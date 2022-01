Potsdam

Die Antilopen Gang hat sämtliche für Januar und Februar geplanten Konzerte aufgrund der Pandemielage abgesagt und Ersatztermine im Sommer anberaumt. Davon betroffen ist auch der Tourstart, der am 12. Januar in Brandenburg/Havel im Haus der Offiziere (HDO) hätte stattfinden sollen. Die ausverkaufte Show wird nun am 4. Juni nachgeholt, wie die MAZ aus sicherer Quelle erfuhr.

Konzerte in Dresden, Berlin und Leipzig werden ebenfalls verlegt

Auch die Auftritte in Dresden (Tante Ju/15. Januar), Leipzig (Felsenkeller/21. Januar) und in Berlin (Columbiahalle/4. Februar) können nicht wie geplant stattfinden. Als Ersatztermine sind der 5. Juni (Dresden), der 6. August (Berlin) und der 7. September (Leipzig) vorgesehen. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Das Trio hatte Heiligabend das neue Studioalbum „Antilopen Geldwäsche Sampler 1“ veröffentlicht. Als Gäste zu hören sind unter anderem Max Herre, Fatoni, Zugezogen Maskulin und Die Toten Hosen.

Von MAZonline/tk