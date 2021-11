Potsdam

Wer einem Schriftsteller näher kommen möchte, greift am besten zu dessen Büchern. Günter de Bruyn, der im Oktober 2020 kurz vor seinem 94. Geburtstag starb, hat in sechs Jahrzehnten etwa 50 Titel veröffentlicht. Doch beim Anblick von Devotionalien – etwa einer Schreibmaschine in einer Vitrine – wird nicht unbedingt jedes Kennerherz höher schlagen. In der Ausstellung „Günter de Bruyn. Märkische Schreibwelten“ liegen neben einer Brille vom unumstrittenen Meister auch zwei Tabakspfeifen unter Glas. Darüber hinaus aber verschafft die Literaturwissenschaftlerin Christiane Barz hochinteressante Einblicken in das Leben und die Arbeitsweise des unermüdlichen Wiederentdeckers der Mark Brandenburg.

So bleibt er in Erinnerung: Günter de Bruyn mit Pfeife 2007. Quelle: Patrick Pleul/dpa

Märkische Schreibwelten Günter de Bruyn (1926-2020) beschäftigte sich sein Leben lang mit der Zeit vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Er forschte viel in Archiven, Dorfchroniken und Kirchenbüchern, um die Kulturgeschichte der Mark Brandenburg zu erzählen.

1980, als in den DDR-Bezirken Potsdam, Cottbus und Frankfurt/Oder das Bewusstsein für das Kernland Brandenburg weitgehend verdrängt war, begann de Bruyn, zum Beispiel den als reaktionär geltenden Romantiker Friedrich de La Motte Fouqué auszugraben, der im Schloss Nennhausen im Havelland gelebt hat. Entdeckungen wie diese schärften wiederum das Bewusstsein für die Bedeutung der Adelssitze, die in der überformten Kulturlandschaft oft dem Verfall preisgegeben waren.

Kuratorin Christiane Barz führt durch die Ausstellung „Günter de Bruyn - Märkische Schreibwelten“ im Haus der Brandenburgischen Geschichte. Quelle: Bernd Settnik

Die Wanderausstellung, die im März im Kleistmuseum Frankfurt (Oder) gestartet ist, macht nun im Haus der Preußisch-Brandenburgischen Geschichte in Potsdam Station. Sie erzählt anhand von sieben Stationen erfreulich konkret, wie sich Günter de Bruyn Orten wie Friedersdorf, Garlitz, Kossenblatt oder Görsdorf angenähert hat. Der gebürtige Berliner verwand viel Sorgfalt darauf, seine Rechercheausflüge schriftlich vor- und nachzubereiten. Zu sehen sind auch seine Praktica-Kamera sowie viele Fotos. Sein historisches Interesse verband er stets mit einem ungläubigen Blick für die Schrullen der Gegenwart, wenn er etwa das Spruchband „Auf jedem Feld, in jedem Stall besser und billiger produzieren!“ fotografierte.

Günter de Bruyn (links) auf Recherche 1988 in Liepe (Barnim). Quelle: privat

Angeregt durch die Bestandsaufnahmen von Theodor Fontane, der allerdings beim schnellen Kutschieren durch die Mark auch vieles übersehen hat, verstand sich de Bruyn wirklich als Wanderer und Forscher. „Seine persönlichen Eindrücke sind immer eingeflossen“, betont Christiane Barz. In der Ausstellung weist sie konkret nach, in welche Werke die einzelnen Befunde eingeflossen sind. Die von der preußisch-deutschen Geschichte geprägten Schicksale der Familien und Orte blieben sein Lebensthema, das sich bis zur Wende vor allem in Prosa niederschlug und nach der Wende in kulturgeschichtlichen Sachbüchern. Informationen über de Bruyns Annäherung an „Die Finckensteins“ in Alt Madlitz bleibt die Schau aber schuldig.

Günter de Bruyns Zettelkästen, die er sich selbst baute. Quelle: TOBIAS TANZYNA

Dafür werden erste Dokumente gezeigt, die sich im noch unaufgearbeiteten, umfangreichen Nachlass fanden. Vieles ist zum Niederknien – leider auch im wörtlichen Sinne, denn die Beschriftungen über den Vitrinen sind anders nicht lesbar. Ausgestellt ist eine Mappe mit de Bruyns Aufschrift „Zensur – Gutachten aus 60er Jahren“. Ein Mitarbeiter mit Namen Erwin Kohn empfiehlt, für die Erzählung „Hochzeit in Welzow“ keine Druckgenehmigung „wegen ideologischer Mängel“ zu erteilen. Er schreibt: „Dem Negativen steht kein Äquivalent des Positiven gegenüber. Man entlarvt das Negative nicht, wenn man es nur beschreibt.“ Eine Kuriosität, die de Bruyn offenbar erst Jahre später zugespielt wurde.

Diese ehemalige Schäferei war 1968 völlig verfallen. Günter de Bruyn kaufte sie und baute sie sich als Rückzugsort aus. Quelle: TOBIAS TANZYNA

Bezeugt wird auch de Bruyns Entscheidung, 1968 ein völlig kaputtes Schäferhaus in einer abgelegenen Senke bei Görsdorf (Oder-Spree) zu kaufen und zu restaurieren. Hier lebte der Autor mit seiner Frau bis zu seinem Tod völlig zurückgezogen mit 10 000 Büchern. Sein Sohn Wolfgang sagte am Freitag: „Dass er in der DDR das Abseits und die unzeitgemäße Stille suchte, war Flucht und innere Emigration. Mein Vater war ein sehr politischer Autor.“

Der einstige Wohn- und Arbeitsort von Günter de Bruyn in der ehemaligen Schäferei bei Grösdorf soll künftig Stipendiaten zur Verfügung stehen. Quelle: TOBIAS TANZYNA

Günter de Bruyn hat von sich nie viel Aufhebens gemacht. Bei öffentlichen Auftritten wirkte er eher unbeholfen und schüchtern. In der Ausstellung liegen Textblätter, die er für sich persönlich zum Vorlesen bei einer Veranstaltung präpariert hat – mit Pausenzeichen und handschriftlichen Stichpunkten für ein Statement. Dass de Bruyn um seine Bedeutung wusste, wird durch sein Testament deutlich, in dem er die Gründung einer Günter-de-Bruyn-Stiftung anregt. Sein Sohn Wolfgang hat sie bereits konstruiert und eintragen lassen. Als Sitz spendiert die Stadt Beeskow ein altes Fachwerkhaus, das im ersten Quartal 2023 fertig saniert sein soll. Günter de Bruyns abgelegenes Wohnhaus im Wald bei Görsdorf soll künftig Stipendiaten als Arbeitsort dienen. Wolfgang de Bruyn geht davon aus, dass die Chronisten-Rolle seines Vaters unbedingt von Nachrückern ausgefüllt werden muss. Derzeit vollziehe sich durch die massive Landflucht der Städter ein gewaltiger Umbruch in den brandenburgischen Dörfern, meint er.

