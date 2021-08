Potsdam

Im dritten Anlauf soll an diesem Samstag die analoge Premiere des Stückes „Der Vorname“ in Potsdam über die Bühne gehen. Der Lockdown verhinderte zwei Mal die Präsentation der Inszenierung von Moritz Peters im Hans-Otto-Theaters in Potsdam. Eigentlich stand die Premiere im März 2020 auf dem Spielplan, dann noch einmal im November 2020. Das verhinderte beide Male ein Corona-Lockdown. Im Januar 2021 wurde die Aufführung dann wenigstens ins Internet gestreamt, wobei allerdings die technischen Voraussetzungen für eine gute Tonqualität noch nicht gegeben waren.

Worum es geht es?

Wenn die Kinder im Bett sind, geht das bürgerliche Leben weiter. Zur Abwechslung wird manchmal ein befreundetes Paar eingeladen, ein Essen zubereitet und Wein kalt gestellt. Wenn solche Abende dann alles andere als harmonisch verlaufen, interessiert sich das Theater dafür. Jedenfalls gibt es schon mehrere zeitgenössische Konversationskomödien, die nach diesem Strickmuster verlaufen.

Ein schlechter Witz

Dass hinter einer freundlichen Fassade Ängste, Verbitterung, Hass und Aggression lauern, hat zum Beispiel 2006 Yasmina Reza in „Der Gott des Gemetzels“ erzählt. 2010 brachten Alexandre de La Patellière und Matthieu Delaporte das Stück „Der Vorname“ heraus. Hier kriegen sich erwachsene Menschen wegen eines schlechten Witzes in die Haare, mit dem der Schulabbrecher und Immobilienmakler Vincent seinen Schwager Pierre provoziert. Als künftiger Vater kündigt er an, seinen Sohn Adolphe nennen zu wollen. Nicht wie Adolf Hitler, sondern mit der Betonung auf der zweiten Silbe. Adolphe sei schließlich Titelfigur einer Erzählung von Benjamin Constant, „der größte Held der romantischen Literatur“. Der linksliberale Literaturprofessor Pierre lässt sich wirklich aus der Reserve locken. Im aufgebrachten Ton werden viele Argumente gewechselt. „Ich werte das als einen faschistischen Akt! Diskussion beendet!“, erklärt Pierre. „Du glaubst doch nicht, dass aus Adolf Adolf wurde, weil er Adolf hieß!“, hält ihm Vincent entgegen. Und verweist darauf, dass auch Joseph (trotz Josef Stalin) immer noch ein gebräuchlicher Name sei.

Beliebter Stoff

Von der französischen Konversationskomödie aus Frankreich gibt es bereits zwei Kino-Verfilmungen. Der boulevardeske Stoff wurde 2010 in einem Pariser Theater uraufgeführt. Das Autorenduo verfilmte die Vorlage 2012 für das französische Kino. 2018 ließ der deutsche Regisseur Sönke Wortmann eine deutsche Kinofilm-Version folgen.

Bühnenerlebnis statt Fernsehspiel

Lohnt es sich überhaupt eine Theateraufführung, wenn der Stoff bereits zwei Mal verfilmt wurde? Die Antwort lautet in diesem Fall: Ja. Denn die Inszenierung von Moritz Peters holt aus dem Stoff mehr heraus, als es Fernsehspiele vermögen. Der 39-Jährige ist die bisher interessanteste Regiehoffnung, die sich in Potsdam unter Intendantin Bettina Jahnke vorstellen durfte. Seine beherzte Aufführung verlässt sporadisch den Boden des Realismus. Es wird auch mal auf den Tisch gesprungen, ein archaischer Maskentanz aufgeführt, mit Büchern geschmissen und der Riesenvorhang runtergerissen. Die Diskussion der fünf Figuren beschränkt sich nicht auf einen lautstark ausgetragenen Krach, sondern weitet sich zu einem leibhaftigen Bühnenerlebnis. Was für die Theatersaison 2021/22, die nun mit „Der Vorname“ eröffnet wird, ein gutes Omen sein sollte.

Geheimnisvoller Orchestermusiker

Das Bühnenbild von Nehle Balkhausen beschränkt sich auf eine lange Tafel mit einer riesigen dekorativen Blumenvase, sechs rote Designerstühle und einen blauen Sitzball, auf dem die Figur, die gerade am geladensten ist, ihre Wut wegwippen kann. Die Schauspieler wurden von Balkhausen in kuriose, farbenfrohe Boutique-Klamotten gesteckt. Das Gastgeber-Paar spielen Franziska Melzer als überfrisierte Hausfrau Elisabeth und Philipp Mauritz als geckenhafter Salon-Marxist Pierre. Zu Besuch kommen Ulrike Beerbaum als schwangere Modistin Anna und Hannes Schumacher als großspuriger SUV-Fahrer Vincent. Und dann ist da noch Hennig Strübbe, der mit geheimnisvoller Zurückhaltung den alten Freund und Orchestermusiker Claude mimt.

Das Zerwürfnis eskaliert

Das prägnante, an Computerspiele erinnernde Elektro-Sound-Design von Theaterkomponist Marc Eisenschink unterstützt die dramaturgisch gelungene Idee des Regisseurs, die ewigen Dialoge in 17 Kapitel zu gliedern. Vincent räumt bald ein, dass er mit der Namensdiskussion die Runde zum Narren gehalten hat („Ich wollte nur witzig sein.“). Doch da ist das Zerwürfnis schon eskaliert und Wahrheiten, Verdächtigungen und Vorwürfe platzen schmerzhaft auf, mit denen sich alle Fünf jahrelang arrangiert hatten.

info Nächste Aufführungen: 14., 17., 18. und 28. August, 11. und 25. September, jeweils 19.30 Uhr. Großes Haus. Hans-Otto-Theater, Schiffbauergasse. Karten unter 0331/98118 und online unter https://www.hansottotheater.de

Von Karim Saab