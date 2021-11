Potsdam

Ein großer, alter, weißer und waiser Mann wurde am Dienstagabend im Filmmuseum Potsdam geeehrt. Wolfgang Kohlhaase feierte im März seinen 90. Geburtstag. Christine Handke, die künstlerische Leiterin des Filmmuseums, lud die Weggefährten und Freunde des überragenden Drehbuchautors zu einer öffentlichen Ehrung nach Potsdam ein. Und sie waren auch zahlreich erschienen, angefangen von den Regisseuren Volker Schlöndorff und Andreas Dresen bis hin zum Romancier Eugen Ruge. Kohlhaase habe sich sein Leben lang „nicht für Ideologien, sondern für Menschen“ und echte Lebensfragen interessiert. Er habe „sozial genau“ beobachtet, mit „lakonischem Humor“ eher „leise Töne“ angeschlagen und „mit Herz und Verstand“ über 70 Jahre ein gewaltiges Werk geschaffen. Nur mit einem Satz lag sie falsch: „Ich gratuliere Dir herzlich im 90. Lebensjahr!“ Es ist bereits das 91.!

Aus der Reserve gelockt

Bevor sein letzter, vor vier Jahren herausgekommener Kinofilm „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ angeworfen wurde, nahm der Jubilar mit dem Filmjournalisten Ralf Schenk auf der Bühne vor der Leinwand Platz. Beide haben im Auftrag der Defa-Stiftung schon viele Stunden miteinander geredet, um Kohlhaases Leben und Schaffen für die Nachwelt zu dokumentieren. Mit einer guten Frage gelang es Schenk, die Qualitäten des Erzählers und Zeitzeugens aus der Reserve zu locken. „Was hat für Sie das Jahr 1945 bedeutet? Und wie waren Sie vorher 14 Jahre durch die Nazijahre gekommen?“

Der Irrsinn als Normalität

„Der Irrsinn eines Krieges erschien wie Normalität. Jede Kindheit ist eine Idylle und für mich war der Krieg das Alltägliche, Normale“, antwortete er. „Ich habe Flaksplitter gesammelt. In jeder Laubenkolonie standen schwere Kanonen. Die Kaninchen rammten sich vor Angst das Herz aus dem Leib. Man konnte 43/44 die Uhr stellen, so pünktlich kamen die Mosquitos aus England. Auch das war normal“, so Kohlhaase. Und dann erzählte er weiter druckreif, dass er oft ins Kino gegangen sei, um den Nazi-Propagandafilm „Kolberg“ zu sehen. Die Vorstellungen seien immer vom Fliegeralarm unterbrochen worden. „Der magische Satz, auf den ich wartete, war: ,Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.’“

Wolfgang Kohlhaase im Gespräch mit dem Journalisten Ralf Schenk. Quelle: Julius Frick

Die Filme der Sieger

Der Sohn eines Maschinenschlossers aus Berlin-Adlershof erlebte dann den Einmarsch der Siegerarmeen. „Es wurde gesagt, wenn der Krieg verloren geht, geht die Welt unter. Ich merkte aber, hier ging nichts verloren, hier fing was an. Es war auch ein wunderbarer Frühling. Man wurde über Nacht Pazifist, hat die alten Jacken ausgezogen, die alten Muster nicht mehr bedient. Und die Armeen brachten ihre Filme mit.“ Die russischen Revolutionsfilme aus den 1920er Jahren seien zwar in der Stalinzeit entstanden - „aber die Filme waren mehr als Stalin“. Auch die Spannungsfilme der Amis und die Liebesfilme der Franzosen („Kinder des Olymps“) saugte der Teenager auf.

Aller Anfang

Eigentlich sei der damals nur in die Schule gegangen, um in der großen Pause mit Zigaretten zu handeln. Und dann schrieb ein Mitschüler einen Kriminalroman und „ich habe erkannt, dass man Bücher nicht nur lesen, sondern auch schreiben kann“. Er habe das auch versucht, etwa seine Erinnerungen an den Krieg zu Papier gebracht. Aber nach 20 Seiten sei er am Ende gewesen und hätte erst einmal lernen müssen, dass man etwas schreiben kann, „wo man nicht dabei war“. Als große Anregungen nannte er „Die Abenteuer des Tom Sawyer“, eines der wenigen Bücher in seinem Elternhaus, sowie die Neuerscheinung „Stalingrad“ von Theodor Plievier, das gegen alle Regeln mit dem Satz beginnt „Und da war Gnotke“.

Ein großer Erzähler

Wolfgang Kohlhaase spricht ruhig. Er belässt es nie bei einem Statement, sondern geht den Fragen auf den Grund. Er spricht sehr strukturiert und reflektiert, sagt Sätze wie „Das ist schwer zu erzählen, weil wir über einen unbekannten Gegenstand reden“ oder „Nebenbei gesagt, fällt mir in diesem Zusammenhang ein...“ Bei allen Abschweifungen und Nebenfiguren, von denen die Rede ist, kommt der wache, hagere Mann mit den Altersflecken im Gesicht immer wieder auf die Haupthandlung und sein Leben zurück. Nach dem Krieg habe das Taschengeld nicht gereicht, um jeden Sonntag ins Kino zu gehen. Viel schlimmer als einen Film verpasst zu haben, sei es gewesen, am Montag nicht mitreden zu können, erzählt er. Später habe er sich beim Berliner Verlag als „Volontör“ beworfen - „Ich dachte, das kommt von Frisör. Aber es war eine Zeit, in der Glück denkbar war, die Türen gingen auf...“

Liebe, Tod und Wetter

Zwei prominente Laudatoren sollten der Veranstaltung zusätzliches Gewicht verleihen. Der Schauspieler Silvester Groth bescheinigte dem Meister, dass man sich stets auf seine Dialoge verlassen könne. Versuche, sie am Set zu verbessern, habe er als vergeblich erlebt. Und Groth erinnerte an seine Rolle als Regisseur Martin Telleck in dem Film „Whisky mit Wodka“ (2009), der leicht überfordert folgendes Bekenntnis aus Kohlhaases Feder zum Besten gibt: „Die Botschaft gibt es vielleicht gar nicht. Man macht einen Film nämlich nicht, weil man Bescheid weiß, sondern um etwas herauszufinden. Der Film ist Vermutung. Es geht um immer neue Bilder für die Dinge, die sich immer wiederholen, die großen Phänomene: die Liebe, der Tod und das Wetter.“

Filmemacher beim Sektempfang für Wolfgang Kohlhaase: Wolfgang Kohlhaase (3.v.r.) mit Volker Schlöndorff, Eugen Ruge, Matti Geschonneck , Sylvester Groth und Andreas Dreesen (v.l.n.r.). Quelle: Julius Frick

Ein trauriges, russisches Lied

Der Regisseur Matti Geschonneck verlegte sich auf ein Lied, statt zu reden. Er stimmte einen ziemlich traurigen, hymnischen Gesang in russischer Sprache an, der in „Mama ich lebe“ eine lange Kamerafahrt durch einen Zug unterlegt, der in den Krieg fährt. Ob er das Lied mit dem Regisseur Konrad Wolf gemeinsam gesungen habe, fragt Moderator Schenk und Kohlhaase antwortet: „Wolf sang nicht gut, aber gerne, wenn was zu trinken da war. Wir beide hätten das Malheur nur verdoppelt.“

Keine Filmstudenten im Publikum

Immer wieder durchkreuzte Kohlhaase das aufkommende Pathos. Mit dem Kalauer „Ich war neunzig“ spielte er auf den Film „Ich war neunzehn“ an, mit dem 1968 seine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Konrad Wolf begonnen hatte. Filmstudenten hätten an diesem Abend viele gute Argumente für ihre Berufswahl mit nach Hause nehmen können. „Wie aus vielen Temperamenten etwas wird, ist ein Thema für lange Abende“, schwärmte der gesellige Kohlhaase. Doch trotz der institutionellen Einheit zwischen Filmuniversität und Filmmuseum blieben die Defa-Veteranen unter sich.

Von Karim Saab