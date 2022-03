Das Brandenburger Theater (BT) setzt wieder auf Eigenproduktionen. In der Belegschaft und in der Leitung des Hauses gab es in den letzten Jahren viel Unruhe. Die Pandemie hat den Neubeginn zusätzlich erschwert. Der Künstlerische Leiter Frank Martin Widmaier zieht für sich trotzdem eine positive Bilanz.