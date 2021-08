Potsdam

Mitmachen, Ausprobieren, Zuhören – am Sonntagnachmittag konnten dann auch Kinder ab sechs Jahren das Faszinosum eines großen Orchesters im Potsdamer Nikolaisaal erleben. Einer zweifachen Mutter laufen an diesem Nachmittag mehrfach Freudenschauer über den Rücken, wenn sie ihren Jüngsten dabei beobachtet, mit wie viel Spaß er beim Instrumentenworkshop exotische Töne erzeugt. Und als zum Abschluss im großen Saal die Kammerakademie Potsdam die voluminöse zweite Sinfonie von Robert Schumann anspielt, wühlt der dramatische Orchesterklang auch ihr Inneres tief auf.

Kulturbotschafter der Stadt

Mit einem dreitägigen Veranstaltungswochenende für alle Geschmäcker und Altersklassen eröffnete der Nikolaisaal nach zehnmonatiger Pause die Saison 2021/22. Bevor am Samstag die Kammerakademie Potsdam (KAP), das Hausorchester des Nikolaisaals, mit zwei Solisten von Weltrang loslegen darf, erinnert Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) an die schwere Geburt des Orchesters vor 20 Jahren. Die KAP habe sich nicht nur zu einem „der wichtigsten Kulturbotschafter der Stadt“ entwickelt, sondern leiste auch äußerst engagiert soziokulturelle Stadtteilarbeit im Neubaugebiet Drewitz. Mit einem prüfenden Blick in den Saal erinnert Schubert daran, dass auch Besucher aus einem Haushalt nicht nebeneinander sitzen dürften, sondern, um der Pandemie zu trotzen, nur im Schachbrettmuster. „Ich wünsche eine schöne Saison, die hoffentlich nicht wieder gestoppt werden muss“, so Schubert.

Vor dem Konzert des Filmorchesters Babelsberg mit dem Sänger Max Mutzke hält Kulturministerin Manja Schüle eine originelle Rede. Quelle: Julius Frick

Der Staat und die Gänsehaut

Am Abend zuvor hatte Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) für eine Überraschung gesorgt, denn ihre unvermeidliche Eröffnungsrede fiel außergewöhnlich witzig und klug aus. Schüle wünschte dem Publikum „viele Gänsehautmomente“ und fuhr fort: „Sie werden sich nun fragen, was hat der Staat mit meiner Gänsehaut zu schaffen? Dass alles Private politisch ist, halte ich selbst für Quatsch. Aber Gänsehaut hat oft mit Gemeinschaft und mit Kunst zu tun. Gemeinsamen Kunstgenuss zu ermöglichen, das ist die Aufgabe einer Kulturministerin“, so Schüle.

Miki (Mihalji Kekenj) dirigiert das Filmorchester Babelsberg. Quelle: Julius Frick

Privater Klangkörper

Auf der Bühne hatte bereits das Filmorchester Babelsberg Platz genommen, bei dem es sich allerdings nicht um einen vom Land Brandenburg durchfinanzierten Klangkörper handelt. Doch ohne derartige Auftritte, die mit öffentlichen Geldern bezahlt werden, könnte das Privatorchester kaum überleben. Alle warteten gespannt auf den Solisten des Abends und Manja Schüle gelang auch hier eine originelle Überleitung: „Ich bin froh, den Namen Max Mutzke fünf Mal unfallfrei ausgesprochen zu haben.“

Max Mutzke im Nikolaisaal. Quelle: Julius Frick

Überzeugendes Falsett

Der deutsche Soulsänger und Songwriter brauchte einige Titel, bis Gefühlswärme auch seine eigentlich unspektakuläre Stimme einfärbte. Doch wenn er ins Falsett kippt, um sein Liebesglück oder seinen Liebesschmerz – geradlinig, ohne Vibrato – zu bekräftigen, trifft er Zuhörern mitten ins Herz. Dirigent Miki (Mihailj Kekenj) hat die Songs von Mutzke, die stets das große Kleine Glück feiern, effektvoll für Streicher und Bläser arrangiert. Dabei spielt er gern mit Anklängen an Gassenhauer von Klassikern wie Maurice Ravel oder Astor Piazzolla, aus denen er dann rhythmische Loops rausholt. „Beste Idee“, der aktuelle ARD-Olympiasong, erweist sich im Großformat musikalisch als ziemliche Niete, aber ein Lied wie „Das ist unsre Nacht/ sie wird von uns gemacht“ vermag durchaus eine Erektion der Nackenhaare auszulösen. Dirigent Miki passte auf, dass der sympathische Sänger (beide tragen weiße Turnschuhe) nicht zu sehr ins Quatschen kommt. Für die 14 Liebeslieder gibt es viel Beifall – von einem Saalpublikum, das im Schnitt 20 Jahre älter ist als der 40-jährige Mutzke.

Straßenfest vor dem Nikolaisaal Potsdam, hier der Auftritt der Band Dunkelbunt. Quelle: Julius Frick

Gut gelaunter Hiphop

Die Zielgruppe der Jugendlichen hatte sich indes draußen auf der Wilhelm-Staab-Straße beim Straßenfest eingefunden. Denn nach dem zündenden Auftritt der Formation Dunkelbunt und den würzigen Liedern des russischen Trios Scho steht ein Auftritt der angesagten Kreuzberger Band Make a Move auf dem Programm. Fünf enthusiastische Musiker potenzieren die schrillen Einfälle des Hip-Hoppers und Tausendsassas Jürgen Meyer, der am Schlagzeug sitzt und singt. Die Sechs wirkt wie eine Fortsetzung der legendären Fantastischen Vier, wenn sie tanzbaren Rap mit guter Laune und viel Ironie verbinden. Ihr Funk, Ska, Reggae oder Brass geht direkt in die Beine. Die Gänsehaut beim Open Air rührte also nicht von dem herbstlichen Kälteeinbruch, sondern aus dem emotionalen Erlebnis, Teil einer begeisterten Menge zu sein. Vor allem die Soli des Altsaxophonisten Steffen Heidemann, des Posaunisten Matthieu Pérot und des als Gast aufgebotenen Gitarristen Benjamin Kaiser (aus Werder an der Havel) setzten Achtungszeichen.

Die Sopranistin Anna Prohaska bei der Hauptprobe mit der Kammerakademie Potsdam. Quelle: Julius Frick

Zwei Klassikstars im Konzertsaal

Am Samstagabend waren es allein die Musikstücke und die Art des Vortrags, die das vegetative Nervensystem mobilisierten. Die Sopranistin Anna Prohaska und der Pianist Kristian Bezuidenhout rückten beim Konzert mit der KAP ihre Meisterschaft nicht exzentrisch in den Vordergrund. Ihre ganze Ausdruckskunst galt in jeder Phrase den Werken. Prohaska interpretierte mit malerischer Stimme und feiner Noblesse das Liebesflehen in Joseph Haydns „Berenice, che fai“. Und Bezuidenhout streichelte tiefenentspannt die Tasten selbst bei den temperamentvollen Läufen in Mozarts Klavierkonzert Nr. 6. Einen stilistischen Bruch erlebte das Publikum im Nikolaisaal, als die Kammerakademie unter Leitung von Antonello Manacorda die ohnehin schon recht bombastische zweite Sinfonie von Robert Schumann mit etwas zu viel Schmackes, Zack und Pathos aufführte. Doch ein zu viel an Gefühlen, wieder live präsent sein zu können, lässt sich natürlich nachvollziehen.

Von Karim Saab