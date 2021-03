Potsdam

Wie sieht es in Ihren Bücherregalen aus, liebe Leser? Haben Sie schon Lesestoff fürs Frühjahr, vielleicht auch gezielt für die Ostertage, vorrätig? Falls nicht – oder falls Sie auch abseits der Feiertage auf der Suche nach neuen Büchern sind – haben wir hier Anregungen für Sie.

Die MAZ hat Leser gefragt, welche Bücher sie gerade am liebsten Lesen, welche sie empfehlen können. Das ist das Ergebnis – viel Spaß beim Stöbern!

Sebastian Fitzek: „Der Heimweg“ und „Das Geschenk“

Thriller-Meister Sebastian Fitzek hat es gleich mit zwei Titeln in die Empfehlungen der MAZ-Leser geschafft: Mit seinen Psychothrillern „Der Heimweg“ und „Das Geschenk“.

Sebastian Fitzek: „Der Heimweg“. Quelle: Verlag

In „Der Heimweg“ geht es um Jules Tannberg, die ehrenamtlich für ein einen Telefonservice für Frauen arbeitet, die zu später Stunde auf ihrem Heimweg Angst bekommen und sich einen telefonischen Begleiter wünschen, dessen beruhigende Stimme sie sicher durch die Nacht nach Hause führt - oder im Notfall Hilfe ruft. Bisher ist immer alles gut gegangen. Nun aber hat Jules Klara am Telefon, die glaubt, von einem Mann verfolgt zu werden, der sie schon einmal überfallen hat. Und nicht nur das: er hat mit Blut ein Datum – Klaras Todestag – auf ihre Schlafzimmerwand gemalt. Dieser Tag bricht in zwei Stunden an.

Sebastian Fitzek: „Das Geschenk“. Quelle: Verlag

In „Das Geschenk“ erzählt Fitzek eine Geschichte um den Analphabeten Milan Berg, der einer Entführung auf der Spur ist. Als er die Suche nach dem entführten Mädchen aufnimmt, beginnt für ihn eine albtraumhafte Irrfahrt, an deren Ende eine grausame Erkenntnis steht: Manchmal ist die Wahrheit zu entsetzlich, um mit ihr weiter zu leben - und Unwissenheit das größte Geschenk auf Erden.

Juli Zeh: „Über Menschen“ und „Unterleuten“

Ebenfalls mit zwei Büchern dabei ist Juli Zeh. Die Titel? Natürlich „Über Menschen“ und „Unterleuten“.

Juli Zeh: „Unterleuten“. Quelle: Verlag

Mit „Unterleuten“ veröffentlichte Juli Zeh 2016 einen Gesellschaftsroman, der fast ausschließlich in einem fiktiven Dorf – „Unterleuten“ – in Brandenburg spielt. Das Gefüge des Dorfes gerät durcheinander, als eine Investorenfirma einen Windpark bauen will: Entsprechend ihrem persönlichen Interesse sind die Bewohner (Alteingesessene und Zugezogene gleichermaßen) mal Gegner, mal Befürworter der Pläne. Die Seiten wechseln. Alte Rechnungen werden präsentiert, Beziehungen verändert. Der Roman führt vor, dass es keine Wahrheit gibt, sondern immer nur Perspektiven.

Juli Zeh: „Über Menschen“. Quelle: Verlag

In „Über Menschen“ flieht der Leser mit Dora aus dem hysterisch überdrehten Berlin (und dem Corona-Lockdown) aufs Land – es geht in ein (wieder fiktives) Dorf in der Prignitz. Aber ganz so idyllisch wie gedacht ist Bracken dann doch nicht. Und Dora fragt sich, warum sie eigentlich in die Prignitz gezogen ist: Abstand von Robert, ihrem Freund, dem verbissenen Klimaaktivistend? Zuflucht wegen der inneren Unruhe, die sie nachts nicht mehr schlafen lässt? Antwort auf die Frage, wann die Welt eigentlich so durcheinandergeraten ist? Während Dora noch versucht, die eigenen Gedanken und Dämonen in Schach zu halten, geschehen in ihrer unmittelbaren Nähe Dinge, mit denen sie nicht rechnen konnte. Ihr zeigen sich Menschen, die in kein Raster passen, ihre Vorstellungen und ihr bisheriges Leben aufs Massivste herausfordern und sie etwas erfahren lassen, von dem sie niemals gedacht hätte, dass sie es sucht.

Matthias Brandt: „Blackbird“

Matthias Brandt: „Blackbird“. Quelle: Verlag

Matthias Brandt erzählt in „Blackbird“ die Geschichte des 15-jährigen Morten „Motte“ Schumacher, dessen Leben nach einem Anruf Kopf steht. Sein bester Freund Bogi ist plötzlich schwer krank. Kurz danach fährt Jacqueline Schmiedebach vom Einstein Gymnasium auf einem Hollandrad an ihm vorbei, und die nächste Erschütterung nimmt ihren Lauf. Zwischen diesen beiden Polen, der Möglichkeit des Todes und der Möglichkeit der Liebe, spitzen sich die Ereignisse immer weiter zu, geraten außer Kontrolle und stellen Motte vor unbekannte, schmerzhafte Herausforderungen. Doch zum richtigen Zeitpunkt sind die richtigen Leute an Mottes Seite und tun genau das Richtige. Und er selbst schaut den Dingen mutig ins Gesicht, mit scharfem Blick und trockenem Witz.

Erich Kästner: „Der Gang vor die Hunde“

Erich Kästner: „Der Gang vor die Hunde“. Quelle: Verlag

„Fabian“ ist Erich Kästners Meisterwerk. Doch der Roman wurde vor seinem Erscheinen verändert und gekürzt. Jetzt liegt er zum ersten Mal so vor, wie ihn Kästner geschrieben und gemeint hat – unter dem Titel, den Kästner ursprünglich vorgesehen hatte: Der Gang vor die Hunde.

Stephen King: „Friedhof der Kuscheltiere“ und „Später“

Die MAZ-Leser mögen es gruselig. Nach Sebastian Fitzek ist auch Stephen Kind mit gleich zwei Büchern in den Buchtipps vertreten: „Friedhof der Kuscheltiere“ und „Später“.

Stephen King: „Friedhof der Kuscheltiere“. Quelle: Verlag

In „Friedhof der Kuscheltiere“ geht es um einen kleinen Tierfriedhof, hinter dem eine verwünschte indianische Grabstätte liegt. Ob Katze oder Mensch: Wer hier beerdigt wird, wird zum Albtraum für die Hinterbliebenen.

Stephen King: „Später“. Quelle: Verlag

In „Später“ erzählt King die Geschichte vom Jamie Conklin, der in Manhattan aufwächst und wirkt wie ein normaler neunjähriger Junge. Seinen Vater hat er nie kennengelernt, aber er steht seiner Mutter Tia, einer Literaturagentin, sehr nahe. Die beiden haben ein Geheimnis: Jamie kann von klein auf die Geister kürzlich Verstorbener sehen und sogar mit ihnen reden. Und sie müssen alle seine Fragen wahrheitsgemäß beantworten. Tia hat sich gerade aus großer finanzieller Not gekämpft, da stirbt ihr lukrativster Autor. Der langersehnte Abschlussband seiner großen Bestsellersaga bleibt leider unvollendet – wäre da nicht Jamies Gabe. Die beiden treten eine Reihe von unabsehbaren Ereignissen los, und schließlich geht es um, nun ja, Leben und Tod.

Carla Maria Heinze: „Brandenburger Gold“

Carla Maria Heinze: „Brandenburger Gold“. Quelle: Verlag

Jetzt wird es regional. „Brandenburger Gold“ spielt in der Potsdamer Pirschheide, wo ein Mann durch eine Weltkriegsbombe getötet wird, kurz darauf gibt es weitere Tote. Eine Spur führt Kriminalhauptkommissar Maik von Lilienthal in die Zeit des Zweiten Weltkriegs und zu drei Männern, die vor über siebzig Jahren eine folgenschwere Entscheidung getroffen haben, die sie bis zu ihrem Tod miteinander verband. Als sich Lilienthals Mutter Enne, Fallanalytikerin im Ruhestand, auch noch gegen seinen Willen in die Ermittlungen einmischt und in Lebensgefahr gerät, zählt jede Sekunde.

James Gould-Bourn: „Pandatage“

James Gould-Bourn: „Pandatage“. Quelle: Verlag

Danny Malooley war noch nie ein Glückspilz, gerade hat er es aber besonders schwer. Seit seine Frau vor etwas mehr als einem Jahr bei einem Unfall ums Leben gekommen ist, läuft gar nichts mehr glatt. Sein kleiner Sohn Will hat aufgehört zu sprechen, Danny verliert den Job, und als ihm auch noch sein Vermieter mit Rausschmiss droht, kauft er von seinem letzten Geld ein Pandakostüm, um als Tanzbär Geld zu verdienen. Doch tanzen kann er leider auch nicht. Anfangs macht sich Danny vor allen Dingen lächerlich, aber als sich die Pole-Tänzerin Krystal seiner erbarmt und ihm Tanznachhilfe gibt, klingelt die Kasse so leidlich. Als Pandabär verkleidet beobachtet Danny eines Tages, wie sein kleiner Sohn Will von anderen Jungen schikaniert wird, und schreitet ein. Will fasst Vertrauen in den vermeintlich fremden Panda. Und er spricht.

Madeline Miller: „Ich bin Circe“

Madeline Miller: „Ich bin Circe“. Quelle: Verlag

„Ich bin Circe“ erzählt die Gottinnensgeschichte neu. Circe ist Tochter des mächtigen Sonnengotts Helios und der Nymphe Perse, doch sie ist ganz anders als ihre göttlichen Geschwister. Ihre Stimme klingt wie die einer Sterblichen, sie hat einen schwierigen Charakter und ein unabhängiges Temperament; sie ist empfänglich für das Leid der Menschen und fühlt sich in deren Gesellschaft wohler als bei den Göttern. Als sie wegen dieser Eigenschaften auf eine einsame Insel verbannt wird, kämpft sie alleine weiter. Sie studiert die Magie der Pflanzen, lernt wilde Tiere zu zähmen und wird zu einer mächtigen Zauberin. Vor allem aber ist Circe eine leidenschaftliche Frau: Liebe, Freundschaft, Rivalität, Angst, Zorn und Sehnsucht begleiten sie, als sie Daidalos, dem Minotauros, dem Ungeheuer Scylla, der tragischen Medea, dem klugen Odysseus und schließlich auch der geheimnisvollen Penelope begegnet. Am Ende muss sie sich als Magierin, liebende Frau und Mutter ein für alle Mal entscheiden, ob sie zu den Göttern gehören will, von denen sie abstammt, oder zu den Menschen – die sie lieben gelernt hat.

Ben Aaronovitch: „Die Flüsse von London“

Ben Aaronovitch: „Die Flüsse von London“. Quelle: Verlag

Sie mögen Krimis, sind aber auch für Fantasy zu haben? Dann ist die Reihe um Polizist Peter Grant von Ben Aaronovitch vielleicht genau das Richtige für Sie. Los geht es mit Band 1 „Die Flüsse von London“. Das Beste daran: Wenn Sie mit Peter Grant warm werden, warten gleich noch eine ganze Reihe weiterer Bände auf Sie.

Darum geht es im ersten Band: Peter Grant ist Police Constable in London mit einer ausgeprägten Begabung fürs Magische. Was seinen Vorgesetzten nicht entgeht. Auftritt Thomas Nightingale, Polizeiinspektor und außerdem der letzte Zauberer Englands. Er wird Peter in den Grundlagen der Magie ausbilden. Ein Mord in Covent Garden führt den frischgebackenen Zauberlehrling Peter auf die Spur eines Schauspielers, der vor 200 Jahren an dieser Stelle den Tod fand.

„Kleines Wörterbuch für Liebende“ von Xiaolu Guo

„Kleines Wörterbuch für Liebende“ von Xiaolu Guo. Quelle: Verlag

Die junge Chinesin Zhuang reist zum ersten Mal in den Westen und taucht in eine fremde Welt ein. Sprache und Umgangsformen, Essen und Trinken, Liebe und Sex - alles ist befremdlich, überraschend und manchmal unbegreiflich. Ebenso amüsante wie erhellende Missverständnisse verbinden sich zu einem rasanten Verwirrspiel zwischen Ost und West und Mann und Frau.

Tania Schlie: „Die Kirschen der Madame Richard“

Tania Schlie: „Die Kirschen der Madame Richard“. Quelle: Verlag

Mitten in einem verwilderten Kirschhain entdeckt Miriam aus Hamburg auf der Durchreise durch das Dorf Montbolo in den französischen Pyrenäen ein verwunschenes altes Haus. Und sie beschließt, nach Montbolos zu ziehen. Miriam nimmt sich vor, ihr Haus im Alleingang zu renovieren und von nun an von der Kirschernte zu leben. Doch sie hat nicht mit der skurrilen Dorfgemeinschaft und den Eigenarten uralter Kirschsorten gerechnet - und schon gar nicht mit dem unverschämt charmanten Nachbarn Philippe, der ihr Herz höherschlagen lässt.

„Jigsaw Man – Im Zeichen des Killers“ von Nadine Matheson

„Jigsaw Man – Im Zeichen des Killers“ von Nadine Matheson. Quelle: Verlag

In „Jigsaw Man“ wird es wieder blutig. Der Jigsaw Man liebt Puzzles über alles. Doch ein perfektes Puzzle ist nur eines, das in seine Einzelteile zerlegt ist. Nur so kann er die wahre Schönheit erkennen – indem er jedes Teil für sich betrachtet. Hände, Füße, Beine, Arme, Köpfe. Welche Freude! Und wahre Freude muss man teilen, nicht wahr?

Jean M. Aurel: Erdenkinder-Zyklus

Jean M. Auel: „Ayla und der Clan des Bären“. Quelle: Verlag

Die Kinder der Erde ist ein sechsbändiger Romanzyklus der Autorin Jean M. Auel rund um die Heldin Ayla, dessen erster Band, „Ayla und der Clan des Bären“, bereits 1980 erschien.

Ayla lebt vor 30.000 Jahren in einer Zeit, in der Schnee und Eis weite Teile des europäischen Kontinents bedecken. Als während eines Erdbebens Aylas Stamm vernichtet wird, irrt sie ziellos umher und überlebt nur knapp den Angriff eines Höhlenlöwen. Völlig entkräftet wird sie vom Clan des Bären gefunden und aufgenommen. In Iza, der Heilerin des Clans, und deren Bruder Creb, einem mächtigen Medizinmann, findet Ayla neue Eltern. Bald schon ergeben sich Konflikte durch Aylas Andersartigkeit. Nicht nur ihr Aussehen, sondern auch ihre seltsame Art, durch Laute zu kommunizieren, befremden die Clan-Mitglieder. Bald lernt Ayla, auf die „richtige“ Art zu sprechen - in der Gebärdensprache.

Viele Verhaltensregeln und Tabus, die den Frauen des Bärenclans auferlegt sind, bereiten der selbstbewussten Ayla auch weiterhin Probleme. Mit Feuereifer stürzt sich Ayla in ihre Ausbildung zur Medizinfrau, denn darin sieht sie ihre einzige Chance, in Zukunft vom Clan akzeptiert zu werden. Doch ihr unabhängiges Wesen lässt sich nicht unterdrücken.

Susanne Schmidt: „Machen Sie mal zügig die Mitteltüren frei“

Susanne Schmidt: „Machen Sie mal zügig die Mitteltüren frei“. Quelle: Verlag

Jetzt wird’s unterhaltsam. Als Busfahrerin in Berlin hat Susanne Schmidt schon alles erlebt. Für sie ist es der schönste Beruf der Welt. Man ist frei, immer unterwegs und Königin der ganzen Stadt.„Machen Sie mal zügig die Mitteltüren frei“ ist eine Liebeserklärung an alle Heldinnen und Helden des Nahverkehrs. Wo Wahn und Witz dicht beieinanderliegen, sich das soziale Mikroklima an jeder Haltestelle ändert und manchmal sogar ein Fuchs zusteigt.

Renate Bergmann: „Fertig ist die Laube“

Renate Bergmann: „Fertig ist die Laube“. Quelle: Verlag

Online-Omi Renate Bergmann geht unter die Gärtnerinnen – mit Gummistiefeln und Rosenschere ausgestattet, geht es für sie in die Kleingärtnerkolonie. Langweilig wird es dort nie.

Zum Hintergrund, falls Sie, liebe Leser, Frau Bergmann noch nicht kennen: Renate Bergmann, geb. Strelemann, 82, lebt in Berlin-Spandau. Sie war Trümmerfrau, Reichsbahnerin und hat vier Ehemänner überlebt. Renate Bergmann ist Haushalts-Profi und Online-Omi. Ihre riesige Fangemeinde freut sich täglich über ihre Tweets und Lebensweisheiten im „Interweb“ – und über jedes neue Buch.Der Kopf hinter den Tweets und hinter Frau Bergmann überhaupt ist Torsten Rohde, Jahrgang 1974. Er hat in Brandenburg/Havel Betriebswirtschaft studiert und als Controller gearbeitet. Sein Twitter-Account @RenateBergmann entwickelte sich zum Internet-Phänomen. Es folgten mehrere Bestseller unter dem Pseudonym Renate Bergmann und viele ausverkaufte Tourneen.

Dr. Ulrike Koock: „Frau Doktor, wo ich Sie gerade treffe...“

Dr. Ulrike Koock: „Frau Doktor, wo ich Sie gerade treffe...“. Quelle: Verlag

Es bleibt unterhaltsam mit „Frau Doktor, wo ich Sie gerade treffe...“, ein Buch, in dem Dr. Ulrike Koock erzählt, warum Sie mir Leib und Seele Landärztin ist.

Neuigkeiten erfährt Frau Doktor Koock sofort. Denn sie ist beste Freundin, Z-Sternchen, Autoritätsperson, Mangelware. Koocks Alltag könnte nicht bunter sein: Tapfer trotzt sie dem Mega-Patientenansturm zu Quartalsbeginn, meistert im Handumdrehen Notfälle von Psychosen bis Herzinfarkt, tröstet die einsame Oma, überwindet realitätsfremde Gesetzeshürden, pariert ungenierte Flirtversuche und rückt skurrile medizinische Ansichten zurecht. Als Dank gibt es dafür auch schon mal frische Eier vom Hof. Eine offenherzige Liebeserklärung an den schönsten Beruf der Welt – mit all seinen liebenswerten verschrobenen und ganz normalen Patienten, für die sie gerne mal einen Hausbesuch extra fährt.

