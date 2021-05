Potsdam

Keines ihrer Bücher war mehr lieferbar. Nur ein kleiner Digital-Verlag führte sie als E-Books noch im Sortiment. Bezeichnenderweise selbst die nach 1990 erschienenen unter dem Label „DDR-Literatur“. Niemand hatte Helga Schubert auf dem Schirm. Und dann gewann sie im vergangenen Jahr mit 80 Jahren den Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb.

Schon einmal war sie 1980 dorthin eingeladen worden. Damals durfte sie nicht ausreisen aus der DDR, weil der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki in Klagenfurt Juryvorsitzender war. Ob sie diesem berüchtigten Antikommunisten „vortanzen“ wolle, hieß es seinerzeit. 40 Jahre später klappte es dann doch noch. Die Überraschung war riesig. Mit ihrer Erzählung „Vom Aufstehen“, in der sie über das schwierige Verhältnis zu ihrer Mutter und über ihren pflegebedürftigen Ehemann geschrieben hatte, traf sie einen Nerv.

Lebt bei Schwerin

Der Text gibt ihrem neuen Prosaband jetzt den Namen, der darüber hinaus 28 weitere Prosastücke versammelt und es auf die Shortlist für den Preis der Leipziger Buchmesse geschafft hat. „Ein Leben in Geschichten“, steht im Untertitel. Was nicht ganz richtig ist. Handelt es sich doch eher um autobiografische Erinnerungen als um echte Geschichten. Das aber soll seinen Wert nicht schmälern. Hat die 1940 in Berlin geborene Helga Schubert, die heute in Neu Meteln bei Schwerin lebt, doch jede Menge zu erzählen.

Problematische Mutter

Den Vater lernt sie nie kennen. Als sie ein Jahr alt ist, wird er als Soldat auf einem vereisten Arm der Wolga von einer Handgranate zerrissen. „Es ist ein Trauma meines Lebens“, schreibt sie. Der Vater, der sie in den Arm genommen und getröstet hätte, fehlt ihr ein Leben lang. Als die Russen einmarschieren, flieht die Mutter zu den Großeltern nach Greifswald. „Wenn du doch damals nach der Flucht gestorben wärst“, wird die Mutter später zu ihr sagen. Das sitzt. Jahrelang haben Mutter und Tochter kaum noch Kontakt. Die Passagen, in denen Helga Schubert über das Verhältnis zu ihrer Mutter schreibt, gehören zu den stärksten in ihrem Buch.

Anruf bei Tod

Wenn die Klavierlehrerin sagt, dass die Tochter Fortschritte mache, zahlt die Mutter den Unterricht nicht weiter. Die todkranke Großmutter lässt sie allein mit der kleinen Helga zu Hause sitzen und trägt ihr als sie zur Arbeit geht beiläufig auf: „Wenn sie gestorben ist, rufts du mich an.“ Und beim Singen des Gutenachtliedes „Müde bin ich, geh zur Ruh“ singt die Mutter nie die vierte Strophe. Erst der erwachsenen Helga wird später klar werden, warum? „In dieser Strophe kommt nach drei Strophen mit Ich zum ersten Mal Uns vor. Sie hätte sich einbeziehen müssen, sie hätte uns beide als zusammengehörend und uns beide als schutzbedürftig ansehen müssen.“

„Zwergenland“ DDR

Zugegeben: Nicht alle dieser Erinnerungsstücke kommen an den großartigen Sieger-Beitrag des Bachmann-Wettbewerbes heran, der als letzter Text des Buches noch einmal Motive aus den vorangegangenen Texten aufnimmt und sie wie im Finale eines vielstimmigen Orchesterwerks virtuos variiert. Im Kleinen erkennt Helga Schubert die Gesetze des Lebens. Von „Geschichten als Mikroskop“ spricht sie selbst. Sie schreibt über das Leben als Flüchtlingskind, die Jahre in der DDR, diesem „Zwergenland“, wie sie es nennt, und die Zeit danach. Immer bringt sie beim Leser eine Saite zum Klingen. Jahrelang arbeitete sie in Ostberlin als Psychologin und Psychotherapeutin und entwickelte dabei eine feine Beobachtungsgabe, die auch ihre Texte auszeichnet. Schonungslos ehrlich geht sie dabei mit sich selbst ins Gericht. Jetzt im Alter scheint sie mit sich und der Welt im reinen. Daher der versöhnliche Ton in ihren Prosaerinnerungen.

Bewerbungsgespräch

Zum Beispiel, wenn sie von den Fähren an der Ostsee erzählt, die zu DDR-Zeiten für sie immer der Beweis waren, „dass es die Welt noch gab. Die normale zivilisierte Welt des 20. Jahrhunderts“. Oder wenn sie berichtet, wie sie mit ihrem Sohn, der Förster werden will, 1975 ins Bewerbungsgespräch geht, und der Direktor des Instituts für Forstpflanzenzucht Waldsieversdorf sie vor dem Hinsetzen schon fragt, ob sie Verwandte im Westen habe? „Wir stellen hier bei uns etwas sehr Exportintensives her, etwas, wofür unser Staat Devisen einnehmen kann: Lärchenpflanzen. Sie gehen in die ganze Welt. Wenn unsere Produktionsmethode dem Westen bekannt würde, dann würden die das selber so machen wie wir und nicht mehr bei uns kaufen.“

Einmal mehr offenbart sich hier das sozialistische Absurdistan, über das sich heute schmunzeln lässt. Damals für die am eigenen Leib Betroffenen aber war ein solcher Irrwitz gar nicht komisch.

Helga Schubert: Vom Aufstehen. Ein Leben in Geschichten. dtv, 222 Seiten, 22 Euro.

Von Welf Grombacher