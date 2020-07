Berlin

Corona hatte die Schau Ende März ins Internet verbannt. Wer die erste große John-Heartfield-Ausstellung seit Jahrzehnten in der Berliner Akademie der Künste sehen wollte, musste sich mit Online-Führungen, digital aufbereitetem Bildmaterial und Kamerafahrten durch die Ausstellungsräume begnügen. Durchaus lohnenswert.

Doch was ist das schon gegen ein Original? Mittlerweile kann man seine Fotomontagen, Buchtitelgestaltungen, Bühnenbilder in der Ausstellung „ John Heartfield. Fotografie plus Dynamit“ in echt betrachten.

„Revolutionäre Schönheit“

Wer kennt sie nicht, die Propaganda-Plakate der KPD aus den 20er- und 30er-Jahren? „Fünf Finger hat die Hand. Wählt Liste fünf!“ Heartfield war ein Meister der Agitprop-Kunst. Aber er war weit mehr.

Er hat die Fotomontage zu einer eigenständigen Kunstform entwickelt, deren Ästhetik mehr transportiert als ihre einfache Botschaft. Der französische Schriftsteller Louis Aragon sprach angesichts seiner Arbeiten in den 30er-Jahren von „revolutionärer Schönheit“.

Politisch war Heartfields Kunst notgedrungen, denn die Welt, in der er lebte, war hochpolitisch. Ein Schlüsselerlebnis für ihn war der Erste Weltkrieg. Die Erfahrung des Grauens durch einen industriellen Vernichtungskrieg ließen ihn zeitlebens zum Kriegsgegner werden.

Aus Helmut Herzfeld wurde John Heartfield

Aus Protest gegen die Britenhetze in der deutschen Öffentlichkeit wechselte er den Namen: Aus Helmut Herzfeld wurde John Heartfield. Mit George Grosz und Raoul Hausmann schloss er sich der Berliner Dada-Bewegung an, die mit den Mitteln der Kunst die Sinnfreiheit und Abgründigkeit der bürgerlichen Gesellschaft zu entlarven suchte.

Heartfield bediente sich dafür der Fotomontage. Seine Arbeiten waren bissig, gehässig, ironisch und mitunter zynisch. Er entwickelte eine neue Bildsprache, die die Missstände auf den Punkt bringen sollten. Seine gelegentlich brachiale Kombinatorik von Text und Bild sollte helfen, über den Zustand der Welt aufzuklären.

Fotografie plus Dynamit

Der Kunstkritiker Adolf Behne nannte seine Arbeiten 1931 „Photographie plus Dynamit“ – daher der Titel der Ausstellung. Seine Montagen zündeten vor allem deshalb, weil sie dem Betrachter kein fertiges Bild vorgaukelten, sondern die eigene Konstruiertheit offenlegten.

Gleich nach Kriegsende war Heartfield in die frisch gegründete KPD eingetreten. In den 30er-Jahren arbeitete er für die linke „Arbeiter-Illustrierte-Zeitung“ (AIZ). 237 Fotomontagen schuf Heartfield für die Zeitung, darunter 36 Titelbilder. Eines der Bekanntesten: Hitler, die Hand zum Hitlergruß nach hinten geklappt, empfängt das Geld der deutschen Industrie: „Hinter mir stehen Millionen“.

Den Genossen in der DDR war er nicht geheuer

Das antifaschistische Engagement bescherte Heartfield im März 1933 Besuch von der SA. Er rettete sich mit einem Sprung vom Balkon, floh nach Prag, wo die AIZ im Exil noch eine Weile weiter erschien. 1938 entkam er vor den Nazis nach London, nach dem Krieg ging er 1950 in die DDR. Dort wäre er gerne der Designer des Sozialismus geworden. Doch der Westexilant war den Genossen in Ost-Berlin nicht geheuer.

Und seine Kunst schon gar nicht. War Heartfield in den 20er-Jahren in der Sowjetunion noch als revolutionärer Künstler hofiert und seine Arbeitsmethode gegen die als formalistische und kleinbürgerliche Linksabweichler denunzierten Konstruktivisten in Stellung gebracht worden, ereilte ihn nun selbst der Formalismusvorwurf. Seine Montagen entsprachen nicht den Vorstellungen eines Sozialistischen Realismus.

Brecht holte ihn Mitte der 50er-Jahre nach Berlin, wo Heartfield Bühnenbilder, Plakate und Programmhefte fürs Theater entwarf. Die Ausstellung zeigt Arbeiten aus allen Lebensstationen und dokumentiert die Arbeitsweise dieses großen Avantgardisten.

John Heartfield. Fotografie plus Dynamit. Akademie der Künste, Berlin, Pariser Platz 4, Di-So, 11-19 Uhr, bis 23. 8. Tickets möglichst online buchen über www.adk.de

Von Mathias Richter