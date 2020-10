Potsdam

Brauchen wir in diesen Tagen wirklich die Kultur, oder reicht uns der Mund-Nasen-Schutz? Natürlich sind Konzerte, Theater und Ausstellungen wichtig! Denn sie sind persönlichkeitserhaltende Maßnahmen. Hier kommen zehn Vorschläge zum Herbst, wie sich Kultur in Brandenburg vor Ort genießen lässt.

1. Figurentheatertage im Theater Brandenburg

Manchmal erzählen Puppen mehr von uns selbst, als es Menschen je könnten. Hier eine Szene der Augsburger Puppenkiste. Quelle: Augsburger Puppenkiste

Anzeige

Gestatten, hier kommen die „Wimpernzwerge“. Noch nie gehört? Dann vielleicht lieber „Max und Moritz“, stehen Sie auf engem Fuß mit denen? Wenn die zu ungezogen sind, begeben Sie sich vielleicht lieber „Auf die Suche nach der Dunkelheit“? Auch das klingt ja nicht rundum harmlos. Vielleicht sollten wir genau das daraus lernen: Figurentheater hat Fallhöhe. Und manchmal ist es eben auch ein großer Spaß, wenn man die Puppen einfach tanzen lässt. All diese Temperamente findet man bei den Figurentheatertagen in Brandenburg/Havel.

7.-13. Oktober, Theater in Brandenburg/Havel

2. Sinfoniekonzert im Nikolaisaal Potsdam

Ein schöner Dreiklang: Der Nikolaisaal, Dirigent Antonello Manacorda und die Kammerakademie Potsdam. Quelle: Varvara Smirnova

Im Mittelpunkt dieser Konzerte von Carl Maria von Weber und Felix Mendelssohn Bartholdy steht Jörg Widmann mit seiner Klarinette, dessen Konzertouvertüre auch auf dem Programm steht. Widmann ist ein Freigeist, einer der wenigen „Universalmusiker“ unserer Tage. Entscheidend ist für ihn die Farbigkeit der Werke und deren Klangsprache. Mendelssohn und Weber holt er ins 21. Jahrhundert, er verkörpert das Saisonmotto „moderne Tradition“ der Kammerakademie Potsdam, mit der er an diesem Abend auftritt.

17. Oktober, 19.30 Uhr, Nikolaisaal Potsdam

3. „89/90“ im Hans-Otto-Theater Potsdam

Der Roman „89/90“ wurde bereits 2016 in Leipzig auf die Bühne gebracht, hier ein Szenenbild. Quelle: DPA

Sie sind 16 – und vor ihnen breitet sich das Leben aus. Doch ihr Land, die DDR, liegt im Sterben. Es ist der Sommer 89. Überall ist von Widerstand und Aufbruch die Rede. Auf den Demonstrationen wird „Freiheit“ gerufen, doch schon bald vor allem „ Deutschland“ und „Westgeld“. So beginnt der Roman „89/90“ von Peter Richter, der 2015 für den Deutschen Buchpreis nominiert wurde. Nun bringt ihn das Potsdamer Hans-Otto-Theater auf die Bühne.

23. Oktober, Hans-Otto-Theater Potsdam Reithalle

4. Elke Heidenreich im Potsdamer Nikolaisaal

Meinungsfreudig, unerschrocken, kompetent: Die Autorin und Bücherkennerin Elke Heidenreich. Quelle: DPA

Elke Heidenreich ist ein bekennender Nachtmensch. „Alles wird größer in der Nacht: Die Sorgen, die Schmerzen, die Sehnsucht. Die Liebe, die Träume und die Fantasie“, sagt sie. Die dunkle schöne Schwester des Tages stand auch bei dem Programm Pate, aus dem sie lesen wird, darunter sind Bücher von Marcel Proust, Erich Kästner und Joachim Ringelnatz. Musikalisch begleitet wird sie vom Calmus-Ensemble.

24. Oktober, 20 Uhr, Nikolaisaal Potsdam.

5. Fil: „Worte über Orte“ im Potsdamer Waschhaus

Fil, ein Spaßmacher, der es ernst meint. Quelle: Thorsten Wulf

In seinem neuen Buch „Worte über Orte“ erzählt Fil von seinem Leben auf Reisen, und wer Fils wildes Leben kennt, der weiß, dass seine Reisen mindestens genau so wild sind. Der Mann ist Ex-Punk, Liedermacher, Comiczeichner und Entertainer. 2014 erschien sein autobiografischer Roman „Pullern im Stehen“, 2016 folgte der Roman „Mitarbeiter des Monats“, nun kommt „Worte über Orte“. Der Wahnsinn geht weiter. Gott sei Dank!

Fil, 27. Oktober, 20 Uhr, Waschhaus Potsdam

6. Gitte Haenning in der Kulturkirche Neuruppin

Gitte Haenning singt Jazz und nur noch selten Schlager, sie kommt aus Dänemark, doch sie musiziert, als sei sie bereits überall gewesen. Quelle: MAZ

In ihrem Programm „Still Crazy...“ spürt Gitte Haenning den gemeinsamen Wurzeln von Musical und Jazz nach. Der Titel bezieht sich nicht nur auf den Paul-Simon-Song „Still Crazy After All These Years“, er spiegelt auch das Temperament der sympathischen Dänin wider. Mit gewohnter Stimmgewalt schlägt sie schwungvoll eine Brücke zwischen diesen Genres, führt vernachlässigte Standards in frisches Licht und gibt dabei Geschichten alter Liebe und Leidenschaften ein neues Gewand.

30. Oktober, 16 und 19.30 Uhr, Neuruppiner Kulturkirche

7. „ Maria Stuart “ am Hans-Otto-Theater Potsdam

Friedrich Schiller Quelle: EPD

Zwei Frauen zeichnet Friedrich Schiller in „ Maria Stuart“: Auf der einen Seite die von Angst getriebene englische Königin, die unbedingt frei und unabhängig bleiben will und dafür mit der Einsamkeit bezahlt. Auf der anderen Seite steht die sinnliche Gegenspielerin, die sich ihre Weiblichkeit zunutze macht und mit allen Mitteln um ihr Leben kämpft.

30. Oktober, 19.30 Uhr, Hans-Otto-Theater Potsdam

8. Russischer Impressionismus im Museum Barberini

Der Innenhof des Museums Barberini, den man leider verpasst, wenn man durch den Haupteingang geht, auf der anderen Seite des Hauses. Quelle: Imago Images

Zahlreiche Künstler in Russland ließen sich am Ende des 19. Jahrhunderts von den Themen und der Malweise der französischen Impressionisten anregen. Sie arbeiteten unter freiem Himmel und spürten der Flüchtigkeit des Moments nach, wenn sie Szenen des russischen Alltags porträtierten. Malerinnen und Maler wie Natalja Gontscharowa, Michail Larionow und Kasimir Malewitsch, die später die Avantgarde bildeten, entwickelten aus dem impressionistischen Studium des Lichts ihre neue Kunst.

7. November bis 14. Februar, Museum Barberini Potsdam

9. Nino Paula Bulling und Gil Schlesinger im Dieselkraftwerk Cottbus

Das Kunstmuseum Dieselkraftwerk in Cottbus, außen massiv gemauert, innen inspirierend eingerichtet. Quelle: Dieselkraftwerk

Die Zeichnerin Nino Paula Bulling schlägt in ihrem Comic „Lichtpause“ einen tastenden, zweifelnden Ton an, das Werk entstand während zweier Aufenthalte in Algier. Nun sind 36 dieser originalen Farbstiftzeichnungen in Cottbus zu sehen. Am gleichen Tag eröffnet der Maler und Grafiker Gil Schlesinger seine Ausstellung, unter dem Titel „Der Aufstand der Zeichen“.

Nino Paula Bulling und Gil Schlesinger, 14. November bis 10. Januar, Dieselkraftwerk Cottbus

10. Ben Becker : „Affe“ in der Kulturkirche Neuruppin

Ben Becker liebt die unerschrockene Pose, und wenn er sein Soloprogramm „Affe“ bewirbt, dann lässt er sich halt einen Affen, präziser: einen Mohrenmaki auf die Schulter setzen. Quelle: DPA

Ben Beckers neue Inszenierung „Affe“ stellt die existenziellen Fragen nach der menschlichen Natur. Nach dem Erfolg von „Ich, Judas“ folgt nun das neue Projekt des Schauspielers. Die Menschwerdung des Affen ist eine Geschichte des Fortschritts – und eine beispiellose Geschichte der Zerstörung. In „Affe“ stellt sich Becker den Themen unserer Zeit: dem Verhältnis des Menschen zum Tier, von Zivilisation zur Natur, von der Freiheit zur Zerstörung. Auf den Spuren der Fragen, woher wir kommen und wohin wir gehen, führt uns Becker zurück zu den Gedanken von Friedrich Engels und Franz Kafka, deren Texte er in seinem Stück verarbeitet.

12. Dezember, 19.30 Uhr, Kulturkirche Neuruppin

Von Lars Grote