Günter de Bruyn verkörperte die besten brandenburgischen Tugenden. Bescheiden, fleißig und redlich, wie er war, lehnte er jeden Rummel um seine Person ab. Als Erzähler beherrschte er den nüchternen, sachlichen und klaren Stil wie kein zweiter. Seine Urteile fielen deutlich und mutig aus, er formulierte sie aber stets leise und zurückhaltend. Günter de Bruyn war ein langer Kerl und wurde 1943 noch als Luftwaffenhelfer in den Soldatenrock gezwungen. Die Erinnerung daran motivierte ihn 40 Jahre später, mit der kirchlich-pazifistischen Friedensbewegung in der DDR zu sympathisieren, ohne dass er das an die große Glocke hängte.

Bis ins hohe Alter produktiv

Wie erst gestern bekannt wurde, ist Günter de Bruyn in einer Klinik in Bad Saarow am 4. Oktober gestorben. Der 3. Oktober hat ihm immer viel bedeutet, da durch die Wiedervereinigung auch die Neugründung des Landes Brandenburg möglich wurde. Günter de Bruyn verstand sich sein Leben lang als Märker und konnte nun diese Identität als Schriftsteller voll ausleben. Sein Bekenntnisbuch „Mein Brandenburg“ (1993) mit Fotografien von Barbara Klemm erlebte viele Auflagen. Er wurde 93 Jahre alt und war bis ins hohe Alter produktiv.

Erfolgreicher Romancier in der DDR

Sein reiches Werk lässt sich in mehrere Phasen einteilen. Die historische Wegscheide 1989, die bei ihm die Aufsatzbände „Jubelschreie Trauergesänge“ (1991) und „Deutsche Zustände“ (1999) auslöste, markierte auch einen Wendepunkt in seinem Werk. Bis dahin galt er als DDR-Schriftsteller, der mit ideologischen Bekenntnissen hinterm Berg hielt. Einzige Ausnahme war sein Roman „Der Hohlweg“ (1963), den er später als seinen „Holzweg“ bezeichnete. Mit Romanen wie „Buridans Esel“ (1968), „Preisverleihung“ (1972), „Märkische Forschungen“ (1978) und „Neue Herrlichkeit“ erschrieb er sich in der DDR ein großes Lesepublikum.

Erhoffte keinen Sozialismus

Mit der Wende scherte er demonstrativ aus der Riege der DDR-Schriftsteller aus. Denn im Gegensatz zu Kollegen wie Christa Wolf, Heiner Müller, Stefan Heym oder Volker Braun bekannte er nun, dass er mit der Idee des Sozialismus nie wirklich etwas anfangen konnte. Statt auf hochfahrende Utopie setzte der gelernte Bibliothekar stets auf Bodenständigkeit und seine eigenen literarischen Mittel, die ihm so bescheiden vorkamen, dass er gar nicht auf die Idee kam, mit Büchern die Welt verbessern zu wollen. In „Landgang“ (2014) dokumentierte de Bruyn einen Briefwechsel, den er Anfang der 1980er Jahre mit dem Gymnasiasten Stefan Berg geführt hatte.

Figuren unter Spießerverdacht

Damals bestärkte er den 17-Jährigen, als „Spatensoldat“ einzurücken, also den Waffendienst zu verweigern. Aber er warnte den Jugendlichen auch: „Bitte seien Sie vorsichtig in Ihren Diskussionen. Was ich ungestraft sagen kann, kann Ihnen schlecht bekommen!“ 1989 war Günter de Bruyn 63 Jahre alt und meinte zunächst, dass die neuen Lebensverhältnisse für ihn zu spät kämen. Doch biografisch orientierte er sich offenbar an Theodor Fontane und entfesselte eine Altersproduktivität, die ihresgleichen sucht. Der Weg des Romanciers zum Aufbereiter historischer Stoffe führte über seine Autobiografie, mit der er sich auch im Westen schnell Respekt verschaffte. „Zwischenbilanz. Eine Jugend in Berlin“ erschien 1992 und reicht bis ins erste DDR-Jahr. 1996 folgte sein Lebensbericht über „Vierzig Jahre“, also über sein Leben in der DDR. Das Credo des einstigen Mitglieds des Zentralvorstands des DDR-Schriftstellerverbandes überraschte einige Leser gerade im Osten: „Ich habe mir von Anfang an nichts von einem sozialistischen Staat auf deutschem Boden versprochen“, beteuerte de Bruyn. Deshalb hätten ihn die großen Epochenbrüche 1956, 1968 oder 1989 innerlich auch nicht erschüttert. Dass er sich phasenweise wie ein Mitläufer verhalten hatte, thematisierte er nun offen. Bis dahin hatte er das Problem seinen fiktiven Romanfiguren eingeschrieben, von denen viele unter Spießerverdacht standen.

Zurückgezogen in einer Waldsenke

Günter de Bruyn fühlte sich dem Bürgertum zugehörig. Er wuchs im protestantischen Berlin in einer katholischen Familie auf, was ihn auch gegen die Nazis immunisiert habe. Nach der Entlassung aus amerikanischer Gefangenschaft ließ der Nachkomme hugenottischer Einwanderer sich in Potsdam zum Neulehrer ausbilden und war bis 1949 als Dorflehrer in dem westhavelländischen Dorf Garlitz tätig. Bis 1961 arbeitete er noch als Bibliothekswissenschaftler, dann machte er sich als Schriftsteller selbstständig. 1968 entschloss sich de Bruyn, ein ehemaliges Mühlengehöft mitten in einer feuchten, schattenreichen Waldsenke in Märkisch-Oderland für seine Zwecke herzurichten. Lange verfügte der Berliner dort nicht einmal über Strom und Telefon.

Lehnte Nationalpreis der DDR ab

Wer ihn in Görsdorf bei Storkow besuchte, konnte annehmen, so lebe ein Naturschriftsteller, also einer, der über Pflanzen, Tiere und das Licht in den Jahreszeiten schreibt. Aber de Bruyn war alles andere als das. Er verstand sich als Fachmann für die Kulturhistorie der Stadt Berlin und für das Wirken des preußischen Adels. Seine Bücher sind so detailfreudig, dass man hätte meinen können, er wohne gleich neben der Berliner Staatsbibliothek. Wenn er aber in die Archive wollte, musste er eine kleine Weltreise auf sich nehmen. Er fuhr zum Bahnhof Wendisch-Rietz, um mit einer Privatbahn nach Berlin-Schöneweide zu tuckern. In den 1990er Jahren ließ de Bruyn den Rückzugsort mit dem Geld aus mehreren Literaturpreisen ausbauen. 1989 hatte er den Nationalpreis der DDR wegen „Starre, Intoleranz und Dialogunfähigkeit“ des SED-Staates abgelehnt.

Kulturgeschichtliches Mosaik

Sein Alterswerk, das etwa 1999 mit „Die Finckensteins. Eine Familie im Dienste Preußens“ einsetzte, widmete sich ganz der Darstellung von Lebensgeschichten, die sich in der Mark Brandenburg und in Berlin zumeist im 19. Jahrhundert abgespielt haben. Höhepunkte waren die beiden opulenten Bände „Als Poesie gut. Schicksale aus Berlins Kunstepoche 1786 bis 1807“ (2006) und „Die Zeit der schweren Not. Schicksale aus dem Kulturleben Berlins 1807 bis 1815“ (2010). Dabei handelt es sich aber nicht um monumentale Geschichtsbücher, sondern um eine Zusammenstellung von Miniaturen, die den Charakter und die Individualität bekannter und vergessener historischer Persönlichkeiten herausstellen. Günter de Bruyn erzählt die Lebensgeschichten lakonisch und hart an den Quellen, immer auf das Wesentliche konzentriert. Sie ergeben ein farbiges, kulturgeschichtliches Mosaik.

Hielt Distanz zu seinen Helden

Der ehemalige Belletrist war kein Autor, der sich in seinen Figuren spiegeln wollte oder sich mit ihnen identifizierte. Diese Nüchternheit wurde zu seinem Erfolgsrezept. Er hielt immer Distanz, dramatisierte nicht unnötig und ließ Zitate auch gern für sich sprechen.

„Die Achtung des Eigenen scheint mir Voraussetzung für die Achtung auch des Anderen zu sein“, bekannte de Bruyn einmal. Nach Abhandlungen über die Gräfin Elisa (2012), das Schloss Kossenblatt (2014) und Staatskanzler Karl August von Hardenberg (2015) entdeckte de Bruyn den Lesern auch eine unsympathische Persönlichkeit wie Zacharias Werner (2016).

In seinem letzten Buch, „Der neunzigste Geburtstag“ (2018), versuchte sich Günter de Bruyn noch einmal als Belletrist, womit sich ein Kreis in seinem Werk schloss.

Von Karim Saab