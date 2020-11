Potsdam

Was bedeutet Mitmenschlichkeit im 21. Jahrhundert? Welche Abstände gilt es zu wahren? Derzeit legt Corona den Menschen neue Umgangsformen auf. Aber auch jenseits der Epidemie verschiebt sich durch die Digitalisierung der Welt das Verhältnis zwischen Nähe und Distanz. Technologische Errungenschaften machen es möglich, Lebenswelten unterschiedlicher Räume und Zeiten zu verbinden. Die Bildtelefonie überbrückt Kontinente. Und Eindrücke aus überwundenen Epochen lassen sich dank VR-Brillen und Augmented Reality (Erweiterte Realität) glaubwürdig ins Hier und Heute beamen.

Tagung im virtuellen Raum

Auch Tagungen werden bereits im virtuellen Raum durchgeführt. Die drei Brandenburger Repräsentanten eines Verbundprojektes mit Namen SPUR.lab ließen es sich am Montag aber nicht nehmen, höchstpersönlich im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte (HBPG) in Potsdam zu erscheinen. Gastgeber Kurt Winkler begrüßte die Wissenschaftler zu einem „hybriden Format“. Die wenigsten saßen im Saal, die meisten hatten sich über Vimeo aus allen Ecken Deutschlands zugeschaltet.

Auf einer großen Leinwand erschien zunächst wie eine Übermutter Friederike Tappe-Hornbostel. Die Sprecherin der Kulturstiftung des Bundes sprach von einer „zeitgenössischen Herkulesaufgabe“, für die der „Fonds Digital“ 15 Millionen Euro zur Verfügung stelle. In insgesamt 15 Bereichen soll interdisziplinär erforscht werden, welchen Sinn und Zweck die Digitalisierung mit sich bringt, welche Chancen und Risiken sich mit den erstaunlichen Innovationen verbinden.

SPUR.lab ist ein Abkürzung aus englischen Vokabeln. Das Akronym versucht, drei Elemente unter einen Hut zu bringen: einen speziellen Ort, die erweiterte virtuelle Realität und das herkömmliche Erzählen von Geschichten. Lab steht für Labor, meint also so etwas wie eine Versuchswerkstatt. Infos unter www.spurlab.de

Axel Drecoll hofft, den Zivilisationsbruch in den KZ-Gedenkstätten Sachsenhausen und Ravensbrück effektiv darstellen und vermitteln zu können. „Die Zeitzeugen verschwinden, das ist unausweichlich und ein Verlust, der eigentlich nicht zu ersetzen ist“, sagte der Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten im HBPG. Ihr Wirken lässt sich aber offenbar digital verlängern. Die FAZ berichtete am gleichen Tag von zwei Hologramm-Figuren in der KZ-Gedenkstätte Dachau. Besucher brauchen nur eine 3D-Brille aufzusetzen, um diese gestikulierend zu erleben. Wesen, Persönlichkeit und Weltbild zweier realer Zeitzeugen wurden als Datenmaterial substituiert und können bereits tausend Schüler-Fragen verstehen und Antworten liefern.

Schichtung der Spuren

Doch besitzen derartige Avatare genügend Autorität und Glaubwürdigkeit? Welche ethischen Standards sollen gelten, wenn die Verbrechen der NS-Zeit digital erzählt werden? Drecoll betonte, wie wichtig ihm „kritische Reflexion“ sei und „die Fähigkeit, Quellen einordnen zu können“. Viele Besucher und Nachfahren der Opfer wünschten sich aber eine Zeitreise, so Drecoll. „Die Technik kann helfen, Schichtungen der Spuren aufzurufen. Das Gelände in Sachsenhausen zum Beispiel ist mehrfach überformt worden“. Schon auf einem Handy lassen sich Rudimente in Gesamtbilder einordnen, die so nicht mehr existieren.

Die Gefahr beim Eintauchen

„Die neuen Prototypen des Storrytellings“ möchte Kurt Winkler in die nächste Dauerausstellung integrieren. Doch eine Ausstellung, weiß er, ist nicht mehr auf einen Ort beschränkt, sie lässt sich auch im Internet abrufen. Der Historiker spricht – wie gegenwärtig viele Künstler – von „Immersion“ , was er mit „Eintauchen“ übersetzt. Aber er möchte „die Gefahr vermeiden, beim Eintauchen distanzlos zu werden“.

Sollten Gedenkstättenbesucher den Eindruck haben können, Häftlingsappelle, Verhöre und Hinrichtungen live zu erleben? Ist es zielführend, das Gefühl der Ohnmacht nachvollziehbar zu machen? „Reenactment stelle ich mir nicht vor“, meint Winkler. Aber die Nachstellung historischer Situationen auf der Wahrnehmungsebene ist gerade in englischsprachigen Museen ziemlich üblich.

Angst vor der Lokomotive

„Immersion ist im Kino nichts Neues“, stellte Stella Donata Haag von der Filmuniversität Babelsberg fest. „Die Leute waren am Anfang erschrocken, wenn ein Zug auf sie zufuhr.“ Die Leiterin der Forschung verwies auf die vielen Erfahrungen im Gamingbereich. Es ginge darum, „den Grat zwischen Engagement und Manipulation neu zu definieren“. Neu sei: „Digitale Bilder sind Ergebnis einer Bildgebung und nicht mehr einer echten Spur“.

