Potsdam

Wenn die Steuererklärung ansteht, herrscht bei Helga Schütz Ausnahmezustand. „Arbeiten müssen unterbrochen werden. Ausflüge entfallen. Die Enkel bekommen kein warmes Essen. Manchmal reißt der rote Faden einer angefangenen Geschichte, bloß weil Rechnungen sortiert und Formulare ausgefüllt werden müssen.“ Ganz schlimm aber wird es, wenn das Finanzamt mal wieder nicht in der Lage ist, die „geschilderten Studien einem Beruf zuzuordnen“ und die Ausgaben für die letztjährige Florenzreise nicht anerkennen will. Was tun? „Not, auch Erklärungsnot macht erfinderisch.“

Schreiben als Schwindelei

In ihrem wundervollen Erinnerungsbuch „Heimliche Reisen“ schreibt Helga Schütz, die in Potsdam-Babelsberg lebt, einfach eine Geschichte, die ihre Reise rechtfertigt und das Finanzamt zufriedenstellt. Schließlich ist sie ja Schriftstellerin. Was ihre Mutter übrigens nie akzeptieren konnte. „Ich schwindelte, sobald ich an der Schreibmaschine saß, aus einem Birnenbaum machte ich einen Apfelbaum, ich fantasierte über eine Begebenheit, die sie in anderen Zusammenhängen, unter anderen Namen kannte, sie zweifelte an meinem Gedächtnis, sie fürchtete um meine Zurechnungsfähigkeit, trotzdem hielt sie zu mir, sie hoffte mütterlich auf Vernunft und Besserung und glaubte an einen guten Kern in mir, sie hoffte, dass alle Chefs, Funktionäre und Ämter mir halbwegs gewogen waren.“

Mit feinem Sensorium

Liebevoll erinnerte Episoden wie diese und die ganz eigene Erzählstimme sind es, die das Buch der 1937 im schlesischen Falkenhain geborenen Helga Schütz zu einem Erlebnis werden lassen. Wie die ältere Christa Wolf (1929-2011) und die etwas jüngere Helga Schubert (geb. 1940) gehört Helga Schütz einer Generation an, die durch ihr Leben in der DDR wirklich etwas zu erzählen hat und ein feines Sensorium entwickelte.

Nicht immer war es leicht. Doch jetzt im Alter zahlt sich all das Lieben und Leiden aus, kann sie doch aus mannigfaltigen Erinnerungen schöpfen. Diesmal erzählt sie nicht chronologisch wie in ihrem autobiografisch motivierten Roman „Sepia“ (2012), sondern wirft Schlaglichter auf ihr Leben. Helga Schütz erzählt von sich selbst, was nicht heißt, dass sie aus Birnen nicht schon mal Äpfel macht.

Magische Stimme

Manches hat man in ihren Büchern schon einmal gelesen. Aber immer wieder gern lauscht man dieser magischen Stimme, wenn sie von ihrem kleinen Häuschen am See erzählt. Als sie schwanger und mit einem „verheirateten Gefährten“ liiert 1960 das Kleinod an der Havel entdeckt, wird sie noch gewarnt: „Das wird wie im alten China, erklärte der Freund, eines Tages steht hier und quer durchs Land eine dicke Mauer.“ Der Bürgermeister, der das Haus vermittelt hat, wiegelt noch ab. „Wer soll denn die bauen? Sieh dir unsere Straßen an, ein Schlagloch am anderen. Kein Material, keine Maschinen, keine Leute.“ Kaum wohnt Helga Schütz in dem Haus, steht die Mauer. Nur die Katze findet noch einen Durchschlupf zum See.

Der verhängnisvolle Hospitant

Helga Schütz ist eine dieser starken Frauen, die in der DDR ihren Weg gingen und ein selbstbestimmtes Leben führten. Schicksalsschläge musste sie wegstecken. Ihre Tochter Claudia war ein kränkelndes Kind und wurde nur zwölf Jahre alt, weil der Hospitant sich vor dem Durchschneiden ihrer Nabelschnur nicht die Hände gewaschen hatte. Der „Gefährte“ und Kindsvater kam über den Kummer nie hinweg und kehrte zu seiner Ehefrau zurück. „Plötzlich stand die Mauer nicht nur unten am See, sie stand zwischen uns.“

Ein Rückblick voller Empathie

Ihr Exposé für einen Kinderfilm zur Verkehrserziehung mit dem Titel „Die Straße ist nicht grün“ wurde von der Defa abgelehnt, weil Rot darin für Gefahr stand, wo doch jeder weiß, dass es die Farbe der Arbeiter und Kommunisten ist. Jahre später dann warnte der Stasi-Nachbar im Turnhemd die Schriftstellerin davor, in der Leipziger Nikolaikirche eine Lesung zu geben, und erinnerte sie an das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens. Helga Schütz erzählt das alles ohne Verbitterung und voll von Empathie. Egal, ob sie autobiografisch ganz bei sich bleibt, oder einem Birnen für Äpfel verkaufen will.

Helga Schütz: Heimliche Reisen. Aufbau, 384 Seiten, 24 Euro.

Von Welf Grombacher