt Buder. Durch die Filme habe man erleben könne, wie es den Menschen in den anderen Ländern geht, während sich die Gesellschaft fundamental veränderte. „Es war bewusst so gewählt, und heute können wir sagen, es war eine gute Strategie, die aufgegangen ist“, so Buder.

International bekanntes Filmfestival

Schon unter der Regie seines Vorgängers Roland Rust hat sich die Cottbuser Schau dank ihrer Kombination aus Publikumsfestival, Branchenfest und Co-Produktionsmarkt in der Filmwelt einen Ruf als das Fach-Festival für das osteuropäische Kino erarbeitet. Buder ist sich sicher: „Wer sich für den osteuropäischen Film und die dortige Filmwirtschaft interessiert, der kennt es auf jeden Fall.“

Auch bei Cineasten sind die sechs Tage im Kalender geblockt: 2019 haben sich in der Lausitz 22.000 Zuschauer und Zuschauerinnen mehr als 200 Filme aus 45 Ländern des gesamten mittel- und osteuropäischen Raumes angeschaut.

Preisverleihung am Samstag

Die Jubiläumsausgabe hat coronabedingt etwas weniger im Programm – rund 150 Filme werden digital verfügbar sein. Eine virtuelle Preisverleihung mit Bekanntgabe der Preisträger ist für Samstag, 12. Dezember, geplant. Neben seinem Geburtstag feiert das Festival in diesem Jahr auch den 30. Jahrestag der Gründung des Landes Brandenburg sowie 30 Jahre Wiedervereinigung. Drei thematische Schwerpunkte untersuchen diese Jubiläen.

Möglicherweise wird dann auch Frank-Walter Steinmeier via Stream nach Osteuropa reisen. Der Bundespräsident hat zum Cottbuser Jubiläum auf den besonderen Wert des Festivals hingewiesen – als Fenster gen Osten, das tiefe Einblicke in Gesellschaften erlaube, „von denen manche bei uns auch dreißig Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs nicht viel mehr wissen als das, was täglich in den Nachrichten berichtet wird.“ Wer sich auf die Filme dieses Festivals einlasse, sagt Steinmeier, „der sieht die Welt durch die Augen anderer, der fühlt mit und versteht besser“.

