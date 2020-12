Potsdam

„Fast alle, die mit ihm gearbeitet haben, nennen ihn Andi. Da mischt sich Respekt mit Zärtlichkeit...“, gibt Drehbuchautor Wolfgang Kohlhaase zu Protokoll. Geht das im Film-Metier überhaupt, dass ein Erfolgsregisseur als netter Kumpel auftritt?

Wer ist Andreas Dresen? Dieser Frage ging Hans-Dieter Schütt bereits vor sieben Jahren in einem Interview-Buch nach. Mit Filmen wie „Halbe Treppe“ (2002), „Sommer vorm Balkon“ (2006), „Wolke 9“ (2008) und „Halt auf freier Strecke“ (2011) hatte sich Dresen längst einen guten Namen gemacht. Der Potsdamer steht für eine Filmkunst, die die Künstlichkeit des Mediums gern vergessen macht. Wahrscheinlich steht er sogar für die Fortsetzung der Defa-Ästhetik unter bundesrepublikanischen Vorzeichen. Der deftige Realismus, alltagsnahe Figuren und überdeutliche Milieuzeichnungen sollten in der DDR aber in der Regel darüber hinwegtäuschen, dass die zentralen gesellschaftlichen Konflikte ausgespart blieben.

Andreas Dresen (l., „beste Regie“) und Alexander Scheer („beste männliche Hauptrolle“) in Hochstimmung bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises für den Kinofilm „Gundermann“. Quelle: Jens Kalaene/dpa

Der Film „Gundermann“ (2018) erhielt den Deutschen Filmpreis und brachte Dresen auch im Westen viel Anerkennung ein. Mit dem Triumph unterstrich der heute 58-Jährige seine DDR-Prägung. Mit Alexander Scheer in der Titelrolle warf Dresen noch einmal moralische Fragen auf, die im Wirkungsfeld der SED-Ideologie recht unterschiedlich beantwortet worden sind. Im Fokus steht ein bekennender Sozialist und melancholischer Liedermacher, der eigentlich nicht zum Helden taugt. Der zerrissene und widersprüchliche Charakter bot aber die Gelegenheit, ein differenziertes Bild von Menschen zu zeichnen, die sich in der DDR auf der besseren, weil antikapitalistischen Seite wähnten.

Alexander Scheer als Liedermacher Gerhard Gundermann in einer Szene des Films „Gundermann“ Quelle: Pandora Filmverleih

Der Interviewte und der Interviewer in diesem Buch haben Gundermanns Perspektive bis 1990 geteilt. Hans-Dieter Schütt wirkte in der DDR als maßgeblicher Propagandist des SED-Staates, machte dann aber einen tiefgründigen Läuterungsprozess durch. Seine Autobiografie mit dem Titel „Glücklich beschädigt. Republikflucht nach dem Ende der DDR“ erschien 2009. Der ehemalige Junge-Welt-Chefredakteur setzte sich im Mai 2020 weitere Male mit Dresen zusammen, um sein Porträt-Buch über den Regisseur um das Gundermann-Thema zu aktualisieren. Er entlockte Dresen Sätze wie diesen: „Wenn jeder in der DDR angeblich nur Täter oder Opfer oder Mitläufer war, dann war jeder ein Verlierer.“ Der heute 57-Jährige möchte den Menschen eine Stimme geben, die die DDR nicht verließen, damit sie sich „im heutigen Land“ besser aufgehoben fühlen. „Von der DDR bleibt mehr als das, wofür ich mich schämen soll“, lautet Dresens Credo nach 30 Jahren.

„Besser im Dschungel als im Zoo“

Geht es den beiden Herren vielleicht doch darum, die „Erziehungs- und Einschränkungsdiktatur“, wie Dresen die DDR einmal nennt, wieder in milderes Licht zu tauchen? Nein, es ist erstaunlich, mit was für klaren Worten sowohl der Filmemacher wie auch der Journalist über ihre ideologisierte erste Lebenshälfte sprechen. „Ich möchte weder die DDR zurückhaben noch das Defa-System. Keinesfalls. Besser im Dschungel als im Zoo“, meint Dresen über den Systemwechsel. Dabei charakterisiert sich der Absolvent der Babelsberger Filmhochschule eher als braven, zurückhaltenden, oft auch ängstlichen und unauffälligen Menschen mit einer großen Vorliebe für Geselligkeiten. Die eigenen Filme reflektiert er kritisch, aber auch stolz und verweist dabei immer wieder auf die Leistungen seiner Mitstreiter, die mit ihm seit Jahrzehnten durch dick und dünn gehen.

Andreas Dresen mit seiner Mutter, der Schauspielerin Barbara Bachmann, 2007 bei einer Ehrung in Potsdam. Quelle: Manfred Thomas

Schütt bringt Dresen unangestrengt zum Erzählen, allerdings nicht gerade systematisch. So erfährt der Leser viel über die Arbeit am Set, über die großen Risiken und Abenteuer, die die Filmcrew immer wieder eingehen musste, über Dresens Anschauungen und seinen Lebensweg. Als Trennungskind wuchs „Andi“ in einem Schweriner Neubaugebiet zunächst allein mit seiner Mutter auf, der Schauspielerin Barbara Bachmann, die am dortigen Theater engagiert war. Bei ihnen zog bald zog ihr Chef, der Schauspieldirektor Christoph Schroth, ein. In seiner Freizeit versuchte sich der Sprössling als Springreiter, ohne am Leistungssport Gefallen zu finden. Vor allem aber stellte er 1982 als Abiturient mit einer Schülertheater-Gruppe in Eigeninitiative eine „Urfaust“-Inszenierung in der Schulturnhalle auf die Beine. Die Anregung kam von seinem Stiefvater, dessen „Faust“-Inszenierung am Schweriner Staatstheater DDR-weit Beachtung fand. Nach der Wende stellte sich heraus, dass Dresens Hauptdarsteller, ein Mitschüler, die Laufbahn eines Stasi-Offiziers eingeschlagen hatte.

Der Regisseur (l.) tourte als Jugendlicher mit seinen Amateurfilmen über die Campingplätze. Quelle: Archiv Andreas Dresen

Schon in der Schulzeit drehte Dresen mit seinen Freunden erste Spielfilme mit einer Super-8-Schmalfilmkamera. Seine Leidenschaft ging so weit, dass er im Sommer mit einem Vorführgerät über die Campingplätze zog, um die Filme zu zeigen. Auf dem Fahradanhänger stand „Drefa“, eine ironische Abkürzung für „Dresen-Film-Arbeitsgemeinschaft“. Die Jugendlichen arbeiteten 1984 an einem Film, der das tabuisierte Thema der Ausreise aus der DDR anschnitt. Die Staatssicherheit bekam Wind davon und stand eines Morgens früh sieben Uhr vor der Tür, um die 18-Jährigen zum Verhör abzuholen. Das „bitteren Erweckungserlebnis“ entfaltete 1984 eine „einschüchternde Kraft“, berichtet Dresen.

Die Defa hatte ihn im Sommer 1982 für ein Volontariat angenommen, das aber erst am 1. März 1985 begann. Zuvor musste Dresen noch den Grundwehrdienst ableisten. Anschließend sammelte er weitere Erfahrungen als Super-8-Filmer, indem er sich dem Amateurfilmstudios Potsdam anschloss.

„Die Leipziger beschimpften uns“

„Ich durfte Film studieren, obwohl mein Vater in den Westen gegangen und ich selber für eine Pflichtzeit lang bei der Armee und zudem nicht in der Partei war“, bilanziert Dresen. Sein leiblicher Vater Adolf Dresen, bis 1977 Regisseur am Deutschen Theater, wechselte nach der Biermann-Ausbürgerung mit einem DDR-Pass ans Wiener Burgtheater. Da war Dresen 14 Jahre alt. Wie erlebte er zwölf Jahre später die Revolution?

Hierzu finden sich im Buch recht unterschiedliche Aussagen. „Im Herbst '89 demonstrierte ich mit in Leipzig – aber gegen die Wiedervereinigung... Die Leipziger beschimpften uns: , Kauft euch doch eine Insel!', ,Ihr Ewiggestrigen!'“, heißt es etwa. Die Zivilcourage der Bürgerrechtler würdigt Dresen aber in höchsten Tönen: „Ich habe großen Respekt vor denen, die in solchen Zeiten wirklich ungesichert vorangehen“ und „der Stimme der inneren Vernunft“ gefolgt sind.

Das Erschrecken 1989

Als Student durfte Dresen schon 1987 zu einem Amateurfestival ins österreichische Graz reisen. Lothar Bisky, von 1986 bis 1990 Rektor der Filmhochschule, der gegen „die politisch-ideologische Diversion der Westmedien“ in der DDR mehrere propagandistische Schriften veröffentlicht hatte, erlebte Dresen als Ermutiger und Freigeist. Doch ein echtes Umdenken setzte bei Dresen offenbar erst 1989 ein, ein Erschrecken darüber, „dass ich es so empörungslos hingenommen hatte, eingesperrt zu sein“. Das Buch enthält einen 16-seitigen Bericht von ihm, indem er seine schikanösen Erlebnisse 2004 bei einer Zwischenlandung auf dem Moskauer Flughafen schildert. Dresens Fazit: „Ich habe es gut, in mein Land ist der Westen gekommen.“

Andreas Dresen 2017 im Gespräch mit jungen Reportern an der Filmuniversität Babelsberg. Quelle: Christel Köster

In dem Buch trifft der Leser auf zwei Männer, die auf unaufgeregte, sympathische Weise ihre Lebenserfahrungen reflektieren. Dabei putzen sie sich nicht als Erfolgsmenschen heraus und bringen auch persönliche Krisen zur Sprache. Nach der Totgeburt eines Kindes trennten sich 2009 Dresen und seine langjährign Partnerin. Die anschließende Depression konnte er nur mit Hilfe eines Therapeuten aufarbeiten. Auch die Episode einer unglücklichen Liebe zu einer Hauptdarstellerin verhehlt er nicht. Dass er „den besten Zeitpunkt für eine Familiengründung verpasst“ hat“, obwohl er gern Vater geworden wäre, benennt Dresen als persönliches Defizit. Da kann er sich nur mit einer Weisheit trösten, die er schon als Kind oft zu hören bekam: „Man kann im Leben ebend nicht alles haben.“

Hans-Dieter Schütt: Andreas Dresen. Glücks Spiel. Porträt eines Regisseurs. be.bra verlag, 304 Seiten, 22 Euro.

Von Karim Saab