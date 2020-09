Lehnin

Gibt es eine elegantere Form des Widerstandes als jene, die uns Harald Hauswald zeigt, dem die DDR immer zu klein, zu grau und zu wenig Rock’n’Roll gewesen ist? Er hat geschossen, meist mit der Kamera, doch manchmal klang es wie ein Knall aus einer Flinte. Es geschah aus Notwehr. Er schoss die Leute nicht tot, er schoss sie wach mit seinen Bildern. Gesichter, die erloschen schienen, kriegten Leben, wenn Hauswald, der gemütliche Sachse, sie ins Visier nahm.

Zum Beispiel die zwei Damen vor dem Porzellanladen. Die eine kniet sich auf die Fensterbank, die andere, so scheint es, hält Räuberleiter. Vergessen sie sich, brechen sie die Scheibe ein und holen sich ein Teeservice? Und dieser Mann auf einem anderen Foto, die Hand verbunden, den Blick noch in der letzten Nacht, er sieht verquollen aus, sitzt in der U-Bahn. Rechts und links zwei Männer mit verkniffenem Blick, als würden sie ihn eskortieren. Sie fahren Richtung Hölle, das steht fest.

Zur Galerie Die Bilder des Ost-Berliner Fotografen sind derzeit in Berlin und Lehnin zu sehen

Eine Auswahl seiner sehr sehenswerten Schwarz-Weiß-Fotos aus Ost-Berlin ist nun in zwei Ausstellungen versammelt. Das Berliner Haus für Fotokunst c/o widmet ihm eine Schau unter dem Titel „Voll das Leben!“. Eine kleinere Filiale eröffnet das c/o am kommenden Sonntag in der Lehniner Galerie am Klostersee ( Potsdam-Mittelmark). Harald Hauswald wird anwesend sein.

Auch „Fahnenflucht“ ist zu sehen, eine Ikone der DDR-Fotografie. Hauswald hat es 1987 auf dem Alex bei der 1.-Mai-Demo aufgenommen. Es goss aus Kübeln, die Leute streckten ihre Fahnen wie Regenschirme gen Himmel, Hauswald hielt drauf. Entstanden ist ein Bild, das wirkt, als sei das Schwenken aufgeteilt in viele kleine Schritte, in der Manier der Mehrfachbelichtung. Meisterhaft.

Das c/o widmet Harald Hauswald die Ausstellung: „Voll das Leben!“. Täglich 11-20 Uhr. Bis 23. Januar 2021. Hardenbergstraße 22–24, Berlin-Charlottenburg. Die Lehniner Galerie am Klostersee zeigt ihre Hauswald-Ausstellung unter dem Namen „Fotografien“. Eröffnung am 27. September um 15 Uhr. Fr-So 11 bis 18 Uhr. Bis 17. November. Galerie am Klostersee, Zum Strandbad 39, Kloster Lehnin. www.galerie-am-klostersee.de

Von Lars Grote