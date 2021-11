Wittenberge

Dass der Deutschrockanteil in den Diskotheken in West wie Ost in der Mitte der Achtziger Jahren sprunghaft stieg, dafür sorgte Heinz Rudolf Kunze mit seinem Ohrwurm „Dein ist mein ganzes Herz“. Am heutigen Freitag, 20 Uhr, tritt er im Kultur- und Festspielhaus Wittenberge auf. Der Musiker ist gerade im Begriff, eine neue Fangemeinde für sich zu gewinnen. Offenbar spricht vielen Menschen aus dem Herzen, wenn er sich immer wieder vehement gegen das Gendern ausspricht. Im MAZ-Interview vom 15. Oktober sagte Kunze: „Dieser Irrsinn zerstört die Sprache. Und für Sprache habe ich ein Gefühl. Da weiß ich, was gut und richtig ist, und das lasse ich mir nicht nehmen.“ Und er beruft sich auf „90 Prozent der normalen Menschen, die das Gendern für absoluten Blödsinn halten“, so Kunze.

Ziemlich sicher, dass er auch in Wittenberge die Gelegenheit nutzt, sich gegen den „pseudofeministischen Irrsinn“, wie er sagt, zu erklären. So häufig ergeben sich nämlich für Meinungsmacher wie ihn keine Live-Auftritte mehr. Das Gastspiel in Wittenberge musste am 6. November im Lockdown 2020 ausfallen und kann nun unter 2G-Bedingungen nachgeholt werden. An der Abendkasse gibt es noch reichlich Karten. Nicht einmal die Hälfte der 645 Plätze sind verkauft.

Der Mensch, die Person, das Opfer

Liest und hört man Kunzes Interviews nach, führt er immer wieder neue Argumente gegen das Gendern ins Feld. Unlängst sagte er dem MDR: „Die bestimmten Artikel – also der, die, das – sind im Deutschen keine Geschlechtsfestlegungen. Jeder Mensch, ob Männlein, Weiblein oder divers, ist: der Mensch, die Person, das Opfer“, so Kunze.

Kein Rechter

An Kunze lässt sich festmachen, wie sehr die alten Weltbilder in Bewegung geraten sind. Wie Udo Lindenberg oder Konstantin Wecker ließ sich auch Heinz Rudolf Kunze klar dem linksliberalen Spektrum der alten Bundesrepublik zuordnen. „Dass ich mich mal eines Tages rechtfertigen muss, kein Rechter zu sein, das hätte ich mir vor 40 Jahren nicht träumen lassen“, so der Musiker heute.

info 26. November, 20 Uhr. Kultur- und Festspielhaus Wittenberge. Karten an der Abendkasse. Die Abendkasse öffnet 18 Uhr, zwei Stunden vor Konzertbeginn.

Von Karim Saab