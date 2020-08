Potsdam

Es ist alles Swing, was Helge Schneider auf dem neuen Album „Mama“ spielt, doch in sehr verschiedenen Geschwindigkeiten – was in der Konsequenz bedeutet, dass man es als Swing am Ende kaum erkennt. Ein wenig Blues bleibt übrig, ein bisschen Moritat, viel Rumgeklimper, da und dort ein Jazz-Zitat. Alles ist dabei, bis auf Death-Metal. Ach, sogar Death-Metal findet sich in Spurenelementen „Beim Frisör“, kein Lied, eher eine Alberei, die sich zum Splatter steigert.

Schneider ist ein Mann, der wirkt, als stehe er im Windkanal – sein Gesicht zerknautscht, sein Jackett in Falten, rhythmisch gehen seine Lieder so verlässlich aus dem Leim, dass man am besten nicht von Gattungen, sondern von Fragmenten oder Scherben spricht. Sagen wir es so: Ein Star, der seinen Ruhm auf „ Katzeklo“ gegründet hat, diesem stark sedierten Stimmungshit, hat nicht viel zu verlieren. Deshalb ist es kein Problem, wenn Schneider klingt, als stecke eine Wäscheklammer auf der Nase.

Gerade feierte er 65. Geburtstag. Reicht die Rente? Experten schätzen ihn auf 4,3 Millionen Euro. Darüber lacht er müde, wie er letztlich über alles müde lacht. „Es ging mir immer darum, dass ich keine Schulden mache“, sagt er knapp zum Thema Kapital. Er wollte nie so kultiviert tun, wie er das bei anderen in einem stark vernebelten Salon erlebt hat: Sie spielten Jazz mit Lesebrille, „das war zum Kotzen langweilig.“ Partituren? Nicht Schneiders Sache. In seiner Lesart kommt Musik entweder aus dem Herzen oder dem Humorzentrum, das gleich daneben liegt.

Boss mit Zigarre und Luxuskarre

Alle Instrumente hat er selber eingespielt auf seinem neuen Album, in knapp zehn Tagen. Spur um Spur hat er gestapelt, sein Lied „Heute hab ich gute Laune“ steckt er dadurch in den Big-Band-Sound. Technisch gleicht das einer Meisterleistung.

Wenn etwas hervorgehoben werden muss an dieser neuen, großen und wie immer etwas ramponierten Liedersammlung, dann die Stücke „Der Boss“ und „Ich setz mein Herz bei E-bay rein“. Der Boss ist eine böse Karikatur, vertont im schleppenden Takt von John Lee Hooker: „Der Tag ist lang, der Tag ist schwer, die Arbeit ist mühsam, der Magen ist leer.“ Natürlich ist der Boss ein mieser Kerl „wie er da steht, mit der Zigarre, hinter ihm seine Luxuskarre.“

Musikalisch völlig anders wirkt das Ebay-Stück, mexikanische Trompeten beschwören die Sonne, so beschwingt hat in Corona-Zeiten lange niemand mehr ein Lied geschrieben: „Ich setz mein Herz bei Ebay rein, dann bin ich nicht mehr so allein“, „Ich glaub, ich find dich nett, ich komm zu dir ins Internet“ und „Ich glaub, ich gehe in die Mongolei, was soll ich denn bei Spotify.“ Das ist Gebrauchshumor der schlichten Sorte, der sich erst erschließt, wenn Schneider ihn uns wie ein Ständchen präsentiert. Klug und kindlich. Plötzlich schillert er.

Helge Schneider: Mama (Roof/Rough Trade). Am 6. September gibt Helge Schneider ein Konzert in der Berliner Waldbühne.

Von Lars Grote