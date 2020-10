Berlin

Helga Bedau hat gerade eine erschreckende Diagnose erhalten: Der Krebs, der in ihr wuchert, ist unheilbar. Ihr bleiben nur noch ein paar Wochen oder Monate. Es wird Zeit, das Leben Revue passieren zu lassen, Abschied zu nehmen, seinen Frieden zu machen mit sich und der Welt, dem Tod gelassen ins Auge zu blicken.

Sie liebt das Theater und stand manchmal als Statistin auf der Bühne. Bevor sie ins Grab fährt, würde sie gern noch einmal Theaterluft schnuppern, vielleicht eine kleine Rolle spielen, schreibt sie in einem Brief an Ursina Lardi. Und bekommt tatsächlich im Sommer nicht nur eine überraschende Antwort, sondern auch ein unerwartetes Angebot.

Corona zerstört alle Reiseträume

Denn wie der Zufall es will, steckt die Schauspielerin gerade mit Autor und Regisseur Milo Rau in eine Projekt fest: Im Auftrag der Salzburger Festspiele arbeiten sie an einer feministischen Replik auf den „Jedermann“, Hugo von Hoffmannsthals Spiel vom Sterben eines reichen Mannes, der für seine Sünden Abbitte leistet, um Vergebung bettelt, nach Erlösung sucht und doch ganz allein und einsam dem Tod entgegentreten muss.

Lardi und Rau wollen nach Brasilien und dort ihre Ideen zu einem Theater-Event reifen lassen. Doch Corona zerstört ihre Reiseträume. Sie besinnen sich auf die einfachen Dinge des Lebens, das intime Gespräch über den Tod, die Angst vor dem Ende, die Frage, was ein gelungenes Leben ist und wie man das Sterben aushält. Wer könnte darüber besser und berührender Auskunft geben als Helga Bedau?

„Everywoman“, das Stück, das jetzt, nach der Uraufführung in Salzburg, an der Berliner Schaubühne seine Deutschlandpremiere hat, ist ein fast privates und durchweg sehr stilles Zwiegespräch zweier Frauen. Während Ursina Lardi in einer Wasserpfütze über die Bühne watet, in Fotoalben und Aktenordnern blättert und auf einem Kassettenrecorder (wie weiland in Samuel Becketts „Das Letzte Band“ der greise Krapp) alte Ton-Aufnahmen abhört und mal ferne Kirchenglocken, mal weinende Gitarren von Neil Young einspielt, hockt Helga Bedau erst inmitten einer Familien-Versammlung und dann ganz allein an einem langen Tisch. Doch ihre letzte Mahlzeit und ihr ganzer Part wird als Video-Sequenz eingespielt.

Zwischen Bühne und Video

Lardi, fragil und verletzlich, spricht von der Bühne aus über Trennendes und Gemeinsames, Erlebtes und Erdachtes, Erhofftes und Erreichtes. Helga Bedau, müde und nachdenklich, aber auch zufrieden und glücklich, antwortet von der Leinwand: Weil sie nicht wusste, ob sie die Premiere und weitere Vorstellungen noch erleben würde, hat sie ihre Rolle lieber als Video aufnehmen und einspielen lassen. Obgleich ihr Leben eine Achterbahnfahrt war, ist sie mit sich im Reinen.

Angst vor dem Tod hat sie nicht. Sterben würde sie gern zuhause, im Sommer, bei geöffnetem Fenster dem leise tröpfelten Regen zuhören. Weil sie wahren Frieden mit der Musik von Bach finden würde, lässt Ursina Lardi Wasser vom Bühnen Himmel fallen, setzt sich ans Klavier und intoniert den alten Meister.

Alles ist gesagt. Jetzt bleibt nur noch die Stille vor dem Applaus, der kurze Moment, in dem die Zuschauer sich eins fühlen mit den Schauspielern. Melancholie ist spürbar, aber auch großes Glück. Das Schönste: Helga Bedau, von der Krankheit schwer gezeichnet, kann den Applaus des Premierenpublikums selbst entgegennehmen.

